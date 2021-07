Journée de la liberté: les Britanniques font la fête dans les boîtes de nuit alors que les restrictions de Covid sont enfin levées | Royaume-Uni | Nouvelles

Journée de la liberté : le Dr Philip Lee appelle le gouvernement à « grandir »

Aujourd’hui (19 juillet) a été surnommé la « Journée de la liberté », car c’est le cas lorsque la distanciation sociale, le travail à domicile et les masques obligatoires sont supprimés. La suppression de la règle de distanciation sociale d’un mètre et plus viendra comme un énorme coup de pouce pour le secteur de l’hôtellerie, qui a eu du mal à survivre sous la pression de la pandémie de coronavirus et des règles de verrouillage. Il n’y a désormais aucune limite sur le nombre de personnes qui peuvent se rencontrer dans des contextes sociaux, ou où ils peuvent se rencontrer, tandis que les parieurs peuvent à nouveau commander au bar.

Des millions de personnes n’ont également plus besoin de s’enregistrer sur les sites en scannant un code QR à l’aide de l’application NHS Test and Trace.

Les boîtes de nuit à travers le pays ont ouvert leurs portes à minuit, avec des parieurs impatients faisant la queue pendant des heures à l’extérieur alors qu’ils faisaient la fête dans la nuit.

La réouverture de quelque 12 000 boîtes de nuit était attendue avec impatience par beaucoup après leur fermeture il y a près de 18 mois au début de la pandémie.

Plusieurs lieux à travers le pays ont organisé des fêtes de « liberté » à la fin des restrictions.

Journée de la liberté: les gens ont fait la fête dans tout le pays à la réouverture des boîtes de nuit (Image: PA)

Journée de la liberté: les fêtards célèbrent alors que les boîtes de nuit rouvrent leurs portes (Image: PA)

Chloe Waite, 37 ans, qui a fait la queue devant la discothèque EGG dans le nord de Londres, a déclaré au Sun : “C’est un peu comme le Nouvel An, n’est-ce pas ? Ça va être une soirée spéciale.

“Que nous en aurons plus à l’avenir, qui peut dire, je ne voudrais pas spéculer.

“Pour moi, c’est quelque chose dont nous allons nous souvenir pendant très, très longtemps et nous n’en aurons peut-être pas l’occasion pendant un certain temps.”

Gabriel Wildsmith, 26 ans, un producteur vidéo de Londres, a également fait la queue devant la célèbre boîte de nuit de la capitale pendant une heure.

Journée de la liberté: les gens ne peuvent pas cacher leur joie lors de la réouverture des discothèques (Image: PA)

Il a déclaré: “Je suis tellement excité que j’attends cela depuis si longtemps … essentiellement depuis que nous avons verrouillé.

“J’adore aller dans des clubs et j’aime rencontrer des gens au hasard.

“Vous vous faites de bons amis et vous ne pouviez pas faire ça avant ce soir.”

À Leeds, les fêtards ont attendu à l’extérieur du Bar Fibre pour célébrer la réouverture des lieux de soirée et le début de la Journée de la liberté.

Journée de la liberté: les fêtards dansent dans l’une des nombreuses discothèques accueillant les gens (Image: PA)

Journée de la liberté : d’énormes files d’attente se sont accumulées à l’extérieur des boîtes de nuit (Image : PA)

Le propriétaire du bar, Terry George, a déclaré: “C’est si spécial. Les gens le traitent comme une occasion très spéciale.

“Enfin, nous allons pouvoir danser. C’est la chose la plus importante, ce qui est un peu triste vraiment, parce qu’on nous rend quelque chose qui nous est donné, de pouvoir danser dans un bar, dans un club.”

Lorna Feeney, 44 ans, de Leeds, a ajouté : “Je suis absolument ravie. C’est ma vie, mon âme – j’adore danser.

“Ça me lie, c’est incroyable, ça me fait tellement de bien.

Journée de la liberté: les restrictions Covid ont été levées en Angleterre (Image: EXPRESS)

“Il s’agit d’écouter la musique et de la ressentir vraiment, de danser et de ne pas avoir à s’inquiéter de ce qui se passe – de ne pas s’asseoir sur sa chaise et de grossir.”

Mais le Premier ministre Boris Johnson continue d’exhorter le public à une fin “prudente” du verrouillage au milieu de la “variante Delta extrêmement contagieuse”.

Il a déclaré: “Nous devons le faire avec prudence. Nous devons nous rappeler que ce virus est malheureusement toujours là.

« Les cas se multiplient, on voit l’extrême contagiosité de la variante Delta.

“Mais nous avons cette immense satisfaction que le programme de vaccination ait très gravement affaibli le lien entre infection et hospitalisation, et entre infection et maladie grave et décès.

“Alors, s’il vous plaît, s’il vous plaît, soyez prudent et passez demain à l’étape suivante avec toute la prudence et le respect qu’il faut pour les autres.

“Et surtout, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, quand on vous demande d’obtenir ce deuxième jab, obtenez le jab, s’il vous plaît avancez et faites-le.”