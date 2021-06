Journée de la liberté: les Britanniques «ne peuvent pas être complaisants» jusqu’au 19 juillet au milieu des craintes des variantes Lambda | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Après une semaine supplémentaire de verrouillage, les ministres et les experts de la santé estiment que les dernières données montrent que «les choses se présentent bien» et suggèrent que le fantastique programme de vaccination du Royaume-Uni porte à nouveau ses fruits. S’adressant au Daily Mail, le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a exhorté le public à ne pas faire preuve de négligence à l’approche de la fin prévue du verrouillage le 19 juillet.

Elle a déclaré : « Grâce au succès de notre programme de vaccination, les données suggèrent que nous avons commencé à rompre le lien entre les cas et les hospitalisations.

«C’est une nouvelle extrêmement encourageante, mais nous ne pouvons pas devenir complaisants.

« Deux doses de vaccin sont bien plus efficaces contre Covid-19 qu’une seule dose, alors assurez-vous de vous présenter pour recevoir votre deuxième dose dès que vous êtes invité. »

Le commentaire de Mme Harries intervient alors que le Royaume-Uni a identifié six cas de variante Lambda découverts pour la première fois au Pérou.

La souche est actuellement une “variante en cours d’investigation” et, tout comme d’autres souches, elle présente des mutations qui peuvent rendre le virus plus transmissible ou résistant aux vaccins.

Les six cas au Royaume-Uni ont été liés à des voyages à l’étranger.

La variante Lambda, bien que nouvelle au Royaume-Uni, est la plus répandue en Amérique du Sud et contribue à plus de 80% des cas au Pérou.

Les données de Public Health England suggèrent que 95% de tous les cas confirmés de Covid au Royaume-Uni proviennent de la variante Delta et ont maintenant enregistré plus de 111 000 depuis sa première identification.

En outre, les ministres débattent toujours de l’opportunité de maintenir les mesures de port de masque en place après l’assouplissement du 19 juillet.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré à Sky News: «Eh bien, ce que nous voulons faire le 19 juillet, et le Premier ministre a déclaré que les données semblaient bonnes pour pouvoir arriver à cette fin, c’est de supprimer toutes les restrictions légales.

«C’est toutes les exigences légales pour faire les choses, à retirer complètement.

«Maintenant, s’il y aura encore des personnes qui pourraient choisir de porter des masques ou si cela peut être consultatif dans certains contextes, c’est une question distincte.

“Mais l’objectif de cette étape finale est de supprimer l’obligation légale de faire ces choses.”