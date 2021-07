Journée des internautes, pourquoi est-elle célébrée le 23 août ?

Ce 23 août, le Journée des internautes. Votre journée, la mienne, celle de tous, car nous nous connectons à Internet plusieurs fois par jour.

La commémoration n’est pas un hasard car le 23 août 1991 est le jour où un serveur web était déjà accessible à tous les utilisateurs, après un certain temps à inventer celui d’Internet. C’est pourquoi la Journée des internautes a lieu aujourd’hui, où nous pourrions déjà commencer à nous connecter tous.

Beaucoup de choses se sont passées depuis 1991 et le web d’aujourd’hui n’est plus le même que par le passé. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, il a évolué et il le fait de manière exagérée, de sorte qu’on ne sait pas ce qu’il va devenir dans quelques années.

Et, bien sûr, sans les internautes, internet et le web n’ont aucune raison d’exister, et c’est pourquoi ils sont si importants et il y a un jour en leur honneur.

Un peu d’histoire

La Le World Wide Web a été créé par Tim Berners, qui, comme nous l’avons souligné, permettait son accès au grand public. Le but, au départ, était d’échanger automatiquement des informations entre les scientifiques des universités et des instituts du monde entier, mais comme cela s’est produit avec le réseau Facebook, ce but a dépassé ses débuts.

Le premier World Wide Web n’est pas un joyau du design, ce n’était pas le but à l’époque, et il y avait une explication de ce qu’est un site Web et dans lequel vous pouviez apprendre des choses sur le projet et il y avait aussi des références à pourquoi il a été créé. Bien qu’ils soient apparus tôt, à l’époque, il n’y avait pas de navigateurs ni de moteurs de recherche.

Les sites web avaient une finalité didactique qui, comme on peut le voir, est passée au fil du temps à d’autres finalités.

De plus en plus de personnes connectées à Internet

Il y a de plus en plus d’internautes dans le monde. Un rapport de We Are Social et Hootsuite assure que le monde compte 4 388 millions d’internautes, une pénétration de 57%. Mais cela augmente, car il y a des pays qui sont peu connectés et maintenant la pénétration est encore plus grande. Les robots, l’intelligence artificielle et les nouvelles normes façonneront l’avenir d’Internet.