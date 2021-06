Journée de formation Telangana : le président Ram Nath Kovind, le Premier ministre Narendra Modi, le vice-président M Venkaiah Naidu saluent les gens

Le Premier ministre Narendra Modi a également salué le peuple de Telangana le jour de la formation de l’État et a déclaré qu’il était doté d’une culture unique et d’un peuple travailleur.

Journée de formation Telangana : Le plus jeune État indien, Telangana, célèbre aujourd’hui sa septième journée de formation. Telangana a été taillé dans l’Andhra Pradesh et a obtenu le statut d’État ce jour-là en 2014. À cette occasion, le président Ram Nath Kovind, le Premier ministre Narendra Modi et le vice-président M Venkaiah Naidu et d’autres dirigeants ont exprimé leurs vœux au peuple de l’État. Le président Kovind a souhaité un avenir radieux au peuple de l’État. « Salutations à tous, en particulier aux habitants de Telangana à l’occasion de la Journée de l’État. Je souhaite que Telangana continue de développer ses industries traditionnelles, modernes et futuristes. Il a rempli l’objectif national de fournir de l’eau à chaque foyer. Souhaitant un avenir radieux au peuple de l’État », a déclaré le président dans son message.

Le Premier ministre Narendra Modi a également salué le peuple de Telangana le jour de la formation de l’État et a déclaré qu’il était doté d’une culture unique et d’un peuple travailleur. « Meilleurs vœux aux habitants de Telangana à l’occasion de la Journée de la formation de l’État. L’État est doté d’une culture unique et de personnes travailleuses qui ont excellé dans de nombreux domaines. Prier pour la bonne santé et le bien-être des habitants de Telangana », a-t-il déclaré.

Saluant les gens à cette occasion, le vice-président M Venkaiah Naidu a déclaré que Telangana abrite des traditions séculaires et est connue pour sa riche histoire, son patrimoine culturel diversifié et sa grandeur architecturale. « L’État et ses personnes capables ont énormément contribué au développement de la nation. Mes meilleurs vœux pour le progrès et la prospérité de l’État et le bien-être de son peuple », a déclaré Naidu.

Le parti du Congrès, qui dirigeait le gouvernement de l’UPA au moment de la formation de Telangana, a également souhaité le peuple de l’État. « Nous souhaitons aux habitants de Telangana, le plus jeune État indien, une bonne journée de formation ! Ça disait.

.చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. పోరాటాలు, బలిదానాలతో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామిక పద్దతిలో సాధించుకున్న తెలంగాణను అన్ని రంగాల్లో దేశం గర్వించదగ్గ రీతిలో… pic.twitter.com/njhiueoWn6 – Fête TRS (@trspartyonline) 1er juin 2021

Le bureau du ministre en chef de Telangana, K. Chandrashekar Rao, a rendu hommage aux martyrs de son mouvement pour un État.

