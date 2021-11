Journée des anciens combattants 2021 : beignet et café gratuits chez Krispy Kreme

.

C’est la Journée des anciens combattants 2021 et de nombreuses entreprises américaines le célèbrent en offrant aux anciens combattants et aux militaires des produits gratuits ou à prix réduit aujourd’hui. Un de ces endroits est Krispy Kreme. La chaîne offre aujourd’hui du café et des beignets gratuits aux clients éligibles.

Les anciens combattants peuvent obtenir du café gratuit et un beignet Krispy Kreme aujourd’hui

Heavy a confirmé auprès d’un porte-parole des relations avec les médias de Krispy Kreme que les anciens combattants et les membres des services actifs recevront un petit café infusé, qui peut être chaud ou glacé, ainsi qu’un beignet gratuit de leur choix. L’offre n’est valable que le 11 novembre.

Les clients ne sont pas tenus de faire un achat. Il y a une limite d’un café et d’un beignet par client. Krispy Kreme a noté sur son site Web que l’accord ne peut pas être utilisé pour obtenir un beignet dans une épicerie ou un dépanneur.

Les vétérans et les militaires doivent présenter une pièce d’identité militaire pour recevoir le cadeau. Pour recevoir l’offre, les clients doivent entrer dans le magasin ou passer par le service au volant. Ne peut pas être échangé en ligne ou via l’application de récompenses Krispy Kreme.

Pour trouver un magasin Krispy Kreme près de chez vous, consultez la liste des magasins sur le site Web de l’entreprise. Krispy Kreme dispose également d’un outil en ligne que vous pouvez utiliser ici.

Comme le rapporte USA Today, les clients non militaires peuvent toujours récupérer un beignet glacé gratuit pour le reste de l’année civile. Krispy Kreme a offert un beignet gratuit aux clients qui présentent une carte de vaccination COVID-19 valide.

Dunkin’ a des beignets de saison au menu

Krispy Kreme propose actuellement une série de beignets saisonniers. Comme la société l’a noté sur son site Web, les anciens combattants et les membres en service actif ne sont pas limités dans le choix de beignets gratuits. Ils peuvent avoir n’importe quel beignet disponible dans un magasin spécifique qui comprend les friandises saisonnières.

Les beignets répertoriés comme « à durée limitée uniquement » sur le site Web de Krispy Kreme comprennent :

• Le Gobbler : trempé dans un glaçage au chocolat, garni de chocolat Kreme ™ et de pépites de Thanksgiving, et décoré comme une dinde avec un morceau de fondant pour le visage de dinde et des bretzels

• Tarte aux pacanes – Un beignet Original Glazed® trempé dans une garniture de tarte au beurre collante, des pacanes confites et une croûte de tarte émiettée

• Tarte aux pommes hollandaise – un beignet rempli de tarte aux pommes, trempé dans un glaçage au caramel, garni de biscuits streusel à la cannelle émiettés et décoré d’un treillis de glaçage.

• Orange canneberge : Un beigne fourré de canneberge, trempé dans un glaçage canneberge-orange et fini avec un filet de glaçage.

• Glacé au chocolat avec des pépites de Thanksgiving : un beignet Original Glazed® trempé dans un glaçage au chocolat et garni d’un mélange de Thanksgiving

