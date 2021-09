Journée des enseignants 20201 : aperçu rare de la vie du Dr Sarvepalli Radhakrishnan en tant qu’éducateur, philosophe, universitaire et diplomate

En Inde, la Journée des enseignants a été célébrée en l’honneur de l’anniversaire de l’ancien président indien, le Dr Sarvepalli Radhakrishnan

Journée des enseignants 2021 : Vous vous demandez pourquoi le 5 septembre est célébré comme la Journée des enseignants ? Non seulement il célèbre et honore l’anniversaire de naissance d’un ancien président, le Dr S. Radhakrishnan, mais il honore également chaque enseignant dont les efforts contribuent à la croissance de l’écosystème éducatif du pays.

En Inde, la profession d’enseignant a toujours été considérée comme une noble vocation. Du premier système Gurukul à l’afflux du modèle occidental d’institutions éducatives, la transformation qui a touché le paysage éducatif indien est phénoménale. Cela a été multiplié par plusieurs pendant la pandémie, même s’il y a des débats continus sur le comblement du gouffre croissant entre ceux qui ont le privilège d’accéder aux classes virtuelles et ceux qui sont moins fortunés.

Comment est née la Journée des enseignants ?

En Inde, la Journée des enseignants a été célébrée en l’honneur de l’anniversaire de l’ancien président de l’Inde, le Dr Sarvepalli Radhakrishnan, un éminent érudit, philosophe, enseignant et une personne douée qui avait consacré sa vie à l’amélioration et à l’amélioration de la qualité de l’éducation en Inde.

Depuis l’année 1962, le 5 septembre a été célébré dans tout le pays comme une journée pour célébrer la Journée des enseignants.

Qu’apprenons-nous de la vie du Dr Sarvepalli Radhakrishnan ?

Dans les mémoires de l’ancien diplomate Maharajakrishna Rasgotra « Une vie dans la diplomatie », qui a reçu les plus grands éloges pour ses idées franches sur la politique étrangère et stratégique de l’Inde, il y a des détails fascinants sur l’extraordinaire génie du Dr Sarvepalli Radhakrishnan. L’ancien diplomate écrit dans ses mémoires : “Quand il parlait, son auditoire était hypnotisé”.

Partageant quelques faits perspicaces et moins connus sur le Dr Sarvepalli Radhakrishnan :

Contemporain de Bertrand Russel, le Dr S. Radhakrishnan était un grand érudit, un humaniste et l’un des orateurs les plus fins et les plus éloquents sur la fraternité humaine. Sa connaissance des autres religions et de leurs écritures était sans précédent à l’époque. S.Radhakrishnan est devenu professeur Spalding des religions orientales et membre du All Souls College, à Oxford. Son expertise philosophique était telle qu’il a écrit de nombreux livres sur l’hindouisme et le Vedanta et il a été mondialement reconnu comme l’un des interprètes les plus respectés et faisant autorité le même.

Ascension extraordinaire d’un diplomate qui a impressionné Staline

À un moment où les tensions entre la Russie et les États-Unis s’intensifiaient, le Dr S. Radhakrishnan a été envoyé à Moscou. Son caractère informel, sa simplicité et sa franchise ont touché une corde sensible chez Staline, qui a tenu une réunion avec lui le 15 janvier 1950. Ils ont abordé des questions sensibles où la position de l’Inde a été clairement exprimée avec des réponses appropriées par le Dr S. Radhakrishnan.

Lorsque Staline remarqua que l’autre partie était également responsable, une réponse frappante du Dr S. Radhakrishnan fut qu’il en faut deux pour applaudir et qu’à son avis, « En tant que pays épris de paix, l’Union soviétique devrait retirer sa main car elle prend deux mains pour applaudir.

Les deux hommes ont été impressionnés par la franchise de l’autre. Cette rencontre historique a ouvert la voie à une nouvelle chaleur qui a commencé à caractériser les relations indo-russes.

Fait intéressant, lorsque le Dr S. Radhakrishnan a visité la Russie une deuxième fois après avoir pris le poste de vice-président, il a été personnellement et chaleureusement reçu par Staline sur la base de la confiance et de la bonne volonté qu’il avait entretenues entre les deux nations.

Selon les mémoires de Maharajakrishna Rasgotra, il se réfère à la rencontre du Dr S. Radhakrishnan S avec Staline en ces termes : « Ce furent les premiers résultats de l’impact de la personnalité du Dr S. Radhakrishnan, de sa sincérité et de sa pensée humaniste et amour de la paix.

Pourquoi le 5 septembre est célébré comme la Journée des enseignants

Depuis les années qui ont vu le mouvement indien de lutte pour la liberté embrasser le changement social par l’éducation, la profession d’enseignant est considérée comme celle qui contribue à l’avenir d’une nation. Le résultat d’un appel si noble est que plusieurs générations de familles indiennes ont considéré l’enseignant avec respect.

Il y a quelques décennies, le rôle d’enseignant était si vénéré que les parents indiens leur disaient qu’ils confiaient l’avenir de leur enfant entre les mains de l’enseignant. Souvent, les enseignants étaient chargés non seulement d’enseigner les leçons en classe, mais ils étaient même persuadés d’écouter les problèmes familiaux d’un enfant comme si une baguette magique suffisait à faire disparaître complètement les défis de l’enfant.

Avec les progrès des nouvelles méthodologies d’enseignement, la relation élève-enseignant a subi un changement radical à travers le monde et l’Inde a également connu l’effet d’entraînement, en particulier pendant la pandémie.

Journée des enseignants : transition de la pré-indépendance à l’époque actuelle

Alors que “The English Teacher” de RK Narayan a apporté une perspective des plus élevées sur le rôle, la responsabilité et les luttes intérieures d’un enseignant, vous pouvez maintenant avancer rapidement vers la sombre réalité montrée dans “Kota Factory”.

Nous comprenons clairement à partir de la série la représentation en gris – des vies ternes et des pressions mentales et physiques rigoureuses endurées à la fois par les étudiants et les enseignants, comment une relation autrefois sacrée semble avoir dépassé les normes conventionnelles d’apprentissage vers quelque chose de plus complexe par le biais d’un concours. -approche basée sur la nouvelle ‘Kota Factory’ comme les systèmes éducatifs, l’afflux d’apprentissage en ligne et plus encore.

Nous sommes aujourd’hui témoins d’une nouvelle ère dans l’éducation où la connaissance elle-même est devenue un bien plus précieux qui définit la «valeur marchande» et les «perspectives de carrière» d’un étudiant au-delà d’un échange d’apprentissage et d’idées basé sur la valeur.

Il est également urgent de tirer des leçons de l’histoire de l’Inde pour comprendre et apprécier comment le paysage éducatif du pays a tiré une formidable résilience culturelle et sociale des années passées.

À une époque où le monde est de plus en plus fracturé par l’émergence de lignes de fracture et d’événements de division qui menacent la paix mondiale, l’héritage d’un grand philosophe et humaniste tel que le Dr S. Radhakrishnan offre à la nation une vision éternelle et universelle de la fraternité de l’humanité. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.