Journée des anciens combattants 2021 : remises et offres spéciales Walmart & Target

. Walmart et Target pour la Journée des anciens combattants

C’est la Journée des anciens combattants 2021 et lorsque vous pensez à vos besoins et à vos fournitures d’épicerie, vous vous demandez peut-être quelles sont les heures d’ouverture de Walmart ou de Target près de chez vous aujourd’hui et quelles sont leurs offres spéciales pour la Journée des anciens combattants. Que vous souhaitiez visiter le magasin vous-même ou faire livrer votre commande à votre domicile ou par livraison en bordure de rue, connaître les détails des vacances d’aujourd’hui peut vous aider.

Walmart a lancé son événement spécial Black Friday « Event 2 » en ligne

Walmart ne modifie normalement pas ses heures d’ouverture pour la Journée des anciens combattants le 11 novembre 2021. Cependant, le deuxième spécial Black Friday de Walmart commence dans les magasins le 12 novembre, selon la déclaration officielle de Walmart, donc les magasins ouvriront tôt le lendemain de la Journée des anciens combattants à partir de 5h00 du matin La plupart des magasins ne sont pas encore ouverts 24h/24 et 7j/7.

Les heures d’ouverture de la Journée des anciens combattants Walmart seront de 6 h à 23 h dans la plupart des endroits. Pour connaître les heures d’ouverture du magasin le plus proche aujourd’hui, consultez le localisateur de magasins, car les heures peuvent varier selon l’emplacement.

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’une offre spéciale pour la Journée des anciens combattants, Walmart déploie sa deuxième série d’offres spéciales Black Friday dans les magasins le lendemain de la Journée des anciens combattants. Vous pouvez voir les offres dans votre région dans les annonces hebdomadaires ici. De plus, « l’événement 2 » de leurs promotions du Black Friday a été mis en ligne le 10 novembre.

Quant à leurs spéciaux « Event 3 », ils auront lieu lors du traditionnel Black Friday.

Target offre un rabais pour la Journée des anciens combattants

Target sera ouvert aux heures régulières le jour des anciens combattants. La plupart des magasins ferment actuellement à 22h00, y compris la Journée des anciens combattants. Cependant, les heures cibles peuvent varier selon l’emplacement et la région. Pour voir les heures d’ouverture de votre magasin local, visitez le localisateur de magasin ici.

Chaque année en novembre, Target offre au personnel militaire en service actif, aux anciens combattants et à leurs familles une remise de 10 % sur l’ensemble du panier d’articles pendant la Journée des anciens combattants, qu’ils soient achetés en magasin ou en ligne. Cette année, cette réduction peut être utilisée deux fois dans la première partie de novembre. Vous pouvez également visiter www.target.com/circle/military pour prouver votre éligibilité. Une fois que vous aurez vérifié votre éligibilité, vous aurez droit à une offre de 10 % du cercle cible en 2 fois qui peut être utilisée en magasin ou en ligne jusqu’au 13 novembre.

Target a expliqué: «Les invités peuvent ajouter un statut de vétéran ou de famille militaire à leur profil Target Circle, ce qui les rend éligibles pour des offres de bonus. De plus, avec Target Circle, tout membre peut voter pour diriger la communauté Target en finançant des organisations à but non lucratif locales sur certains marchés. »

Les avantages de Target Circle incluent également 1% de gains pour tout le monde lorsque vous magasinez, ainsi qu’un cadeau d’anniversaire et une remise de 5% sur une sortie shopping.

Target a noté qu’ils ont la possibilité de soutenir les organisations militaires et d’anciens combattants tout au long de l’année, en plus de ce qu’ils font en novembre. Tout au long de l’année, ils s’associent à des événements bénévoles liés à l’USO, à la poursuite de la mission et à l’opération Gratitude.

Target a également noté : « Et en tant que membre de la Veteran Jobs Mission, nous nous sommes joints à d’autres grandes entreprises pour nous engager à embaucher davantage de vétérans militaires américains, avec près de 300 000 vétérans embauchés dans toute la coalition à ce jour. »

Ils aident également les vétérans à intégrer le marché du travail en s’associant à Hiring America et Clear Channel.

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE : Journée des anciens combattants 2021 – Comment regarder la cérémonie de la Journée nationale des anciens combattants ?