Journée de lancement de l’iPhone 13 en cours avec ramassage le jour même disponible dans certains magasins Apple

Le jour du lancement est arrivé pour les quatre modèles d’iPhone 13 dans plus de 30 pays, marquant le début de la disponibilité en magasin des appareils.



Dans des pays tels que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, certaines configurations d’iPhone 13 et d’iPhone 13 Pro sont disponibles pour le ramassage le jour même dans certains Apple Stores au moment de la publication de cette histoire. Le ramassage sur l’Apple Store est la meilleure option pour les clients qui n’ont pas pré-commandé un modèle d’iPhone 13, car passer une commande via la boutique en ligne d’Apple aujourd’hui pourrait entraîner un long délai d’attente de 4 à 6 semaines pour la livraison.

Pour vérifier si un modèle d’iPhone 13 est disponible pour le ramassage dans l’Apple Store, rendez-vous sur la page de commande de l’iPhone 13 ou de l’iPhone 13 Pro, configurez l’iPhone comme vous le souhaitez et recherchez une option “Pickup” vers le bas de la page. Un lien sous l’option « Retrait » mène à un outil de disponibilité de l’iPhone, qui affiche les modèles d’iPhone 13 disponibles pour le ramassage dans les magasins Apple à proximité en fonction du code postal ou du code postal que vous entrez.

Les principales caractéristiques des quatre modèles d’iPhone 13 incluent une puce A15 Bionic plus rapide, des améliorations de l’appareil photo, une autonomie plus longue et une encoche plus petite. Les deux modèles Pro disposent également d’un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, jusqu’à 1 To de stockage et des fonctionnalités supplémentaires de l’appareil photo telles que les portraits en mode nuit et l’enregistrement vidéo ProRes.

Aux États-Unis, les prix de départ sont les mêmes que pour la gamme iPhone 12, dont 699 $ pour l’iPhone 13 mini, 799 $ pour l’iPhone 13, 999 $ pour l’iPhone 13 Pro et 1 099 $ pour l’iPhone 13 Pro Max.

L’iPad mini de sixième génération et l’iPad de neuvième génération sont également disponibles pour le ramassage le jour même dans certains Apple Stores à partir d’aujourd’hui.