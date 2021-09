Journée des ingénieurs : les 5 compétences les plus recherchées pour les ingénieurs

in

Au cours des deux dernières années, les organisations indiennes ont mis davantage l’accent sur l’agilité, la culture et le leadership axé sur les objectifs parmi leurs effectifs. La tendance à la transformation numérique associée à la vague de pandémie a contraint les organisations à investir dans la construction d’infrastructures numériques. Cela a placé les compétences numériques au premier plan du mandat de recrutement des organisations. Par conséquent, les 5 principaux ensembles de compétences numériques dont les ingénieurs ont besoin pour devenir employables sont mentionnés ci-dessous :

Intelligence artificielle – La mise en œuvre de l’IA est plus qu’une simple mise à niveau technologique. C’est un voyage qu’une organisation entreprend pour atteindre l’agilité, la rentabilité et une productivité accrue. Cependant, si les employés ne sont pas suffisamment formés pour utiliser cette technologie, sa mise en œuvre peut échouer, entraînant des pertes financières. Les entreprises le comprennent et souhaitent donc que de nouveaux talents entrent dans le système avec une connaissance de base de l’IA et de ses technologies sous-jacentes.

Apprentissage automatique – L’apprentissage automatique est un sous-ensemble de l’IA. Il s’agit d’alimenter les machines en données, leur permettant de décoder des modèles et d’en apprendre davantage pour automatiser les processus et les systèmes. Étant donné que cette technologie traite des données et de leur analyse, les élèves-ingénieurs ayant des connaissances sur des concepts tels que les statistiques et les probabilités sont privilégiés.

Programmation et développement de logiciels – La programmation est au cœur de tout produit technologique. Les principaux langages de programmation sont Java, python, etc. Une bonne compréhension de ces langages de codage est indispensable pour les ingénieurs car ils devraient éventuellement développer des logiciels pour le Web ou le mobile.

Raisonnement systématique et analytique – Afin de réussir leur carrière dans le monde des affaires d’aujourd’hui axé sur le numérique, les ingénieurs doivent développer et améliorer leurs compétences en résolution de problèmes grâce à une réflexion systématique et analytique.

Compétences en communication – Des compétences en communication efficaces restent indispensables pour que les diplômés de n’importe quel domaine deviennent des professionnels performants. Sans de bonnes compétences en communication, les employés ne seront pas en mesure de partager efficacement leurs idées avec leurs équipes. Ils ne pourront pas poser les bonnes questions pour obtenir les informations nécessaires.

Alors que le lieu de travail d’aujourd’hui continue d’évoluer et de se transformer à un rythme rapide, les nouveaux diplômés doivent suivre le rythme pour prospérer. Ils doivent se tenir au courant des dernières tendances du monde des affaires et trouver des moyens d’acquérir des connaissances de base sur les compétences qui peuvent les rendre employables et prêts pour l’avenir.

(L’auteur est vice-président et chef de la Clover Academy. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

