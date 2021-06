Journée de sensibilisation à l’assurance : comment prendre une décision d’achat éclairée

Un moyen simple consiste à utiliser la méthode de calcul de la valeur de la vie humaine, qui permet d’arriver systématiquement et de manière transparente au montant de la somme assurée nécessaire.

Par Venky Iyer

La pandémie actuelle de COVID-19 a plus que jamais souligné le besoin d’assurance. L’incertitude liée à la situation actuelle a incité les consommateurs à rechercher des outils financiers à long terme comme des solutions d’assurance vie et maladie qui leur offrent la sécurité indispensable pour protéger leur avenir financier, ainsi que celui de leurs proches.

Nous, en Inde, avons un long chemin à parcourir, à la fois en matière de sensibilisation à l’assurance-vie et d’achat d’une couverture adéquate. Les polices d’assurance-vie de type protection pure, connues sous le nom d’assurance temporaire, sont une forme de couverture d’assurance-vie de base et la plus nécessaire. Bien que les consommateurs comprennent l’importance des polices d’assurance temporaire, ils ne sont souvent pas bien guidés sur l’adéquation de la couverture à protéger financièrement. Une façon simple d’aborder cela est la méthode de calcul de la valeur de la vie humaine, qui permet d’arriver systématiquement et de manière transparente au montant de la somme assurée nécessaire. Il est également important de considérer les responsabilités dans le présent et dans un avenir prévisible pour arriver à la bonne quantité de couverture vie.

Comme étape suivante après la planification avec des solutions d’assurance temporaire, les consommateurs pourraient planifier d’autres objectifs de vie tels que la couverture santé, l’éducation des enfants, les revenus garantis, la création de richesse et la planification de la retraite. Il existe aujourd’hui une variété de plans qui offrent des revenus garantis à long terme, des montants forfaitaires, des rentes, des rendements attrayants liés au marché, des avenants de santé, ainsi que l’assurance d’une couverture vie à long terme. Il existe une flexibilité sous la forme de durées de paiement des primes telles que la rémunération unique, la rémunération à durée limitée et les options de rémunération régulière.

Nous avons également assisté à l’émergence de solutions packagées qui combinent des rendements attractifs liés au marché et une protection complète couvrant les maladies graves, l’hospitalisation, les décès accidentels et les invalidités ainsi qu’une couverture vie substantielle.

S’il n’est jamais trop tard pour planifier des investissements en assurance-vie, il ne faut pas oublier que plus on commence tôt, mieux c’est. Alors, commencez tôt, continuez à investir régulièrement et ne puisez pas dans votre corpus à moins qu’il n’y ait absolument aucune autre option disponible.

La situation entourant COVID-19 a présenté un défi sans précédent pour nous tous. L’industrie indienne de l’assurance-vie est dans le même bateau et s’engage à faire de son mieux pour s’assurer que nos consommateurs, nos partenaires de distribution et nos employés restent protégés à tout moment.

(L’auteur est le directeur de la distribution, Tata AIA Life)

