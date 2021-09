Journée des enseignants 2021 – Leçons de Radhakrishnayya pour 2047

Les conseils de Radhakrishnan aux jeunes en Inde ont survécu à un siècle.

Par Subhash Jangala

Veeraswami, un fonctionnaire des impôts au bureau d’un propriétaire local et Seetamma sa femme, ont été bénis avec leur deuxième fils en l’an 1888. À leur insu, l’histoire s’écrivait dans leur humble maison à Tiruttani, une petite ville de temple dans le passé Présidence de Madras. Radhakrishnayya, comme Shri Radhakrishnan se référait parfois à lui-même, est né dans la famille Sarvepalli qui a ses racines dans le village de Sarvepalli dans le district de Nellore de l’Andhra Pradesh. Enfant diligent et réticent depuis l’école, le programme de Radhakrishnan à l’école missionnaire luthérienne a stimulé et éveillé son esprit. Les premières leçons de la Bible à l’école et sa lecture passionnée de Swami Vivekananda et de VD Savarkar ont suscité des questions profondément philosophiques dans son jeune esprit.

La fin du XIXe et le début du XXe siècle ont été l’apogée de l’expansion coloniale. Les puissances coloniales ont amené avec elles des institutions missionnaires chrétiennes qui ont joué un rôle crucial dans l’expansion et le renforcement des croyances et des pratiques de l’Europe occidentale à travers le sous-continent. Pendant le cours de philosophie de sa classe de maîtrise ès arts au Christian College de Madras, Radhakrishnan a appris les « insuffisances inhérentes » de la philosophie hindoue. Le style d’enseignement lui a fait croire que la situation politique de l’Inde était le résultat de la philosophie fragile et imparfaite des Indiens fondée sur le Vedanta et la Bhagavad Gita. Un sentiment débilitant d’impuissance l’envahit. Il souhaitait pouvoir apprendre rapidement la philosophie indienne et réfuter les affirmations de ses professeurs chrétiens. Cependant, dans les années 1900, aucune université en Inde n’enseignait la philosophie hindoue, et encore moins ne formait des experts dans les textes anciens. Il faisait face à la tempête parfaite. Pour contrer les prétentions de ses professeurs exceptionnellement érudits et parfaitement méticuleux, Radhakrishnan n’avait d’autre choix que de se lancer seul, à peine âgé de 19 ans. L’esprit du nationalisme a alimenté sa recherche de la vérité et ce barattage interne a produit l’un des plus beaux arguments philosophiques d’un amateur en Inde, « L’éthique du Vedanta et ses présupposés métaphysiques ». Dans ce court ouvrage, Radhakrishnan a relevé les faiblesses logiques des critiques chrétiennes des pratiques hindoues tout en acceptant la dégradation de la pratique spirituelle en Inde au cours des siècles.

Après avoir terminé sa maîtrise, Radhakrishnan a traversé une phase de pauvreté abjecte. Travaillant et faisant des courses, il avait du mal à subvenir aux besoins de sa femme et de plusieurs frères. À certaines occasions, sans argent pour acheter des feuilles de bananier sur lesquelles la nourriture était servie, la famille mangeait par terre. Une lettre de recommandation d’un de ses professeurs britanniques l’a aidé à trouver un emploi en tant qu’inspecteur adjoint des écoles. Une vacance pour un maître malayalam s’est rapidement présentée à Madras pour un salaire de Rs. 60 par mois. Comme il ne connaissait pas le malayalam, Radhakrishnan a été chargé d’enseigner la philosophie à la place et l’histoire de Radhakrishnan – L’enseignant, a commencé.

À peine âgé de 22 ans, lorsque Radhakrishnan enseignait, les élèves remplissaient la salle de classe à ras bord. Pendant qu’il enseignait au Collège présidentiel, des étudiants de tout Madras se pressaient pour l’entendre enseigner. Sa réputation de gentillesse, de ferveur nationaliste et d’intelligence vive s’est répandue partout. Parmi les nombreuses personnes distinguées qui ont sollicité ses bénédictions, il y a Srinivasa Ramanujan, le génie mathématique indien qui a rendu visite à Radhakrishnan pour des bénédictions avant de partir pour Cambridge, « selon les instructions de la déesse Bhavani dans son rêve ». Le penchant de Radhakrishnan pour l’apprentissage était sans fin. Il a beaucoup lu dans les domaines de la philosophie, de la poésie, de la psychologie historique, de l’éthique, des Upanishads, de la Bhagavad Gita, du bouddhisme et du jaïnisme. Il avait déjà une solide compréhension fondamentale du christianisme. Il a été dit que dans le domaine de la philosophie, seuls quelques-uns pouvaient correspondre à la compréhension et à la synthèse de Radhakrishnan de l’Occident et de l’Orient. Avec pour mission de diffuser le message de la Gita et les enseignements éthiques du Vedanta, Radhakrishnan a écrit à des revues internationales. Il a réussi à publier le même.

Les luttes pour la liberté sont devenues plus courantes dans les années 1930, lorsque la passion de Radhakrishnan pour la culture et la philosophie indiennes était régulièrement appréciée par les sommités de la résistance indienne, notamment Annie Besant, Bal Gangadhar Tilak et Rabindaranath Tagore. Soutenu par une élite occidentale instruite activement patriotique dans le sud de l’Inde, Radhakrishnan a continué à améliorer son originalité, son esprit, sa satire et sa philosophie comparative. En 1920, il publia The Reign of Religion in Contemporary Philosophy, qui était un réquisitoire tranchant et abrasif sur la façon dont la pensée philosophique occidentale était corrompue par la religion au lieu d’être approuvée et corroborée par elle. Dans ce livre d’une brillance stupéfiante, Radhakrishnan place la culture et la philosophie indiennes sur un pied d’égalité avec l’occident. Le règne, par son affirmation de l’importance d’une enquête indépendante, a revigoré les enseignements de Vivekananda dans un pays qui luttait contre un empire colonial extrêmement puissant.

Il a ensuite remporté la chaire King George V de sciences mentales et morales à l’Université de Calcutta, la chaire de philosophie la plus prestigieuse du sous-continent indien. Pendant son séjour à Calcutta, il est l’auteur de l’ouvrage massif, Indian Philosophy, qui compte 1500 pages. Dans la philosophie indienne, Radhakrishnan a injecté de la vitalité dans les textes anciens de l’Inde. Il a réinterprété avec un grand équilibre, une logique et une empathie temporelle, l’essence et l’esprit de l’ancienne pensée philosophique indienne, la libérant des griffes de l’ignorance et de la méchanceté, avec lesquelles elle était considérée par l’Occident. En respectant la religion et la philosophie occidentales dans ses arguments, il a non seulement montré à quel point la pensée indienne n’était pas très différente de la pensée occidentale, mais a également projeté la culture de l’Inde comme l’une des gloires de l’accomplissement humain.

Radhakrishnan s’est rendu en Occident après avoir été nommé pour représenter l’Université de Calcutta au Congrès des universités de l’Empire britannique. L’Université d’Oxford a saisi l’occasion de l’écouter et l’a invité à prononcer les conférences Upton sur la pensée hindoue. Son public était émerveillé par la clarté de sa pensée, sa maîtrise de la langue anglaise et son exposition sur la métaphysique. Il a voyagé jusqu’aux États-Unis. Au Congrès International de Philosophie à Harvard, son talent oratoire et son esprit vestimentaire étaient en pleine vigueur. Pour lui, la servitude était un fléau et ses discours à travers l’Europe regorgeaient de vitalité patriotique et de vigueur libérale. A son retour en Inde, Radhakrishnan, sans se prélasser dans les lauriers et les grandes réceptions, s’est immédiatement lancé dans la lutte pour la liberté. Son combat pour la réforme de l’éducation était motivé par sa dénonciation d’un système d’écoles et de collèges qui fournissaient un nombre fixe de serviteurs à un maître anglais. Il s’est battu avec acharnement pour libérer les universités du contrôle colonial.

Après son retour en Inde, Radhakrishnan a nourri la nouvelle université d’Andhra, la guidant à travers les conflits de castes et les conflits politiques. Sous sa direction, Sir CV Raman a été nommé professeur honoraire de physique et Mokshagundam Visveswarayya a fait de l’Université d’Andhra le premier établissement d’enseignement sud-indien à proposer des études en technologie. L’université, dans la lointaine Visakhapatnam, s’est soudainement vantée d’un corps professoral de classe mondiale, d’un financement important des princes locaux et d’un flux actif d’étudiants et de professeurs internationaux, tous attirés par la présence de Radhakrishnan.

À mesure que l’indépendance se rapprochait, Radhakrishnan a joué un rôle clé en étant un interlocuteur clé entre le Mahatma, les Britanniques et les masses indiennes. Sa distinction universitaire combinée à des relations chaleureuses avec de hauts fonctionnaires anglais a souvent apaisé les préjugés, les peurs et les incompatibilités. Les assurances de Radhakrishnan aux Britanniques et son influence sur le public ont poussé les puissances coloniales à prendre des décisions qui, autrement, n’auraient pas vu le jour.

Les conseils de Radhakrishnan aux jeunes en Inde ont survécu à un siècle. La liberté de pensée, l’autocritique et le courage de penser contre la pensée de groupe étaient les piliers de ses enseignements. Alors que l’Inde se tourne vers 2047 et célèbre Azadi ka Amrit Mahotsav en grande pompe dans tout le pays, l’un des thèmes importants de la célébration est Vishwa Guru Bharat. L’accent mis sur le thème est de savoir comment l’Inde peut servir de source d’inspiration pour le monde à travers son éthique culturelle, ses apprentissages spirituels et ses anciennes valeurs civilisationnelles. Il ne peut y avoir de meilleur moment pour se consacrer à nouveau à l’idée de Vishwa Guru Bharat que l’anniversaire de la naissance du gourou philosophique le plus brillant de l’Inde du 20ème siècle.

Radhakrishnan est aussi indien qu’ils viennent. Il a parcouru des milliers de kilomètres à travers l’Atlantique, le Pacifique et l’Himalaya, portant le message de l’Inde sur des continents et des pays qui avaient oublié la civilisation qu’était l’Inde. Radhakrishnan a offert une nouvelle perspective sur l’Inde, non seulement au monde mais aussi à ses compatriotes indiens. Deux siècles de colonialisme et plusieurs siècles de dégradation dogmatique avaient plongé les masses dans un profond sommeil philosophique. Il fallait un humain de l’éminence de Radhakrishnan pour sortir une nation entière de l’engourdissement et de l’oubli. Appeler Radhakrishnan, une réincarnation de Swami Vivekananda ne serait pas une affirmation inexacte.

En cette Journée de l’Enseignant, rappelons-nous les enseignements de Radhakrishnayya. Cherchons notre vrai moi, caché derrière des murs de contre-vérités, de mensonges et d’hypocrisie. Son travail d’élévation de l’esprit et de l’intellect des Indiens serait incomplet si nous nous laissions influencer par les amusements et les folies du 21e siècle. Alors que nous nous dirigeons vers 2047, consacrons-nous à nouveau à ses idéaux de transformation nationale, non corrompus par la cupidité et le matérialisme et non obstrués par les préjugés personnels.

(L’auteur est un officier de la promotion 2011 de l’Indian Revenue Service, actuellement affecté en tant que codirecteur de l’impôt sur le revenu à New Delhi. Les opinions exprimées dans l’article sont personnelles et ne reflètent pas celles du gouvernement indien.)

