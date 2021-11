Journée de l’entrepreneuriat des femmes : pourquoi seulement 20 % des plus de 6 millions de MPME en Inde sont dirigées par des femmes ?

Parmi les principaux programmes pour les femmes MPME, le Premier ministre Narendra Modi avait lancé le programme Stand-Up India le 5 avril 2016. (Image : Pexels.com)

Facilité de faire des affaires pour les MPME | Journée de l’entrepreneuriat au féminin : Le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dirigées par des femmes entrepreneurs dans le pays est passé de seulement 2,15 lakh, selon le rapport annuel FY11 du ministère des MPME, à 1,23 crore en FY21. Les femmes MPME ont réussi à augmenter leur part dans la base globale des MPME de 13,72 pour cent à 20,37 pour cent au cours des 10 dernières années. Aujourd’hui, on peut se demander si 7 % est une croissance équitable ou non dans 10 ans, mais les experts estiment que la participation des femmes dans le secteur des MPME doit être renforcée sur un pied de guerre de 20 % pour que l’Inde multiplie sa croissance économique.

Les principales raisons de la faible proportion de femmes MPME dans la base globale des MPME dans le pays, selon les experts, sont sans doute des préjugés inconscients, des difficultés d’accès au financement et de construction de son propre réseau, le manque de sécurité dans les espaces publics, parfois le manque de soutien de la part des famille, manque d’options de garde d’enfants, manque souvent de confiance en leurs propres compétences en affaires, etc.

« Les femmes consacrent leur temps considérable à s’occuper de leur famille et le reste du temps, poursuivent leur passion. Pour développer cette idée en une entreprise à part entière, ils ont besoin de plus de temps et d’espace physique pour tester d’abord leur modèle. Ils ne peuvent pas investir massivement directement dans la création d’un bureau ou l’achat d’un terrain pour une usine tout en gérant la famille. Il n’y a pas de parité hommes-femmes ici, car les hommes peuvent consacrer plus de temps au travail ou aux affaires et investir davantage. C’est une vérité non dite. Il devrait y avoir une infrastructure plug-and-play pour qu’elles puissent tester commercialement leurs modèles sans trop d’investissement », a déclaré Shashi Singh, présidente du réseau des femmes entrepreneurs – a déclaré le Consortium of Women Entrepreneurs of India à Financial Express Online.

Le manque d’accès au crédit ou de sensibilisation au soutien au crédit existant disponible par le gouvernement est un défi commun parmi les hommes et les femmes entrepreneurs pour démarrer et développer leurs entreprises. En ce qui concerne les femmes MPME, le déficit de financement s’élève à 158 milliards de dollars, 90 % de ces femmes entrepreneurs s’appuyant sur des sources de financement informelles, selon Qamar Saleem, directeur régional pour l’Asie et le Pacifique, Financial Institutions Group, International Finance Corporation (IFC) . Saleem s’exprimait lors du récent Sommet mondial virtuel Sankalp 2021.

« Elles (les femmes MPME) présentent en fait un meilleur profil de risque. Il existe donc une analyse de rentabilisation claire pour les institutions financières de considérer cela comme une opportunité de marché. Ils sont concentrés dans l’espace informel, mais nous cherchons également au-delà de l’informel – dans les micro-entreprises », a ajouté Saleem.

Selon la SFI, le déficit de financement est le plus important pour le segment des « très petites entreprises » détenues par des femmes (WVSE) en Inde, que les banques et les institutions de microfinance n’ont pas été en mesure de combler. Les WVSE en Inde ont moins de 20 employés tandis que le chiffre d’affaires varie de Rs 10 lakh à 50 lakh. En outre, plus de 70 pour cent des WVSE sont engagées dans sept activités, à savoir la fabrication de textiles et de vêtements, la fabrication d’artisanat, la vente au détail d’aliments et d’épicerie, la vente au détail de bijoux et d’accessoires, les salons de beauté et services personnels, et les restaurants.

Cependant, les prêteurs seraient un peu plus conservateurs dans les prêts aux femmes entrepreneurs. « Les banquiers sont très conservateurs dans leur approche. À moins que le gouvernement n’adopte une approche stricte pour prêter aux femmes MPME dans un délai imparti, les banques n’augmenteront pas leurs prêts. Les gens considèrent les prêts d’or car ils ne veulent pas s’embêter avec le financement bancaire et l’incertitude d’obtenir l’approbation du prêt », a déclaré Rajni Aggarwal, président du groupe de défense des femmes entrepreneurs – Fédération des femmes entrepreneurs indiennes a déclaré à Financial Express Online.

Raman Aggarwal, qui est actuellement la présidente régionale des NBFC du groupe de réflexion basé à New Delhi, Council for International Economic Understanding (CIEU), pense que c’est une question de perception parmi les femmes emprunteurs que l’approche des prêteurs à leur égard est différente. « Bien que les banques et les NBFC n’aient généralement pas d’allocation ou de programme spécifique pour les femmes entrepreneurs, il n’y a pas de préjugé négatif contre les femmes entrepreneurs. L’attention se déplace d’un marché à l’autre, et non d’un genre à l’autre. Pour les NBFC, tout l’argent emprunté auprès des banques, des institutions financières et des investisseurs de détail doit être réparti entre les clients, qu’ils soient hommes ou femmes. Cependant, pour augmenter la part des femmes MPME, cela doit être conduit par le régulateur ou le décideur. Si le gouvernement propose un programme de prêt spécial comme ECLGS exclusivement pour les femmes, les NBFC seraient heureuses de participer », a déclaré Aggarwal à Financial Express Online.

Parmi les principaux programmes pour les femmes MPME, le Premier ministre Narendra Modi avait lancé le 5 avril 2016 le programme Stand-Up India pour que les prêteurs prêtent à au moins un emprunteur des castes répertoriées (SC) ou des tribus répertoriées (ST) et une femme emprunteur. par succursale bancaire pour la création d’une entreprise entièrement nouvelle dans le secteur manufacturier, des services ou du commerce. Selon les dernières données du portail du programme, plus de 1,43 demandes de lakh impliquant Rs 34 076 crore ont été reçues jusqu’à présent, dont 1,25 lakh demandes d’une valeur de Rs 28 212 crore ont été sanctionnées par 367 prêteurs. Les données sur les décaissements n’étaient pas disponibles.

En ce qui concerne la sensibilisation, alors que le gouvernement doit organiser des micro-campagnes dans les villes et villages sur les programmes pour les MPME et les femmes entrepreneurs, ces dernières doivent également faire un effort pour construire leur réseau de mentors et de collègues entrepreneurs ainsi qu’une présence numérique pour rester au courant. de l’aide gouvernementale disponible. Selon Mahalakshmi Saravanan, entrepreneure sociale basée à Chennai, qui se concentre sur la promotion de l’entrepreneuriat féminin, les efforts du gouvernement et des MPME doivent aller de pair. Saravanan dirige Women Entrepreneurs India, un réseau social permettant aux femmes entrepreneures d’apprendre, de réseauter et de se développer en affaires.

« Quand vous voulez que plus de femmes deviennent des entrepreneurs et réussissent, elles doivent d’abord oublier qu’elles sont des femmes entrepreneures. L’état d’esprit doit être uniquement celui d’un entrepreneur sans y ajouter le genre afin d’explorer vraiment son potentiel. Alors que le gouvernement doit proposer beaucoup de campagnes que ce qui a été fait auparavant sur une base cohérente, les entrepreneurs doivent également déployer beaucoup d’efforts à leurs côtés. Ainsi, la littératie commerciale, la littératie liée aux programmes gouvernementaux et la littératie financière doivent être présentes dès le début. Avoir un compte sur les réseaux sociaux pour les entreprises ne suffit pas. Il doit y avoir une présence numérique via un site Web », a déclaré Saravanan à Financial Express Online.

En raison du manque de sensibilisation, les entrepreneurs finissent souvent par payer de l’argent à des intermédiaires pour les aider dans le cadre des processus gouvernementaux. Saravanan a déclaré que certains entrepreneurs ne savent même pas qu’ils peuvent s’inscrire gratuitement sur le portail d’enregistrement Udyam du gouvernement et dépendent d’intermédiaires. Par exemple, S. Vyjayanthi, qui dirige à elle seule une petite boulangerie à Chennai, a dû payer 1 000 roupies à un intermédiaire pour avoir enregistré son entreprise sur le portail Udyam. « C’était ma première entreprise et je ne savais pas trop comment m’inscrire sur ce nouveau portail. J’avais aussi peu de temps pour faire tout ça. J’ai donc dû payer le CA de mon ami pour faire cela », a déclaré Vyjayanthi à Financial Express Online.

