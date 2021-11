Journée de l’entrepreneuriat féminin 2021 : comment les femmes alimentent la croissance économique de l’Inde comme jamais auparavant !

Le marché est égal pour tous et il n’y a rien qu’une femme ne puisse faire.

« La question n’est pas de savoir qui va me laisser faire ; c’est qui va m’arrêter ? – Ayn rand

Les sociétés dans lesquelles les femmes ne peuvent pas réaliser leur plein potentiel risquent de perdre énormément en termes de croissance économique, d’égalité des sexes, d’innovation et de création de moyens de subsistance. L’afflux de femmes sur le marché du travail au cours du dernier demi-siècle et leur ascension fulgurante dans les postes de direction et les carrières professionnelles est l’une des évolutions majeures de la société contemporaine. Alors que de nombreuses femmes indiennes ont des aspirations entrepreneuriales, l’atmosphère socio-économique actuelle a été un catalyseur sans précédent pour les faire faire le premier pas dans cette voie. Avec la prolifération de l’alphabétisation, des options d’enseignement supérieur abordables et une prise de conscience croissante, nous assistons aujourd’hui à un grand nombre de licornes ayant des femmes co-fondatrices et des réussites comme la récente introduction en bourse de Nykaa braquent les projecteurs sur les femmes, les femmes entrepreneures ont plus que prouvé leur capacité de la construction et la mise à l’échelle d’entreprises réussies.

La Journée des femmes entrepreneurs est célébrée chaque 19 novembre dans plus de 150 pays à travers le monde. Il a été lancé en 2014 par Mz. Wendy Diamond, après avoir fait du bénévolat auprès de la Fondation Adelante qui fournit des microcrédits aux femmes à faible revenu au Honduras. À son retour aux États-Unis, elle a voulu créer une plate-forme pour aider à des causes similaires. La première édition a été observée dans 144 pays cette année-là.

Les femmes entrepreneures peuvent contribuer à l’économie en tant que créatrices d’emplois, qui sont une femme de l’espace, se répandent rapidement dans toute l’Inde. L’un des principaux facteurs de croissance à cet égard a été le pouvoir des femmes dans les petites entreprises qui tirent parti d’Internet et des médias numériques pour atteindre des millions de clients.

Financial Express Online s’est entretenu avec quelques femmes entrepreneures pour comprendre leur parcours, leurs défis et des conseils à leurs sœurs entrepreneures.Ms. Ketika Kapoor, cofondatrice et PDG de ProEves, a partagé : « Mon parcours en tant que femme entrepreneure a commencé avec la maternité. Jonglant entre vie personnelle et vie professionnelle, j’ai réalisé que sans le bon système d’aide à la garde d’enfants, il serait difficile pour les femmes de continuer à travailler après la maternité. Dans le but de présenter une plate-forme qui peut aider les mères et les parents qui travaillent à réaliser leur plein potentiel et à obtenir un soutien indispensable à la garde d’enfants et à l’éducation préscolaire, ma collègue de l’époque et maintenant co-fondatrice – Divya, a lancé ProEves. C’était une tâche difficile d’atteindre cet objectif ambitieux d’apporter transparence, flexibilité, qualité assurée et crédibilité à un marché largement non réglementé. Mais avec un travail acharné, du dévouement et du courage, nous pouvons dire avec fierté que nous sommes devenus l’agrégateur d’écoles maternelles/garderies à la croissance la plus rapide et le plus grand partenaire de gestion des prestations de garde d’enfants en entreprise. À mon avis, en tant que femmes, nous sommes très critiques envers nous-mêmes et nos réalisations. Il est important que nous ne nous appliquions pas à nous-mêmes ce biais auto-limitatif et que nous nous tapotions tous les jours pour les choses que nous avons faites et prévoyons de faire ! »

Mme Priyanka Sehgal, fondatrice de Sparkles, déclare : « Être une entrepreneure n’est pas facile, être une femme entrepreneure est difficile et être une femme entrepreneure dans la catégorie Rencontres/Relations l’est encore plus ! Je pense que l’écosystème des startups a le plus grand nombre de séparations. Il y a eu des défis et juste au moment où vous pensez que vous avez gardé le cap, quelque chose d’autre s’effondre. Mais tu continues d’avancer. Nous sommes des guerriers, luttant chaque jour pour nos rêves afin de faire disparaître les problèmes des autres.

J’ai toujours cru qu’il fallait suivre mes rêves, mais en les soutenant par la recherche. Construisez et testez, il n’y a pas de raccourcis. Rien ne peut remplacer les années de labeur et de lutte. Le parcours de l’entrepreneuriat sera semé d’incertitudes, mais ne pas savoir est aussi votre plus grande force. Il doit être exploité, et lorsque vous êtes prêt, cela signifie que vous réussirez. »

Intrépide par la couronne, soutenue par une détermination et une persévérance pures, Sakshi Pokharna porte l’entrepreneuriat féminin vers de nouveaux sommets.

À l’âge de 30 ans, quitter sa profession établie et démarrer une toute nouvelle entreprise qui raconte aussi des histoires, dont l’homme ordinaire ne sait même pas, était un grand défi en soi. Elle savait qu’elle prenait un risque énorme. Mais Sakshi Pokharna a pris ce risque avec détermination et a lancé une société de conseil en médias appelée Mediatrix-Multimedia-Private-Ltd avec sa belle-mère, le Dr Babita Pokharna. Cette société est une société de gestion de la réputation et elle fait le travail de renforcement de la marque des personnes. Sakshi travaille dans différents secteurs, offrant un service personnalisé à chacun de ses clients, améliorant ainsi les performances de leur marque.

En commençant à petite échelle, il est surprenant qu’en moins d’un an, cette entreprise ait aidé plus de 100 personnes à bâtir leur marque. Aujourd’hui, de grandes célébrités, des stars de cinéma, des politiciens, des hommes d’affaires, des personnalités publiques et d’autres personnalités importantes figurent sur la liste des clients de Sakshi Pokharna. L’entreprise de Sakshi a même aidé des gens ordinaires à construire leur « valeur de marque » dans le monde numérique et ce travail est en constante progression. Avec son dévouement, sa persévérance et sa créativité, Sakshi, qui est partie de zéro, a certainement franchi de nombreuses étapes au cours de son parcours professionnel.

Mme Adetee Agarwaal, fondatrice de PinkAprons, a déclaré : « Mon parcours entrepreneurial équivaut à un tour de montagnes russes, mais je crois qu’il faut vivre pleinement chaque instant. Après tout, nous apprenons tous les jours après avoir travaillé pour notre propre organisation pour réussir un jour. Mon rôle a été celui d’un capitaine, d’un navire agité, qui essaie d’atteindre le rivage mais des vagues géantes et des rochers massifs arrêtent son mouvement. Mais je suis fier de notre équipe PA, une famille de plus de 500 chefs à domicile et de plus de 20 000 clients, qui croient en la vision de PinkAprons et me soutiennent de tout cœur pour m’assurer que le navire atteigne le rivage, finalement. Pendant la période de mon entrepreneuriat en tant que femme, j’ai été témoin de l’un des défis majeurs qui est l’état d’esprit de la société envers les femmes entrepreneures. Il existe un mythe selon lequel les femmes ne peuvent pas lancer une startup, la gérer efficacement et la développer. Mais pas de regrets, car ce qui compte en fin de compte, ce sont les résultats, et ce que notre startup est en train de réaliser. Je pense qu’il est important de faire confiance à ses propres capacités et d’y croire aussi en même temps. Cherchez de l’aide et de l’assistance, mais ne comptez pas sur eux. Demandez conseil à votre famille, vos amis et vos proches, mais faites ce que vous êtes censé faire pour réaliser votre rêve. Et croyez-moi, les rêves deviennent réalité, a-t-elle conclu.

Pallavi Agarwal, fondateur de goSTOPS, a déclaré : « Je suis moi-même un grand voyageur, j’aime explorer de nouveaux endroits et découvrir de nouvelles cultures. Les graines de mon parcours entrepreneurial ont été plantées lors d’un de ces voyages en Europe en 2012, lorsque j’ai fait l’expérience des auberges de jeunesse pour la première fois. Ainsi, l’idée de goSTOPS a été incubée dans mon esprit, et il est exaltant d’avoir créé une marque qui bénéficie aujourd’hui d’un nombre croissant d’empreintes à travers l’Inde.

En tant qu’entrepreneur, il a été gratifiant tant sur le plan personnel que professionnel de pouvoir créer des emplois et de maintenir des moyens de subsistance. Pas seulement pour mon équipe chez goSTOPS et les parties prenantes avec lesquelles nous travaillons, mais aussi pour l’ensemble de l’écosystème que nous avons mis en place sur 27 sites jusqu’à présent, et en expansion. J’ai construit un domaine où nous générons des dizaines d’opportunités d’emploi indirectes via les clients de nos propriétés, car le tourisme donne un élan majeur aux industries auxiliaires. Nous nous concentrons sur l’ajout de lieux insolites sur la carte, ce qui permet de les connecter aux visiteurs à la recherche de nouvelles expériences. Il crée un impact significatif avec des ondulations de grande envergure, allant de la génération d’avantages économiques à la contribution à la réduction de la pollution. Les lieux insolites aident à disperser la foule des lieux populaires vers différentes zones, limitant ainsi la transformation d’un lieu en jungle de béton.

Le marché est égal pour tous et il n’y a rien qu’une femme ne puisse faire. Cependant, il n’est pas toujours facile de sortir du moule patriarcal dans lequel un homme et une femme en Inde sont élevés. Mais il y a toujours des exemples de femmes fortes qui ont brisé les normes et ouvert la voie aux générations futures. Les femmes apportent une gamme de compétences et de talents uniques dans chaque rôle qu’elles entreprennent. Les femmes entrepreneures d’aujourd’hui donnent l’exemple en ouvrant une voie similaire. Ils sont excellents pour construire un solide réseau de soutien et d’aide financière qui est essentiel pour le succès entrepreneurial et l’amélioration d’une économie en croissance.

Mon conseil aux femmes qui envisagent de devenir entrepreneures est qu’elles doivent croire en leurs propres capacités et s’efforcer de développer les aptitudes et la résilience nécessaires. Il y aura des défis et des erreurs seront commises. Mais allez de l’avant, même si c’est une étape à la fois.

Mme Nupur Khandelwal, cofondatrice de Navia Life Care, a déclaré : « J’ai commencé mon parcours professionnel en travaillant en entreprise et j’ai travaillé pendant près de 4 ans dans différentes entreprises à divers postes. Mon parcours en tant que co-fondateur de Navia Life Care a été extraordinaire et les apprentissages sont incomparables. Diriger une entreprise est exigeant et stimulant. Cependant, ce qui m’a toujours fait avancer, c’est l’impact que nous avons pu créer dans l’écosystème de la santé, en numérisant des milliers de médecins et en touchant ainsi la vie de millions de patients.

Conclusion

Les femmes entrepreneures ont besoin de comprendre leurs forces et une fois qu’elles ont réalisé leur propre potentiel, elles peuvent créer des miracles ! Tout ce que nous devons faire, c’est les soutenir et donner aux autres femmes les moyens de réaliser de grandes choses.

