Journée des enseignants : comment souhaiter à votre mentor en fonction de votre signe du zodiaque

Souhaits de la fête des enseignants

Nous avons tous cet enseignant dans nos vies qui nous a énormément influencé et peu importe ce dont vous vous souvenez de cette personne pour chacune de vos réalisations. Cette personne qui a été notre guide, notre tape dans le dos, notre critique constructif, notre voie à suivre. Ils ont façonné nos vies à bien des égards.

Voici un guide spécial de Jeevika Sharma, lecteur de cartes de tarot et conseiller d’orientation sur la façon de leur exprimer de la gratitude ou de l’amour selon votre signe du zodiaque

Capricorne

Exprimez votre gratitude pour la façon dont leur confiance a changé votre vie et pour votre aide tout au long

Verseau

Envoyez une simple note de remerciement ou une fleur pour exprimer votre gratitude envers votre professeur. . Bien qu’il s’agisse d’un petit geste, cela signifiera beaucoup pour eux.

Poissons

Apporter son soutien ou montrer de la gratitude chaque fois qu’ils en ont besoin

Bélier

Vous pouvez également les remercier en leur montrant à quel point ils ont été là pour vous dans les moments difficiles.

Taureau

Envoyez-leur un message ou parlez-leur par appel, ce qui peut les soulager du stress et calmer leur esprit. Vous pouvez aussi prendre le temps de sortir avec eux

Gémeaux

Les présenter avec une fleur ou un parfum serait bien. Cela les rendrait heureux et positifs à votre égard.

Leo

Discutez amicalement avec eux, faites-les se sentir spéciaux avec une surprise

Cancer

Partagez quelques-uns des vieux souvenirs avec eux, cela les rendrait heureux.

Vierge

Faites-leur savoir comment leur enseignement vous a aidé mieux que ce que d’autres avaient enseigné. Dites-leur pourquoi cette personne est votre professeur préféré

Balance

Pour qu’ils se sentent spéciaux, encouragez vos enseignants ou mentors en appréciant leurs enseignements ou leur méthode d’enseignement

Scorpion

Étant l’enfant sauvage lui-même, vous pouvez demander à votre professeur de voyager. Vous pourriez suggérer un bon endroit où ils peuvent mieux s’explorer.

Sagittaire

Emmenez-les dans le passé, revivez des souvenirs et dites-leur comment vous souhaitez voyager dans le passé pour revivre avec eux des moments trop spéciaux pour les deux.

