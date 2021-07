Journée de la liberté: Jenny Harries dirige le plaidoyer urgent des scientifiques sur la fin du verrouillage | Politique | Nouvelles

Les versions bêta publiques d’Apple pour iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey sont disponibles depuis quelques semaines. Bien qu’il y ait beaucoup d’enthousiasme autour d’eux pour des raisons professionnelles et personnelles, il y a aussi beaucoup à prendre en compte pour les services informatiques lorsque les employés souhaitent effectuer une mise à niveau avant […] More