Journée de l’armée indienne : défis auxquels l’armée indienne est confrontée dans la nouvelle décennie

Par le lieutenant-général PR Shankar (à la retraite)



Le jour de l’armée, c’est une question de fierté de consigner la grande contribution que l’armée indienne a apportée à la protection et à l’édification de la nation. L’Inde n’aurait pas été la démocratie florissante et la nation montante qu’elle est sans le dur labeur et les sacrifices consentis par les officiers, les JCO et les hommes qui ont façonné l’armée. D’énormes défis ont été surmontés par notre dernier bastion, au cours des sept dernières décennies, pour être fier et être considéré comme une institution nationale respectée et digne de confiance. Alors que l’Inde se tient aux portes du leadership mondial, c’est le moment de se réjouir et de savourer les succès. Simultanément, il est également pertinent de se projeter dans cette journée, de faire le point et de se préparer à relever les défis à venir.

Le principal défi auquel l’armée indienne est confrontée vient d’un Pakistan en déclin toxique et d’une Chine prédatrice en déclin. Le danger est que ces deux nations modernisent leurs armées et les développent à un rythme sans précédent malgré leurs difficultés économiques. Alors que l’armée indienne se prépare à affronter les deux adversaires de manière conventionnelle – individuellement ou en collusion, le véritable défi est ailleurs. Outre la menace conventionnelle, les deux constituent une menace majeure à travers l’intensification des activités de la zone grise le long de la LOC et de la LAC avec une malveillance imaginative. Les indications des derniers mois indiquent clairement la forme future des choses à venir. Deuxièmement, il y aura des frictions et des confrontations accrues dans le cadre de leurs activités dans la zone grise. Le défi est que l’armée indienne devra non seulement répondre de manière appropriée à ces actions, mais monter ses propres actions dans ce nouveau paradigme tout en veillant à ce qu’une petite étincelle ne dégénère pas en une conflagration incontrôlée. La direction de l’armée indienne devra trouver des méthodes non seulement pour protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté de la nation, mais aussi pour assurer un minimum de paix.

L’armée indienne doit être modernisée pour relever les défis posés par nos adversaires dans l’ensemble du spectre des opérations. La modernisation de l’armée indienne doit également être considérée dans le contexte du rôle de l’Inde dans l’ordre mondial et de la nécessité de disposer de capacités dignes d’une grande puissance régionale. La révolution des affaires militaires a cédé la place à la perturbation des affaires militaires provoquée par des technologies qui perturbent la pensée conventionnelle. La modernisation doit donc inclure ces technologies. Il est important que l’armée indienne identifie les technologies pertinentes pour notre environnement et élabore des feuilles de route claires pour la modernisation. Il est nécessaire de se concentrer sur les technologies adaptées à notre environnement de haute altitude où le conflit est le plus susceptible de se produire. L’armée indienne ne pourra se moderniser que s’il y a une clarté conceptuelle sur ces questions. De plus, ses programmes de modernisation ont été gravement limités par un financement insuffisant. La modernisation de l’armée avec des budgets contractuels pour faire face aux menaces futures grâce à des technologies nouvellement adoptées est un défi de taille pour l’armée indienne et ses dirigeants. Il y a un immense travail acharné à venir. L’armée indienne est en retard dans la modernisation des forces depuis un certain temps déjà.

Dans l’ensemble, il n’y a pas d’alternative à Atmanirbharta pour l’armée indienne. Historiquement, l’armée a été une force dépendante des importations. À moins d’îlots de réussite dans l’autosuffisance, la plupart des efforts d’indigénisation ont échoué ou ont été embourbés par des retards dans la conceptualisation, la prise de décision, le développement ou la production. Le besoin d’un char léger à haute altitude a été identifié au début de l’année dernière. Nous avons une capacité complète pour en développer un localement dans quelques années. Pourtant rien n’est en vue. Nous avons conçu et développé un canon d’artillerie de 155 mm, mais nous ne sommes pas en mesure de produire le nombre requis au cours des cinq dernières années. Nous avons pu concevoir, développer, produire et installer une fusée guidée à longue portée en quelques années. Cependant, nous ne sommes pas en mesure d’étendre sa gamme même lorsque des technologies de pointe sont disponibles en Inde. L’armée indienne a besoin d’une introspection majeure pour surmonter les obstacles d’Atmanirbharta. À moins que l’armée n’exorcise les fantômes à l’intérieur, n’apprenne à prendre des risques et ne conduise le système en assumant la responsabilité de le faire, il restera stagnant, sous-financé et mal équipé. Le changement mental pour réaliser Atmanirbharta est le plus grand défi que l’armée indienne doit surmonter. Il a besoin d’un changement de paradigme dans les processus de pensée de la haute direction.

L’union et la théatrisation des forces armées est une nécessité opérationnelle au niveau national. En nommant un CDS il y a deux ans, l’Inde a fait un premier pas ferme dans cette direction. Cependant, l’union et le théâtre ne seront pas faciles pour les forces armées indiennes à moins que l’armée ne mette son épaule derrière ce projet. L’armée indienne doit assumer la responsabilité de son succès. L’armée indienne est la plus grande de tous les services et éclipse en fait les deux autres. La nature démesurée de l’armée donne le sentiment d’être submergé par l’armée de l’air indienne et la marine indienne, même sans intention ni effort. C’est aux dirigeants de l’Armée de terre d’envisager et de trouver des moyens d’amener les deux autres services sur la voie de l’articulation. Il appartient au plus gros partenaire de cette entreprise d’accompagner ses plus petits partenaires. La capacité de l’Armée de terre à inculquer un sens de la coopération et de la confiance à l’Armée de l’air et à la Marine pour parvenir à la théatrisation et à l’articulation sera un défi important pour l’Armée de terre dans les temps prévisibles.

Alors que les défis de l’environnement de sécurité extérieur et l’engagement de l’Inde dans les affaires mondiales ne cessent d’augmenter et deviennent plus complexes, l’armée indienne doit réévaluer l’étendue de son engagement dans les questions de sécurité intérieure et les opérations de contre-insurrection. Tous les problèmes de contre-insurrection dans lesquels l’armée indienne a été impliquée ont tourmenté la nation depuis l’indépendance. Ces problèmes ne disparaîtront pas rapidement. Beaucoup peuvent être arrivés à un point où une approche plus sociétale, politique et policière rapportera de meilleurs dividendes. De plus, nos forces para-militaires se sont développées et leurs capacités et capacités ont considérablement augmenté. Ils ont maintenant l’expertise et la confiance nécessaires pour prétendre être des partenaires égaux de l’armée dans la lutte contre l’insurrection et le terrorisme. D’un autre côté, avec des budgets qui s’épuisent, des exigences de modernisation et des engagements prolongés dans les fonctions de CI, l’armée a du mal à se concentrer sur son rôle principal de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de la nation. L’enjeu pour l’Armée est de se désengager de ces engagements internes en concertation avec les autorités politiques et de s’atteler à la tâche première de défendre la nation. Le plus grand défi est que l’armée de terre peut-elle se débarrasser du « demi front » qui empiète sur le développement des capacités et la force mentale requis sur « deux fronts » dans la construction globale des « deux fronts et demi » ? Il est temps d’avoir un examen de novo approfondi de l’ensemble de la question.

Deux tendances récentes qui sont largement contournées doivent être affrontées sans détour. Dans un passé récent, des officiers à la retraite ont adhéré à des partis politiques dans une précipitation indécente pour devenir des fleurs murales. On a également vu de nombreux anciens combattants vomir des pensées politiques d’une nature extrême dans les médias sociaux. Ces personnes influencent leurs anciens collègues qui sont toujours en service. Il y a également eu des cas où des officiers en service ont différé les ouvertures politiques et ont montré une propension à suivre une ligne politique plutôt que professionnelle. Lorsqu’une formation commence à souhaiter un « joyeux anniversaire » à des personnalités politiques sur les réseaux sociaux, il est alors temps de reconnaître la politisation croissante de l’armée. L’armée indienne doit freiner quelque part. L’autre tendance est le danger de polarisation. Ce sera comme une autruche de nier le fait que la société civile se polarise de jour en jour sur des lignes religieuses ou ethniques. Nos hommes sont de cette même société. La plupart d’entre eux viennent des zones rurales et sont profondément religieux. Ils sont vulnérables à la maladie virale de la polarisation qui se propage progressivement. L’armée indienne jouit de la confiance, du respect et de l’amour du peuple indien car elle est l’exemple visible, vivant et ressenti d’une institution apolitique et laïque telle qu’elle est incarnée dans la Constitution de l’Inde. Le jour où cela sera dilué, même dans une faible mesure, sera le jour où l’armée indienne aura abandonné le serment constitutionnel que nous avons tous prêté. La direction de l’armée doit prendre note de ces défis souterrains qui peuvent creuser le système comme des termites.

Les défis auxquels l’armée indienne est confrontée sont multiples et complexes. Il appartient aux dirigeants de proposer une feuille de route réalisable pour surmonter ces défis difficiles. Nonobstant tous les autres problèmes, je suis convaincu qu’une armée avec de si grandes valeurs et des traditions profondément enracinées sera en mesure de régler ces problèmes et de se démarquer. Après tout, il est dit que les durs commencent quand les choses deviennent difficiles. Mon armée indienne est dure.

(L’auteur est PVSM, AVSM, VSM, un directeur général à la retraite de l’artillerie. Il est actuellement professeur au département aérospatial de l’IIT de Madras. Il écrit abondamment sur la défense et les affaires stratégiques @ http://www.gunnersshot.com. Vues exprimés sont personnels et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

