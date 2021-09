Journée de prévention du suicide 2021 : principales causes, signes avant-coureurs et soutien nécessaires pour lutter contre la dépression

Le 10 septembre est célébré comme la Journée mondiale de la prévention du suicide, pour sensibiliser au suicide et promouvoir des mesures préventives dans le but de réduire les suicides dans le monde. (Source de la photo : .)

Par le Dr Santosh Bangar,

Le suicide est un acte de se suicider intentionnellement et c’est un problème majeur de santé publique, en particulier pendant les périodes de test de pandémie et les périodes de confinement. Toutes les 40 secondes, une personne dans le monde s’enlève la vie, 75 % des cas proviennent des pays à revenu faible et intermédiaire. Environ 1,3% des décès en 2019 étaient dus au suicide. Cependant, le suicide est souvent évitable si une aide opportune est recherchée.

Le 10 septembre est célébré comme la Journée mondiale de la prévention du suicide, pour sensibiliser au suicide et promouvoir des mesures préventives dans le but de réduire les suicides dans le monde. Le thème de 2021 à 2023 est « Créer de l’espoir par l’action ».

Les principales causes menant au suicide sont :

Liés à la santé mentale : Dépression, trouble bipolaire, schizophrénie, trouble de l’abus de substances, autisme, troubles de la personnalité, tentative de suicide antérieure, suicide dans la famille

Social: Perte d’emploi, rupture de la relation/divorce, abus ou intimidation, deuil récent

Santé physique: douleur de longue date, cancer, lésion cérébrale

Panneaux de signalisation:

Certaines personnes qui envisagent de se suicider peuvent exprimer leurs idées en parlant de la mort, en passant plusieurs heures à y réfléchir ou en recherchant des moyens de mettre fin à leurs jours. D’autres peuvent dire : « ils sont un fardeau pour les autres et veulent s’éloigner de la douleur émotionnelle/physique ». Donner des biens de valeur, rédiger un testament ou rédiger une note de suicide/un message d’adieu sont quelques-uns des autres signes avant-coureurs. La personne peut sembler déprimée ou avoir des sautes d’humeur ou se livrer à une consommation excessive de drogue ou d’alcool. Certaines personnes peuvent planifier leur suicide en évitant les appels téléphoniques ou en s’isolant ou en évitant d’être découvertes, tandis que d’autres peuvent le décider sur un coup de tête.

Soutien:

Contrairement à la croyance populaire, encourager une personne ayant des pensées suicidaires à parler de ses sentiments n’augmente pas le risque de se suicider.

Les écouter sans porter de jugement et prêter une oreille attentive peut être très rassurant.

Encouragez-les à partager leurs réflexions, les troubles émotionnels qu’ils traversent peuvent désamorcer la situation.

Une approche douce et non conflictuelle est cruciale dans une situation aussi sensible.

Assurez leur sécurité en les encourageant à parler du plan qu’ils ont élaboré et en supprimant tout moyen de nuire potentiellement mortel.

Les connecter à un service approprié, comme une ligne d’assistance ou les emmener à l’hôpital le plus proche pour obtenir une aide professionnelle urgente, peut sauver des vies.

Faire face à la dépression :

Les symptômes de la dépression peuvent facilement passer inaperçus chez la personne dite « dépressive au travail ». La dépression est l’un des problèmes de santé mentale traitables les plus courants. La personne peut souffrir de tristesse d’humeur, de désintérêt pour les activités agréables habituelles et de se sentir fatiguée sans cause explicable. Les troubles du sommeil, de l’appétit, du poids, de la fonction sexuelle et de la concentration sont quelques-uns des autres symptômes. Les pensées suicidaires sont très fréquentes dans la dépression. La dépression est la principale cause de suicide parmi les maladies mentales.

L’identification précoce de la dépression est cruciale, car avec un traitement précoce, la dépression peut être traitée. Une combinaison de médicaments, de thérapie psychologique et d’intervention sociale est recommandée pour un traitement efficace de la dépression. Les nouveaux médicaments offrent l’avantage d’avoir des effets secondaires minimes et une récupération plus rapide. Ils doivent être prescrits par des Psychiatres avec un suivi régulier. Contrairement à la croyance populaire, ils ne créent pas de dépendance. La thérapie psychologique sous forme de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est couramment utilisée. La TCC est une modalité de traitement très efficace pour modifier une partie du processus de pensée dépressif. Le rétablissement de la dépression peut prendre du temps et le soutien de la famille/des amis est d’une importance primordiale pour les maintenir engagés dans le traitement.

(L'auteur est un psychiatre consultant principal, Global Hospital, Parel. L'article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament.

