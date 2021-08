Journée de la petite industrie : pourquoi elle est observée, son histoire et en quoi elle diffère de la Journée des MPME ; Tout ce que tu as besoin de savoir

Le 9 mai 2007, l’ancien ministère des petites industries et le ministère de l’agro-industrie et des industries rurales ont fusionné pour former le ministère des MPME. (Image pour représentation)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’Inde célèbre chaque année la Journée nationale de la petite industrie le 30 août pour commémorer la contribution de la petite industrie à la croissance du pays. La journée est marquée pour promouvoir et soutenir les entreprises de la petite industrie pour la croissance et la création de nouvelles entreprises pour générer des opportunités d’emploi. Le gouvernement indien aurait introduit un vaste ensemble de politiques pour la petite industrie le 30 août 2000, afin de soutenir les petites entreprises dans le pays et depuis lors, la Journée nationale de la petite industrie est célébrée chaque année dédiée aux petites entreprises. L’enregistrement de l’industrie à petite échelle (SSI) est utilisé de manière interchangeable avec l’enregistrement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), tandis que la loi de 2006 sur le développement des MPME prévoit de faciliter la promotion, le développement et l’amélioration de la compétitivité des MPME ou des SSI.

D’autre part, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 27 juin Journée des MPME pour sensibiliser le public à la contribution des MPME au développement durable et à l’économie mondiale. La journée est célébrée depuis 2017 suite à une résolution adoptée à l’Assemblée au cours de l’année. Selon un blog de l’ONU, les MPME formelles et informelles représentent plus de 90 pour cent de toutes les entreprises et représentent, en moyenne, 70 pour cent de l’emploi total et 50 pour cent du PIB mondial.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Le 9 mai 2007, l’ancien ministère des petites industries et le ministère de l’agro-industrie et des industries rurales ont fusionné pour former le ministère des MPME. Selon les informations partagées par le ministre des MPME Narayan Rane à Rajya Sabha au début du mois citant des données du Bureau central des statistiques, du ministère des Statistiques et de l’IP, la part des MPME dans le PIB de l’Inde s’élevait à 30% au cours de l’exercice 20. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 30,5% de l’exercice 19. De plus, la part du secteur manufacturier des MPME dans la production en valeur brute du secteur manufacturier au cours de l’exercice 20 était de 36,9 %, tandis que la part des exportations s’élevait à 49,8 %.

Le secteur emploie 11,10 crore de personnes selon le 73e cycle du rapport NSS sur les entreprises non agricoles non constituées en société au cours de la période de juillet 2015 à juin 2016. Dans le cadre du programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP), l’emploi estimé généré dans les micro-entreprises au cours de l’exercice 21 était 5,95 lakh. L’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, lors d’un événement CII en décembre de l’année dernière, avait envisagé une contribution de 40 % au PIB des MPME en cinq ans, ainsi qu’une part pouvant atteindre 60 % dans les exportations et 5 millions d’emplois supplémentaires.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.