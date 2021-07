Journée de la liberté : aucune chance que la pandémie ne se termine avant l’année prochaine – Ex-chef de la BMA | Royaume-Uni | Nouvelles

Le demi-tour d’isolement de Boris Johnson est une “bonne décision”, selon Ashworth

Et le professeur Kailash Chand a déclaré que le public britannique ne devrait « se faire aucune illusion » sur l’impact que la décision de Boris Johnson aura sur le National Health Service. À partir de demain, les masques faciaux ne seront plus requis dans les lieux publics, il n’y aura pas de limite aux rassemblements de groupe et les plafonds de capacité seront levés sur des sites tels que les stades et les théâtres, entre autres changements de règles.

Cependant, dans un éditorial conjoint écrit pour le British Medical Journal (BMJ) avec le Dr Jaswinder Bamrah, président de la British Association of Physicians of Indian Origin, le professeur Shand a averti : « L’échec collectif des gouvernements a poussé covid-19 jusqu’en 2020 , en 2021, et sans aucun doute maintenant à la suite de la Journée de la liberté, il le repoussera en 2022. »

Le couple a déclaré que l’Angleterre connaissant actuellement une troisième vague de COVID-19, l’idée de permettre au virus de “se propager dans la communauté” dans le but de conférer l’immunité collective était fondamentalement erronée.

L’éditorial a averti: «Le public supportera une fois de plus le poids de l’augmentation des infections.

“Il ne doit y avoir aucune illusion sur l’impact que cela aura sur le NHS.”

Boris Johnson et Rishi Sunak sont rapidement revenus sur leurs décisions concernant la mise en quarantaine (Image: PA)

Professeur Kailash Chand, photographié en 2012 (Image: PA)

L'éditorial a averti: «Le public supportera une fois de plus le poids de l'augmentation des infections. Il ne doit y avoir aucune illusion sur l'impact que cela aura sur le NHS. »

Il a expliqué: «Au cours des 18 derniers mois, le NHS a été dévasté par deux vagues de la pandémie et les retombées continues de celles-ci.

JUST IN: Crise des Jeux olympiques de Tokyo: les premiers concurrents contractent COVID-19

Le Dr Neil Ferguson a déclaré que 100 000 cas par jour étaient “presque inévitables” (Image: GETTY)

«Le personnel du NHS a été laissé exposé et sans protection. Leurs préoccupations ont été ignorées à plusieurs reprises.

«Beaucoup souffrent d’un traumatisme indescriptible de blessure morale, d’épuisement professionnel et de long Covid.

“Il y a d’énormes arriérés et des millions de patients en attente de soins de routine.”

Les médecins ont averti : « Il y en a beaucoup qui subiront les conséquences d’avoir eu COVID-19.

Le Dr Jaswinder Bamrah a co-écrit l’éditorial (Image: PA)

Le tweet de Jaswinder Bamrah sur la Journée de la liberté (Image: Twitter)

“Le gouvernement n’a toujours pas tiré les leçons de ses nombreuses erreurs et prend maintenant des mesures qui exposent notre public à des risques encore plus grands plutôt que de les protéger.”

Ils ont ajouté : « Nous craignons que les leçons ne soient toujours pas tirées par un gouvernement qui conduit une politique de santé sur la base de l’économie, plutôt que des vies affectées par la pandémie. Mais il n’est pas trop tard.

« Le gouvernement doit continuer à poursuivre une politique de vaccination de masse plutôt que d’infections de masse, imposer le port du masque dans les lieux publics, limiter les rassemblements sociaux et renforcer les messages publics sur les tests PCR, l’isolement et les voyages vers/depuis les zones à haut risque ».

Les problèmes auxquels le gouvernement est confronté à la veille de la Journée de la liberté ont été soulignés par le résultat positif du test Covid du secrétaire à la Santé Sajid Javid.

Modifications des règles qui entrent en vigueur demain (Image : Express)

Pendant ce temps, M. Johnson et le chancelier Rishi Sunak se sont retrouvés au centre de la controverse après avoir initialement déclaré qu’ils ne mettraient pas en quarantaine – avant de rapidement revenir sur leur position aujourd’hui.

Le professeur Niall Ferguson, de l’Imperial College de Londres et membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), a déclaré aujourd’hui au Andrew Marr Show de la BBC qu’il était “presque inévitable” que les infections à coronavirus atteindraient 100 000 cas quotidiens aux côtés de 1 000 personnes admises à l’hôpital un journée.

Pendant ce temps, le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a reconnu que la vague actuelle de la pandémie pourrait ne pas culminer avant septembre.

Il a déclaré dimanche à Trevor Phillips de Sky News: “Les cas continuent d’augmenter, les hospitalisations augmentent et nous ne nous attendrons pas vraiment à ce que cette vague de virus culmine avant fin août, peut-être même début septembre.

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick (Image: GETTY)

« Il va y avoir des semaines assez difficiles à venir. »

M. Jenrick a défendu la décision d’aller de l’avant avec la levée du verrouillage en Angleterre.

Il a déclaré: “Nous devrons tous faire preuve d’un bon jugement.

“Nous passons de l’époque où l’État vous disait quoi faire, les choses étaient prescrites par la loi, à une époque qui devait arriver à un moment où nous faisions confiance aux gens, nous faisions confiance aux entreprises et aux organisations, et leur donnions les informations ils devaient faire de bons jugements.”