Journée des droits de l’homme : une bataille sans fin contre les inégalités

« L’égalité est l’âme de la liberté ; il n’y a, en effet, pas de liberté sans elle.

Ce sont les lignes célèbres d’une écrivaine, féministe et libre-penseuse d’origine écossaise, Frances Wright. L’égalité, comme nous le savons tous, n’est pas seulement un concept, ce n’est pas seulement quelque chose que nous lisons dans les livres ou enseignons en classe, mais c’est quelque chose auquel nous, en tant qu’êtres humains, avons droit, indépendamment de notre couleur, foi, religion, opinion ou la langue. Et aujourd’hui est tout à fait le jour pour nous rappeler le même fait que l’humanité est née libre et égale à tous égards.

Le 10 décembre est célébré chaque année comme la Journée des droits de l’homme à travers le monde. Cette journée est observée pour attirer l’attention et mettre en évidence les droits que tout le monde possède. Depuis que l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a approuvé la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) en 1948, la journée a globalement garanti les droits fondamentaux de tous. Cette année célèbre le 73e anniversaire de la DUDH et le thème de la Journée des droits de l’homme est « Egalité, réduction des inégalités, promotion des droits de l’homme ». Le thème est lié à l’article 1 de la DUDH qui stipule que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».

Il semble que le thème ait été choisi avec beaucoup de considération alors que la pandémie de Covid-19 continue d’exposer les inégalités des sociétés à travers les nations. Le Rapport mondial sur la nutrition (GNR) 2020 a appelé les gouvernements, les entreprises et la société civile à améliorer leur jeu et à lutter contre les injustices dans les systèmes alimentaires et de santé. Les auteurs du rapport avaient mentionné que la pandémie de coronavirus avait révélé la vulnérabilité et les faiblesses de systèmes alimentaires mondiaux déjà fragiles. Le rapport a également révélé qu’une personne sur neuf dans le monde avait faim, tandis qu’une sur trois était en surpoids ou obèse.

En fait, la discrimination sur la base du sexe, de la caste, de la langue, de l’opinion politique, de la religion, sont de tels maux de notre société que nous voyons quotidiennement et dont nous savons qu’ils continueront d’exister pendant longtemps dans un avenir à venir, mais nous savons aussi avec certitude que la seule façon de vaincre ces maux est de s’élever contre eux, ensemble. Partageant le même sentiment, le président de l’Inde, Ram Nath Kovind, a déclaré aujourd’hui que l’égalité est l’âme même des droits de l’homme. Il a déclaré que si la non-discrimination est la première condition du respect absolu de la dignité humaine, le monde est en proie à d’innombrables préjugés. Ils entravent malheureusement la pleine réalisation du potentiel des individus et ne sont donc pas dans l’intérêt de la société dans son ensemble.

Le Président a ajouté que la Journée des droits de l’homme est l’occasion idéale pour nous de réfléchir collectivement et de trouver des moyens de surmonter ces préjugés qui ne font qu’entraver le progrès de l’humanité. Kovind a également félicité la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) pour sa profonde préoccupation pour les droits des groupes vulnérables et marginalisés de la société touchés par la pandémie, et ses efforts pour publier plusieurs avis, qui ont contribué à améliorer la réponse du gouvernement.

