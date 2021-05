27/05/2021 à 20:43 CEST

Journée de surprises à l’Open Estrella Damm Santander. Deux des couples préférés au titre sont tombés en huitièmes de finale. Chingotto et Tello ont dit au revoir le matin avant Lijó et Allemandi, qui continuent à additionner les minutes ensemble et qui a donné la première cloche de la journée. Ils ont gagné 6-4 et 7-5.

Galán-Lebron, tête de série, n’a pas échoué. Toujours dans la matinée, ils ont battu Josete Rico et Ramiro Moyano par un retentissant 6-1 dans le premier set et 6-3 dans le second.

La deuxième surprise de la journée était déjà dans la soirée. Ceux qui ne sont pas allés aux quarts de finale étaient Tapia et Lima. Pablo a dû se retirer en raison d’une gêne musculaire. Crampes au troisième set contre Momo et Rico. Sanyo et Belasteguín, n’ont pas échoué et sont également en quarts de finale.