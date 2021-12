Journée de l’encens Pokémon Go: guide Swinub

La Saison de l’Héritage est arrivée et avec elle vient le cinquième événement Jour de l’Encens pour Pokémon Go ! Cette fois, les joueurs pourront obtenir des tonnes de Swinub, ainsi que d’autres Pokémon de type Glace et Sol, et nous, ici à iMore, avons tous les détails que vous devez savoir pour tirer le meilleur parti de cet événement. Et n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à nos meilleurs accessoires Pokémon Go pour être entièrement équipé lors de votre aventure Pokémon !

Qu’est-ce que le jour de l’encens dans Pokémon Go ?

Le Jour de l’Encens est un événement récurrent dans Pokémon Go au cours duquel les joueurs peuvent utiliser l’Encens pour attirer des Pokémon spécifiques partageant des types spécifiques avec un Pokémon comme star du jour. Chaque heure tout au long de l’événement donne accès à un type. Cet événement se concentrera sur Swinub, un Pokémon de type Sol et Glace, et chaque heure alternera entre les Pokémon de type Glace ou Sol.

Quand est le jour de l’encens dans Pokémon Go ?

Le prochain événement Pokémon Go Encens Day aura lieu le dimanche 5 décembre 2021 de 11h à 17h heure locale.

Le calendrier se déroulera comme suit :

11h : Pokémon de type glace Midi : Pokémon de type sol 13h : Pokémon de type glace 14h : Pokémon de type sol 15h : Pokémon de type glace 16h : Pokémon de type sol

Quel Pokémon sera présenté dans le Jour de l’Encens dans Pokémon Go ?

Bien que Swinub soit la star de cette journée de l’encens, de nombreux autres types de glace et de sol seront également présentés.

Pendant les heures de type Glace, les joueurs pourront attraper les Pokémon suivants :

Phoque* Jynx* Sneasal* Swinub* Snorunt* Snover* Galarian Darumaka* Vanillite

Pendant les heures de type Sol, les joueurs pourront attraper les Pokémon suivants :

Onix* Cubone* Rhyhorn* Wooper* Swinub* Phanpy Larvitar* Barboach*

Tous les Pokémon susceptibles d’être brillants sont signalés par un astérisque ; Cependant, Darumaka et Larvitar auront également augmenté les taux de Shiny.

Bonus

Les joueurs qui font évoluer complètement leur Swinub pendant l’événement obtiendront Mamoswine avec le mouvement Charged exclusif à l’événement : Ancient Power. N’oubliez pas qu’en plus de 125 Swinub Candy, chaque Mamoswine nécessite également une pierre Sinnoh, alors assurez-vous de faire le plein avant l’événement ! Les joueurs pourront également acheter un lot dans le PokéShop contenant deux Encens pour un seul PokéCoin.

Recherche sur le terrain pour le jour de l’encens dans Pokémon Go

Au cours de l’événement, les joueurs peuvent faire tourner des PokéStops pour collecter des tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’événement.

Attrapez cinq Pokémon de type Glace pour une rencontre Swinub Attrapez cinq Pokémon de type Sol pour une rencontre Swinub

Des questions sur la Journée de l’encens dans Pokémon Go ?

Vous avez des questions sur cet événement de la Journée de l’Encens ? Quel Pokémon de type Glace ou Sol êtes-vous le plus excité d’attraper ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet afin que vous puissiez vous aussi devenir un Pokémon Master !