Journée de la petite industrie : ce que pensent les MPME indiennes les aiderait à devenir grands au milieu d’une myriade de défis

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) alimentent l’économie indienne étant donné l’énormité de la base de petites entreprises dans le pays. Cependant, il reste un nombre important d’environ 6,3 millions de MPME en Inde – des MPME tout au long de leur existence. Les raisons sont sans doute moins le hasard et davantage des circonstances telles que le manque d’argent, une mauvaise adoption de la technologie, des problèmes de main-d’œuvre, l’absence de garanties et des goulots d’étranglement généraux autour de la facilité de faire des affaires. Au-delà de ces défis, alors que l’Inde observe la Journée de la petite industrie pour reconnaître la contribution des petites unités à l’économie et les promouvoir pour grandir, les entrepreneurs et les experts de l’industrie expliquent ce qui freine les MPME dans leur transformation de petite à grande.

«Les défis continueraient pour les MPME, mais si quelque chose pourrait aider les entreprises à accélérer leur croissance, c’est une orientation directe et une prise en main par rapport aux différents processus et réglementations gouvernementaux. Les promoteurs de MPME ne connaissent généralement pas bien les règles ou les conditions générales. Même une petite erreur leur coûte cher en pénalités », a déclaré à Financial Express Online Vishnu Goel, fondateur de MMD Rail Tracks et président de la Chambre de commerce et des industries de l’Haryana. Il a ajouté que les promoteurs essaient de tout gérer eux-mêmes mais qu’ils ne peuvent pas se permettre un bon avocat ou un cabinet de conseil ou de conseil et, par conséquent, les représentants des ministères respectifs devraient guider les MPME pour éviter les erreurs à venir au lieu de les pénaliser. Bien qu’il existe des centres de contact ou des lignes d’assistance disponibles, mais cela n’aide pas beaucoup, a déclaré Goel.

Il est important de noter que le gouvernement avait lancé en mai 2020 la plate-forme de règlement des griefs des MPME Champions pour les problèmes liés à la finance, aux matières premières, au travail, aux autorisations réglementaires, etc., et également pour rechercher des informations sur le soutien gouvernemental disponible pour les MPME. Selon les données partagées par le ministre des MPME Narayan Rane à Rajya Sabha en juillet, sur 26 693 plaintes résolues au 31 janvier 2021, le nombre était passé à 35 562 au 15 juillet 2021. Le portail «couvre de nombreux aspects de l’e -la gouvernance, y compris la réparation des griefs et la prise en charge des MPME », avait déclaré Rane en partageant les données.

Pour Ashok Kumar Agrawal, basé à Delhi, qui dirige l’entreprise de fabrication de contreplaqué Vidya Ply & Board, les obstacles procéduraux dans les processus gouvernementaux et l’état d’esprit des responsables gouvernementaux envers les petites entreprises sont parmi les plus grands obstacles à la croissance des MPME dans les grandes entreprises. Par exemple, obtenir juste un avis de conformité du service d’incendie nécessite plusieurs visites dans les bureaux du gouvernement.

« J’ai dû me rendre plusieurs fois pour un NOC d’incendie. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas embarquer plusieurs tiers pour cela au lieu de le faire lui-même. Les MPME ne sont pas en mesure de se développer en raison d’une mauvaise gestion des problèmes par les services gouvernementaux et de la red-tapism. Au total, il y a un changement d’état d’esprit exigé des responsables gouvernementaux qui harcèlent les MPME. Il est presque impossible de postuler en ligne pour de tels CNO en ligne. Vous seriez obligé de faire des visites physiques et de payer l’argent. Les MPME sont certainement des moteurs de croissance pour l’Inde, mais ces moteurs ne fonctionnent pas correctement », a déclaré Agrawal, qui est également président de l’Association des industries indiennes, à Financial Express Online.

Pour que les petites entreprises grandissent, un autre élément essentiel est l’accent mis sur la compétitivité, le renforcement de la marque et la certitude de l’entreprise. Les détails résident dans la façon dont une marque évolue avec sa concurrence évoluant et se développant dans l’environnement concurrentiel. « Si une entreprise décide de ne pas prêter attention à la construction de sa marque, elle va surtout se perdre parmi la multitude d’autres marques disponibles sur le marché. Il en va de même pour apporter de la certitude, il est important de créer une cohérence dans la façon dont la marque est perçue par les consommateurs, afin qu’elle leur inculque la foi et la loyauté de faire confiance à une marque avec laquelle ils s’engagent depuis un certain temps », a déclaré Milan. Thakkar, PDG de Walplast, a déclaré à Financial Express Online. Walplast est le troisième plus grand fabricant de matières premières d’infrastructure en Inde. Il est passé d’une MPME à une grande entreprise en seulement 17 ans.

Cependant, certaines MPME préfèrent rester petites. Fondamentalement, beaucoup d’entre eux ne veulent pas passer à l’échelle en raison des problèmes liés à la mise à l’échelle des opérations, tels que l’augmentation du fardeau de la conformité. « La pléthore de règles et de réglementations auxquelles sont confrontées les grandes entreprises est l’une des raisons pour lesquelles les petites unités restent petites. Parce qu’ils restent petits, ils ne sont pas en mesure de bénéficier des économies d’échelle, tandis que les réglementations et le red-tapism sont des inconvénients majeurs à la mise à l’échelle », a déclaré à Financial Express Online Kavita Chacko, économiste principal, CARE Ratings.

