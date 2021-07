Journée de la liberté : GP lance une attaque furieuse contre Boris, disant au gouvernement de « grandir » | Royaume-Uni | Nouvelles

Lundi voit la levée de presque toutes les restrictions légales de distanciation sociale restantes, alors que le gouvernement cherche à ramener le pays à une certaine forme de normalité. À partir du 19 juillet, il n’y aura plus d’obligation de porter des masques faciaux dans les espaces publics. De plus, il n’y aura plus de limites quant au nombre de personnes pouvant se rencontrer ou assister à des événements, les boîtes de nuit pourront ouvrir et le service à table ne sera pas nécessaire dans les pubs et les restaurants.

La dernière étape du verrouillage survient alors que les cas de Covid et les admissions à l’hôpital continuent d’augmenter fortement.

Selon les données du site Web du gouvernement sur les coronavirus, les nouvelles infections à Covid au Royaume-Uni ont augmenté de 43% au cours des sept derniers jours, et les admissions à l’hôpital ont augmenté de 39% au cours de la même période.

Le généraliste et l’ancien député libéral, le Dr Philip Lee, ont attaqué le gouvernement au sujet de ses plans pour la Journée de la liberté, avertissant que le Royaume-Uni risquait de devenir un incubateur pour les souches Covid résistantes aux vaccins.

“Tout le monde a juste besoin de grandir au gouvernement et de reconnaître qu’il s’agit d’une grave pandémie”, a-t-il déclaré à Sky News.

« Comprenez que les maladies infectieuses sont en fait assez simples – il s’agit de prévenir la transmission – c’est-à-dire d’éloigner les personnes atteintes de COVID-19 des autres. »

Il a ajouté : « Tout ce que ce gouvernement a fait au cours des 18 derniers mois a aggravé la situation, a augmenté la transmission et a même augmenté le risque de mutation.

“Je ne veux pas vivre dans une société qui valorise la vie à si bon marché.”

Le professeur Neil Ferguson, dont la modélisation initiale a contribué à façonner la stratégie britannique de verrouillage des coronavirus, a averti que les infections à Covid pourraient atteindre 200 000 par jour et provoquer une « perturbation majeure » du NHS.

Apparaissant dimanche dans l’émission Andrew Marr de la BBC, il a déclaré qu’il était “presque inévitable” que la phase finale de déverrouillage de lundi entraîne 100 000 cas quotidiens, avec environ 1 000 hospitalisations.

Il a ajouté qu’il pouvait prévoir une situation dans laquelle le taux de cas doublerait.