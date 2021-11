Journée dédiée à la boxe en CDMX

Les étudiants du gymnase Sport Boxing se préparent déjà à démontrer la puissance des poings lors de l’événement appelé BoxFest.

Le promoteur Divided Decision revient par la porte d’entrée pour organiser une soirée de boxe avec un titre national féminin, dans l’événement appelé BoxFest, qui se tiendra le 27 novembre à la Villa Flamingos Hall dans le quartier de Portales Sur.

Alejandro Reyes, directeur général de la promotion de la boxe, a donné des détails sur la fonction, exprimant qu’il y aura une « vraie fête » qui commencera à trois heures de l’après-midi.

« Ce sera une journée entière dédiée à la boxe. Nous aurons des combats amateurs et professionnels. Dans le combat professionnel stellaire, le titre national féminin des poids mouches légers, qui est vacant, sera disputé », a-t-il commenté.

Il a également expliqué en quoi consiste BoxFest.

« Nous commençons à trois heures de l’après-midi, ce sera une journée où les fans pourront voir tout ce qu’est la boxe, il y aura des stands vendant des équipements sportifs, il y aura des tatoueurs qui montreront l’art qu’ils incarnent sur la peau des fans , des machines interactives permettant aux fans de mesurer leur frappe, en plus de la musique live, etc. Ce sera un grand événement », a-t-il précisé.

La vente des billets est déjà disponible et peut être achetée au prix de 300 pesos, et sera vendue à la billetterie de Villa Flamingos Hall, sur la page Facebook de Divided Decision et au gymnase Sport Boxing, situé à Insurgentes Sur # 605 , près du Metrobus La Piedad.

D’autre part, le jeune promoteur a annoncé que ce vendredi à Dallas, au Texas, son représenté Alan Rosas affrontera Benjamin Gurment, en super poids léger, en demi-finale du tournoi The Big Belt Championship.

En plus d’Avner Molina et Juan Manuel Castañeda, ils feront de même le 19 du présent, contre Jake Ysasi en poids welter et Atanasio Pérez, en super léger, respectivement.

(Photo : fourni)