Journée de l’enfance 2021 : Comment faire découvrir le monde des crypto-monnaies à votre enfant ?

Devriez-vous initier votre enfant au monde des crypto-monnaies ? Ironique, cela peut paraître. Comme le dit le professeur Padmanabha Ramanujam de la faculté de droit de l’IFIM, selon toute probabilité, ce devrait être votre enfant qui est le mieux équipé pour vous présenter le monde des crypto-monnaies. Si ce n’est pas le cas, c’est probablement le meilleur moment pour familiariser votre enfant avec les crypto-monnaies. Mais pourquoi, et comment ?

Les parents, de toute façon, investissent de l’argent dans des options telles que des actions, des dépôts fixes, des fonds communs de placement, des biens immobiliers, de petits plans d’épargne tels que PPF, SSY, etc. pour assurer l’avenir financier de leurs enfants. Bien qu’investir pour les enfants soit la responsabilité des parents, il est également important de leur faire comprendre le rôle que joue l’argent dans la vie et ce qu’une personne doit faire pour générer et faire croître la richesse.

Nischal Shetty, PDG et fondateur de WazirX, affirme qu’investir dans les crypto-monnaies peut servir le même objectif que les options d’investissement traditionnelles, et probablement avec de meilleurs rendements si l’on peut comprendre les risques associés et naviguer judicieusement. Pour cela, il est également important de comprendre l’écosystème crypto.

«Les parents ou les personnes éligibles investissent dans des options d’investissement à long terme telles que les actions, les FD, etc., car ils offrent des années de rendements fructueux à leurs enfants et ont une orientation à long terme. Il en va de même avec Crypto, alors que les enfants ne détiennent pas de comptes, les parents ou tuteurs peuvent investir dans le monde de Crypto, au nom de leurs enfants. Il devient en effet important pour les parents de commencer à incuber des apprentissages sur la crypto et la blockchain auprès des enfants, compte tenu de l’évolution de l’industrie. Cela contribuera davantage à renforcer la liberté financière en prenant une longueur d’avance pour diversifier votre portefeuille d’investissement et faire partie de l’avenir du parcours financier », a déclaré Shetty à FE Online.

Shetty a ajouté qu’aujourd’hui, investir dans la crypto-monnaie n’est certainement pas essentiel, mais que la gestion des finances doit être soigneusement prise en compte avec une diligence raisonnable, car la crypto est un investissement à haut risque.

« En outre, avec une grande population de jeunes clients en prévision de différentes incertitudes financières à la recherche de crédit pour étendre les avantages, c’est en effet une étape intelligente pour comprendre le monde de la cryptographie à un âge précoce avec la bonne éducation et la bonne sensibilisation car il prépare les enfants à situations à venir et des regards autour de l’industrie », a-t-il déclaré.

Pour commencer le parcours d’apprentissage de la cryptographie de votre enfant, la Blockchain et l’évangéliste émergente Sharat Chandra dit que la meilleure façon de rapprocher les enfants de la crypto est de leur donner un portefeuille crypto au lieu d’une « tirelire ». Il deviendrait plus facile pour eux de s’identifier aux jetons cryptographiques en tant que nouvelle forme de « monnaie numérique ». Les parents peuvent ensuite expliquer les différents types de jetons numériques dans les termes les plus simples et les corréler avec des exemples pertinents.

« Une fois que les enfants ont bien compris ces jetons, ils peuvent commencer à collecter eux-mêmes des crypto-monnaies. La collecte de jetons peut être une étape vers l’enseignement aux enfants du pouvoir de la capitalisation et inculquera également un bon comportement financier aux enfants », a déclaré Chandra à FE Online.

Le professeur Ramanujam suggère que vous devriez commencer à introduire la cryptographie à votre enfant sous la forme d’une monnaie alternative sous une forme électronique. De plus, ils sont analogues aux actions ou actions d’une entreprise que l’on peut investir/négocier. Vous devez également dire à votre enfant qu’il n’a pas besoin de retirer sa tête de l’écran pour commencer à investir/négocier dans la crypto. Il existe de nombreuses applications mobiles qui permettent de plonger électroniquement dans le monde de la cryptographie sans trop de tracas.

Et si la curiosité possédait votre enfant, pourquoi devrait-il y avoir un autre système de paiement alors que les monnaies traditionnelles sont déjà passées à l’électronique ?

« Promenez-la à travers les pages de l’histoire inscrites avec les périls de la crise économique mondiale de 2008, les escroqueries bancaires telles que la PNB, Yes Bank et sans doute la démonétisation. Qu’elle connaisse les dangers du contrôle draconien que les institutions financières exercent sur les monnaies conventionnelles. N’oubliez pas de lui dire que la toute première crypto-monnaie, c’est-à-dire Bitcoin, était une conséquence de la Grande Récession de 2008. Que le fait qu’un Bitcoin vaut maintenant près d’un demi-crore de roupies en dit long sur le changement majeur dans la confiance des gens de intégrer au système financier alternatif », a suggéré le professeur Ramanujam.

Même si les crypto-monnaies ne sont pas encore devenues un moyen de change préféré pour les transactions quotidiennes et se limitent principalement au commerce et aux investissements, elles se sont avérées plus efficaces en termes de transfert de fonds étrangers car aucun frais supplémentaire n’est facturé et cela prend des minutes que des jours où par rapport aux banques.

Cependant, compte tenu de l’extrême volatilité et d’autres risques, comme l’absence de lois et de réglementations sur la cryptographie, il est également important de faire comprendre à votre enfant les problèmes de sécurité.

«Il serait imprudent de sauter la partie où il y a également des fraudeurs qui propagent leurs altcoins hype et escroquent des citoyens mal informés qui investissent aveuglément dans l’espoir de parier sur le prochain Bitcoin. Dans cette veine, étant donné la nature volatile de la cryptographie, il devient également impératif de souligner le fait qu’il ne faut investir que dans la mesure où l’on est à l’aise de perdre », a déclaré le professeur Ramanujam.

