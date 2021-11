Journée des enfants : Une journée pour se souvenir du courage et de la conviction exemplaires des Char Sahibzade

Les jeunes fils de Gourou avaient appris les compétences de soldat, de saint, d’érudit et d’homme d’État aux pieds de leur glorieux père.

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan

Le 14 novembre est la journée des enfants. Cela me rappelle le sacrifice suprême consenti par les quatre fils de Guru Gobind Singh, âgés de 7 à 17 ans.

Nahan, la capitale de l’ancien État princier de Sirmourin, en Inde du Nord, bénéficiait d’un lien historique profond avec le gourou Gobind Singh, le célèbre 10e gourou des sikhs. Où tous les autres états des collines étaient hostiles au gourou en raison de sa popularité croissante, Raja Medni Prakash de Nahan, Sirmour invita Gourou en 1685 à s’installer dans son royaume. Le Gourou et son fauj (armée) ont été bien reçus et un Gurudwara ‘Dasmesh Asthan’ historique se dresse en face du Palais Nahan où le Gourou est resté environ 8 mois. En raison du manque d’eau, le Gourou s’installa sur les rives de la rivière Yamuna et fonda le désormais célèbre Paonta Sahib, abréviation de Paontika, c’est-à-dire là où les pieds se reposaient. C’est à Sirmour que le Gourou, de son propre aveu, passa les années les plus paisibles de sa vie ; perfectionné ses compétences en escrime et en tir à l’arc; et composé plusieurs textes religieux.

Avant de quitter Nahan, le gourou avait présenté son Shamsheer, l’épée, au Raja, qui a trouvé sa place de choix dans le palais de Nahan jusqu’à récemment, et orne maintenant le palais de la ville de Jaipur ; l’ancien Maharani Padmini de Jaipur et épouse de feu Maharaja Brigadier Bhawani Singh, est le Rajkumari de Sirmour.

À proximité de Bhangani Sahib, le gourou a combattu les rajas de la colline en 1688, sa première bataille, et a gagné à l’âge de 19 ans. Il existe un gurudwara Bhangani sahib historique où il a hissé son drapeau. BichitraNatak, une autobiographie attribuée au Gourou, contient une description détaillée de la bataille. Par la suite, Gourou déménagea à Anandpur Sahib pour établir le panth Khalsa le 13 avril 1699.

Le fils aîné du gourou Sahibzada AjitSingh est né à Paonta Sahib le 26 janvier 1687. Il a été martyrisé à l’âge de 18 ans, le 7 décembre 1705, lors de la célèbre bataille de Chamkaur après s’être porté volontaire pour quitter la forteresse assiégée pour affronter la puissance des forces mogholes, sachant parfaitement qu’il ne reviendrait pas. Il avait montré des compétences militaires exemplaires lors de la première attaque sur Anandpur Sahib en 1695 qui a été repoussée avec succès. Un siège a ensuite été posé où les deux côtés ont souffert, le Gourou et son armée se sont vu offrir un passage sûr ; dans un acte de trahison, Gourou et un petit groupe de ses hommes ont été attaqués après le départ de l’armée.

Sahibzada Jujhar Singh est né le 14 mars 1691. Il a été martyrisé à l’âge de 14 ans, encore une fois à Chamkaur où il a acquis la réputation d’être comparé à un crocodile pour sa férocité dans la bataille. Après le sacrifice suprême de son frère aîné Ajit, lui aussi s’est porté volontaire pour quitter la forteresse assiégée avec cinq des derniers hommes debout, connaissant parfaitement son sort. Bien que vaincu au combat, le gourou a survécu, battant ainsi les forces mogholes. À leur mort, les fils ont veillé à ce que leur père vive pour continuer son travail.

Sahibzada Zorawar Singh (1696-1705) a été martyrisé à l’âge de six ans à Sirhind le 12 décembre 1705. Suite à la confusion à Chamkaur, Zorawar et son jeune frère Fateh Singh (1699-1705) ont été traîtreusement capturés lors de leur évasion, emprisonnés et exécuté en les étouffant à l’intérieur d’un enclos de briques. Pendant qu’ils étaient en briques, le Zorawar plus âgé a commencé à pleurer de manière inhabituelle, lorsqu’il a été interrogé par son jeune frère, il a dit qu’il n’avait pas peur de la mort mais qu’il était triste que son jeune frère Fateh, plus petit, soit martyrisé avant lui. Leur courage de ne pas renoncer leur foi démentait leurs années. On dit que les frères ont survécu après quoi des ordres ont été donnés pour qu’ils soient décapités. Leur martyre fait tellement partie de l’histoire indienne et est rappelé et commémoré avec une grande vigueur et une tristesse aiguë. L’endroit où les deux garçons ont été maçonnés vivants est aujourd’hui connu sous le nom de Fatehgarh sahib.

Les jeunes fils de Gourou avaient appris les compétences de soldat, de saint, d’érudit et d’homme d’État aux pieds de leur glorieux père. Même à l’âge de 7 et 9 ans respectivement, les plus jeunes fils ont suivi l’exemple de vie et le leadership de leur père et de la lignée des gourous sikhs avant lui. Leur foi inébranlable, leur courage, leur ténacité et leur détermination étaient d’un tel ordre qu’ils n’ont pas bougé un pouce malgré plusieurs menaces proférées et des séductions offertes pendant une période de trois jours pour briser leur foi et leur esprit. les avait accompagnés leur a donné le courage de rester sur le chemin. Il n’y a pas de parallèle à un tel martyre dans les annales de l’histoire humaine. Les Moghols ont refusé de faire leurs derniers rites sur la terre moghole et ont déclaré que la terre devrait être achetée et recouverte de pièces d’or. Un local Diwan Todar Mal a vendu sa propriété pour le faire ; ses générations successives sont vénérées jusqu’à aujourd’hui au Pendjab. Il y a aujourd’hui un Diwan Todar Mal Marg à Fatehgarh Sahib.

Le martyre de 40 sikhs qui ont affronté la puissance de dix lakh forces mogholes, et celui des 4 fils, Char Sahibzade comme on les appelle, trouvent une mention spéciale dans les ardas ou prières quotidiennes dans les temples et les maisons sikhs. Cela montre les circonstances et l’histoire de l’époque et quel grand courage et force étaient nécessaires pour surmonter les nombreux obstacles qui se trouvaient sur la communauté et le peuple. C’est ainsi que l’esprit humain a émergé sous sa plus belle forme. Il s’agissait d’un sacrifice sans précédent en des temps inhabituels menant à l’exaltation de l’esprit humain. Il a insufflé à la foi plus de force et de conviction.

Le sacrifice prématuré de ses quatre fils et 40 hommes trouve une mention graphique dans le magnifiquement écrit Zafarnama (L’épître de la Victoire) que Guru Gobind Singh a envoyé à Aurangzeb. Il a réprimandé l’empereur pour sa cruauté, son mensonge et sa tromperie, expliquant le code de guerre sikh et exposant Aurangzeb pour sa mentalité corrompue. Aurangzeb l’a lu sur son lit de mort et aurait été ému aux larmes et au repentir de sa trahison.

En cette journée des enfants, souvenons-nous du courage et de la conviction exemplaires du Char Sahibzade dont l’esprit humain indomptable a émergé sous la plus belle forme.

(L’auteur est un ancien ambassadeur indien. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

