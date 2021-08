Journée de l’égalité des femmes : pourquoi l’Inde numérique devrait être une Inde égale

La contribution des femmes au processus du PIB doit être renforcée et leur participation au marché du travail doit être massivement augmentée.

Par Sairee Chahal

Aujourd’hui marque la 101e année de la Journée de l’égalité des femmes, observée pour la première fois aux États-Unis. Alors que la journée est spécifique aux États-Unis, la fraternité sait dans le monde entier ce que cela signifie d’être sur les charbons ardents de l’inégalité. Les événements en Afghanistan ont rendu la lutte mondiale pour l’égalité des sexes beaucoup plus difficile.

D’un autre côté, dans un pays à croissance rapide et à haut potentiel de grossesse comme l’Inde, l’égalité des sexes est un sac mélangé. Des moments d’éclat occasionnels mais des perspectives globalement médiocres jusqu’à présent.

L’Inde en 2021 a perdu 28 places et a été classée 140e sur 156 pays participant au classement de l’indice WEF Gender Gap. Il s’agit du troisième plus mauvais interprète parmi les pays d’Asie du Sud, avec le Pakistan et l’Afghanistan à la traîne et le Bangladesh en tête.

Nos effectifs annuels de femmes dans la main-d’œuvre sont effrayants et sans intérêt. Chaque année qui passe, on glisse de quelques crans. Les femmes continuent de faire un travail gratuit et émotionnel important dans les foyers et la société. La pandémie n’a pas aidé – les abus émotionnels et domestiques étant signalés à un niveau record. Nous sommes insensibles aux viols et aux problèmes de sécurité des femmes et il y a un prix élevé à payer pour être une femme en Inde, peu importe d’où vous venez.

Dans une démocratie de libre marché aux ambitions mondiales gigantesques, l’égalité des femmes est appelée à jouer un rôle décisif dans notre croissance en tant que pays. La contribution des femmes au processus du PIB doit être renforcée et leur participation au marché du travail doit être massivement augmentée.

Alors que l’Inde mise beaucoup sur le numérique et l’entrepreneuriat, nous ne pouvons pas laisser nos femmes de côté. Alors que nous rêvons de devenir la plus grande économie Internet du monde, nous avons besoin d’une expérience sûre et digne de confiance pour les femmes de ce pays. Alors que nous devenons le pays qui attire d’importants capitaux mondiaux, l’accès des femmes au capital et au crédit doit être multiplié par plusieurs.

Alors que nous commémorons la Journée de l’égalité des femmes, examinons les facteurs qui contribuent à renforcer ce récit.

Accès des femmes à des espaces sûrs : Aucune croissance ne se produit dans un environnement de peur et de jugement. L’accès des femmes à des espaces publics sûrs ainsi qu’aux cyberespaces doit figurer sur la carte du développement. Pour que les femmes trouvent leur juste place dans la société, punir tous les auteurs de crimes contre les femmes est un impératif.

Soins de santé: L’accès aux soins de santé primaires et néonatals est un objectif politique depuis longtemps, mais Covid a découvert des lacunes massives et la santé des femmes, y compris l’accès aux soins de santé reproductive et menstruelle, est un élément fondamental pour atteindre l’égalité.

Emploi: Le nombre de femmes indiennes dans la main-d’œuvre continue de choquer et l’augmentation de l’accès aux emplois à temps plein et aux emplois pour les femmes à tous les niveaux doit se refléter dans les politiques et les budgets. Sans avoir suffisamment de femmes gagnant un revenu équitable, on ne peut pas s’attendre à ce que la consommation ou la création de valeur franchisse certains seuils. L’accès des femmes au travail est un principe fondamental de l’édification d’une nation.

Entrepreneuriat: L’Inde regorge de femmes entrepreneurs, que nous ne reconnaissons pas pour la plupart. Ils nous sont invisibles. La plus grande force de l’Inde est l’aspiration et l’esprit d’entreprise des femmes – on en trouve dans tous les coins et recoins. Dans nos maisons et nos lieux de travail. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une vague de micro-entrepreneurs suffisamment soutenus par le capital, la technologie, le mentorat et la politique qui met leur contribution au centre de la scène.

Capitale: Les femmes obtiennent moins de 1% de tout le capital, ce qui rend leur parcours entrepreneurial plus pauvre et moins susceptible de réussir. L’accès des femmes au capital nécessite le même enthousiasme que la création de Unicorns en 2021 en Inde, qu’il s’agisse d’un micro-entrepreneur d’en face ou d’un fondateur de technologie. Mettre plus de capital entre les mains des femmes est l’un des moyens les plus sûrs de stimuler la croissance du PIB.

Internet : alors qu’Internet devient le terrain de jeu de la nouvelle économie, s’assurer que les femmes en font l’expérience en toute sécurité, qu’elles ont le pouvoir d’y accéder librement et qu’elles sont capables de trouver des ressources, des réseaux, des voix et une communauté alors que l’Inde devient la nation avec un milliard d’Indiens en ligne . Assurons-nous que l’Inde numérique est une Inde égale.

(L’auteur est la fondatrice de Sheroes et Mahila Money – un écosystème pour les femmes – qui offre une communauté, un emploi, un entrepreneuriat et un capital aux femmes. @Sairee sur Twitter. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas nécessairement celles de Financial Express Online ).

