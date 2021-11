Journée des anciens combattants 2021: remises et offres spéciales de gros de Costco & BJ

. Veterans Day Specials de Costco & BJ’s Wholesale.

Si vous souhaitez visiter Costco ou BJ’s Wholesale Club le jour des anciens combattants 2021, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Les deux magasins sont ouverts aujourd’hui, le 11 novembre 2021. Lisez la suite pour plus de détails.

Costco ouvre ses portes aujourd’hui et propose une offre réservée aux nouveaux membres

Costco est ouvert aux heures normales de bureau le jour des anciens combattants aujourd’hui, le 11 novembre 2021. Les heures peuvent varier selon l’emplacement. Vous pouvez trouver les heures d’ouverture régulières de Costco ici. En entrant votre code postal ou votre ville et votre état dans le localisateur de magasins, vous pouvez également trouver les heures de vacances de votre magasin local près de chez vous.

Les seuls jours fériés pendant lesquels les magasins Costco sont fermés sont le Nouvel An, Pâques, le Jour du Souvenir, le Jour de l’Indépendance, la Fête du Travail, Thanksgiving et Noël. Par conséquent, les centres d’affaires et les entrepôts sont ouverts le jour des anciens combattants, bien qu’ils soient fermés le jour du souvenir.

Costco offre un avantage spécial unique aux nouveaux membres qui sont dans l’armée.

Leur site Web a noté: «Nous proposons une offre militaire exclusive pour rejoindre Costco en tant que nouveau membre et recevoir une carte Costco Shop de 20 $! Pour bénéficier de cette nouvelle offre d’adhésion, rendez-vous ici, faites défiler vers le bas et cliquez sur le lien « Promotion d’adhésion militaire » près du bas de la page. »

Cependant, Costco n’offre pas d’abonnements gratuits ou à prix réduit pour le personnel militaire. Il s’agit d’une carte-cadeau unique de 20 $. Pour être admissible, vous devez accepter de renouveler automatiquement votre adhésion à Costco sur une carte Visa lors de votre inscription. Vous êtes éligible si vous êtes un militaire en service actif, un ancien combattant ou un militaire à la retraite, ou votre conjoint ou personne à charge.

Le site Web de Costco a noté : « Non valide pour le renouvellement ou la mise à niveau d’une adhésion existante. Les anciens membres de Costco ne peuvent devenir de nouveaux membres que s’ils n’ont pas payé leur cotisation au cours des 30 derniers mois. »

Costco n’offre à personne d’abonnement gratuit ou à prix réduit.

BJ’s Wholesale est ouvert aux heures normales et propose des remises militaires toute l’année

BJ’s Wholesale est ouvert pendant les heures normales de bureau le jour des anciens combattants. Étant donné que les heures peuvent varier selon l’emplacement, utilisez le localisateur de club pour afficher les heures près de chez vous. En règle générale, BJ’s Wholesale n’est fermé que pour Thanksgiving et Noël.

BJ’s offre une adhésion militaire pour le service actif et les anciens combattants tout au long de l’année. Les anciens combattants en service actif et à la retraite peuvent obtenir des adhésions à prix réduit chez BJ’s Wholesale. Pour vous qualifier, vous aurez besoin d’une pièce d’identité militaire, d’une désignation « ancien combattant » sur une pièce d’identité d’État ou d’une autre preuve de service militaire.

Tous les militaires ont droit à plus de 25 % de réduction sur leur adhésion et à un coupon de 10 $ au club ou sur BJs.com/military. Les réductions d’adhésion comprennent deux types: BJ’s Perks Rewards (80 $ pour un abonnement régulier d’un an de 110 $ avec Easy Renewal, plus 2% de remise en argent sur la plupart des achats) ou BJ’s Inner Circle, qui est de 40 $ pour un an régulier de 55 $ adhésion avec Easy Renewal.

Les membres se targuent du fait que BJ’s Warehouse offre une remise de 25 % sur les prix que vous voyez régulièrement dans une épicerie, ainsi qu’une livraison le jour même en aussi peu que deux heures. Une adhésion permet également d’économiser sur le prix de l’essence (et plus encore avec le programme d’économies d’essence) et la possibilité de magasiner en ligne et de récupérer en deux heures ou moins au club.

Veuillez noter que les offres spéciales sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.

