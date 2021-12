Journée des droits des minorités 2021 : les pierres angulaires de la démocratie sont l’inclusion, l’égalité et les droits des minorités

Si l’Inde aspire sérieusement à trouver une place de choix dans la communauté mondiale, elle doit isoler ses minorités. Nous devons inculquer à notre population le sens du devoir et le souci de nos minorités.

Par Narender Hooda

Journée des droits des minorités 2021 : Une société est jugée sur la façon dont elle traite ses sections les plus faibles. Si l’Inde aspire sérieusement à trouver une place de choix dans la communauté mondiale, elle doit isoler ses minorités. Nous devons inculquer à notre population le sens du devoir et le souci de nos minorités. La justice et l’égalité, le respect de la vie privée et de la dignité de nos semblables, en particulier des minorités, est une condition sine qua non d’une société laïque comme nous le revendiquons. Malheureusement, la montée des discours de haine, les incidents de lynchage de la foule, la diffusion de désinformation via les médias sociaux et les faux récits historiques, qui provoquent des sentiments anti-minorités, sont devenus à l’ordre du jour. Les partis politiques ont recours à la polarisation religieuse comme astuce la moins chère pour remporter des élections sans se rendre compte du coût colossal pour nous en tant que nation.

NRC-CAA, les lois anti-conversion en guise de contrôle du soi-disant djihad de l’amour, les lois sur la protection des vaches dans divers États, obligeant les boucheries à fermer pendant les festivités hindoues et maintenant les dernières manifestations à Gurugram contre la lecture de namaaz dans des espaces ouverts désignés reflètent psyché anti-minoritaire.

L’Inde est l’un des pays les plus diversifiés sur le plan religieux au monde, composé à majorité d’hindous et ses minorités étant des musulmans, des chrétiens, des sikhs, des bouddhistes, des jaïns et des zoroastriens. Les conflits de minorités tournent autour de l’identité. Les personnes qui se sentent attaquées en raison de leur identité religieuse ou ethnique suscitent une réaction agressive parce qu’elles pensent que leur place dans la société est attaquée et se sentent aliénées dans leur propre pays. Pour faire valoir leurs droits, ces communautés finissent par être trop défensives, ce qui diminue leurs chances d’être intégrées dans la société majoritaire. La perte que notre société subit à cause de cette aliénation est incommensurable.

Même après plus de sept décennies d’indépendance, la majorité-minorité est le sujet principal des débats aux heures de grande écoute sur les chaînes d’information. La démocratie est une règle par la majorité. Cependant, le gouvernement d’une communauté majoritaire est contraire aux principes fondamentaux de la démocratie elle-même. Les pierres angulaires de la démocratie sont l’inclusion, l’égalité et les droits des minorités parmi d’autres. Le Préambule de notre Constitution définit l’Inde comme une république souveraine, socialiste, laïque, démocratique. La laïcité est une structure de base de la Constitution, ce qui signifie essentiellement que son caractère laïc ne peut pas être dilué, même par le Parlement, comme l’a jugé la Cour suprême dans SR Bommai Vs UOI.

Pour garantir les droits des communautés minoritaires, le Dr Ambedkar a proposé un exécutif non parlementaire avec le Premier ministre élu par l’ensemble de la Chambre et des représentants des différentes communautés au sein du Cabinet devant être élus par les membres de ces communautés minoritaires au sein de la législature par un vote unique transférable.

Lors des débats de l’assemblée constituante, le Dr Ambedkar a souligné que lors des élections au Parlement ou aux assemblées législatives, les candidats de la communauté majoritaire doivent obtenir un nombre minimum de voix de la communauté minoritaire pour être déclarés élus. Cependant, aucune des propositions susmentionnées du Dr Ambedkar n’a finalement été acceptée faute de soutien requis.

L’atmosphère communale qui prévaut prouve que la crainte de l’architecte de notre Constitution n’était pas sans fondement. La polarisation communautaire dans les élections a pris de l’ampleur ces dernières années à un rythme alarmant. Les politiciens n’hésitent pas à recourir à des insinuations à connotation communautaire pour déclencher une polarisation communautaire dans les élections. Cette tendance sournoise doit être freinée. L’intégration des minorités dans le courant dominant est indispensable à l’unité nationale.

L’auteur est Sr. Advocate exerçant à la Cour suprême. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

