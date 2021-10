Journée d’élimination à « La Casa de los Famosos »

Telemundo Uriel del Toro a été le quatrième éliminé de « La Casa de los Famosos ».

Le nouveau pari dans les émissions de téléréalité du réseau Telemundo s’appelle « La Casa de los Famosos », une émission de téléréalité très intense où 16 célébrités ont eu lieu dans un manoir situé dans un lieu non divulgué. Ici, loin de leurs téléphones et réseaux sociaux, ils devront élaborer des stratégies et surmonter différents défis jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un, qui recevra le prix final de 200 000,00 $ en espèces et sera le gagnant de la première édition.

Bien qu’il y ait déjà eu 8 célébrités qui ont quitté le jeu, l’actrice de telenovela Gaby Spanic, le chanteur Pablo Montero, l’actrice Gisella Aboumrad, Verónica Montes, Manelyk González Christian de la Campa, Cristina Eustace, Alicia Machado et Roberto Romano.

Beaucoup de controverse

Sans surprise, tant de personnalités fortes confinées dans une maison ont provoqué beaucoup de drames et de controverses, et les combats houleux ne se sont pas fait attendre. Des personnalités telles qu’Alicia Machado ont eu des démêlés avec l’influenceuse déjà éliminée Celia Lora, avec sa compatriote Gabriela Spanic, et elle a beaucoup parlé de différentes personnalités du monde du divertissement telles que Gaby Espino, qu’elle a fustigée pour avoir regardé » très maigre », et même Marjorie Desousa, relatant sa fameuse bagarre avec son ancien partenaire et père de son fils, Julián Gil.

Mais nous ne pouvons pas laisser derrière nous l’acteur mexicain Roberto Romano. L’interprète controversé, qui il y a seulement quelques mois était impliqué dans une situation délicate qui l’a conduit à être licencié de Televisa, n’a cessé de créer des intrigues dans la maison, de sorte que c’est lui qui continue d’avancer jusqu’aux derniers jours, mais tout ça Cela pourrait changer aujourd’hui, 11 octobre, quand on saura si ce sera lui, Veronica Montes ou Manelyk, qui seront éliminés et devront quitter le jeu, mettant ainsi fin au rêve de recevoir le prix final et de gagner à domicile.

Journée d’élimination à « La Casa de los Famosos »: Qui les fans veulent-ils sortir?

Aujourd’hui 11 octobre à partir de 19h/18h Central sur Telemundo, ce sera le public qui aura le dernier mot dans « La Casa de los Famosos ». Avec Gaby Spanic déjà sauvée par la meneuse de la semaine, son amie Gisella Aboumrad, la permanence de Romano, Montes et Manelyk est en jeu, mais d’après ce qu’on voit sur les réseaux sociaux, la balance penche contre Romano qui, bien qu’ayant été sauvé plusieurs fois déjà, il n’est peut-être pas aussi chanceux cette fois.

Apparemment, le chemin de Roberto a commencé à se détériorer lorsque Celia Lora est partie, alors que son message contre l’acteur était clair : « Roberto, mon amour, les masques tombent mon roi, ma vie et moi pouvons te nuire beaucoup plus en dehors de ce qui se faisait en toi » , continuez à essayer de manipuler tout le monde autour de vous car ils le découvriront bientôt. J’ai déjà vu ici ce que je savais déjà. Je t’embrasse, que Dieu te bénisse ». Mentionné.

Sur les réseaux sociaux de Telemundo, les fans soutiennent Celia : « Je vais contre Roberto, tu ne peux pas lui faire confiance. C’est maintenant ou jamais », a écrit un fan. « Nous allons pour Roberto, c’est l’opportunité, il en restait 5 l’autre semaine pour Verónica, par contre si Verónica part il n’en restera que 2 et il ne sera pas nommé. C’est maintenant OUT ROBERTO », ont déclaré les fans unis d’une seule voix. Roberto Romano doit sortir !

La cérémonie d’élimination de La Casa de los Famosos est prête à 19h / 18h Central sur Telemundo.