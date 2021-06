Journée des médecins : à quel point la 2e vague de Covid-19 a-t-elle été difficile ? Un médecin explique

Au cours de la troisième semaine d’avril, la pénurie de lits dans la ville a fait que seuls les patients COVID les plus malades ayant des besoins croissants en oxygène ont été admis dans les hôpitaux. (Source de la photo : IE)

Par le professeur (Dr) Ashok Seth,

La deuxième vague de COVID est arrivée comme un tsunami et nous a tous pris au dépourvu. En tant que médecins qui géraient des patients COVID depuis la première vague en 2020, et qui s’étaient tenus au courant des derniers développements concernant le virus, la méchanceté de l’infectiosité et la forte augmentation des cas étaient choquantes. Dans une courte période de deux premières semaines d’avril, Delhi et de nombreuses régions du pays ont été engloutis dans un cauchemar médical et social dont je n’ai pas été témoin au cours de mes 45 ans de carrière médicale et je prie pour ne plus jamais le revoir.

Alors que l’infrastructure de santé était submergée par le grand nombre de patients COVID, la résilience professionnelle, le courage et le dévouement au devoir, dont les travailleurs de la santé de première ligne ont fait preuve, étaient exemplaires. Au cours de la troisième semaine d’avril, la pénurie de lits dans la ville a fait que seuls les patients COVID les plus malades ayant des besoins croissants en oxygène ont été admis dans les hôpitaux. Davantage de médecins et d’infirmières ont été déployés dans les services COVID et le traitement des maladies non-COVID s’est pratiquement arrêté en dehors des urgences. Le service des urgences de nombreux hôpitaux est devenu comme une zone de guerre ; trop plein de patients sur civières nécessitant une assistance en oxygène et d’ambulances se tenant à l’extérieur avec des patients qui se détériorent et, malheureusement, pénurie de lits d’oxygène à forte dépendance. Les infirmières et les médecins des urgences se précipitaient frénétiquement pour prodiguer des soins à tous, y compris ceux des ambulances à l’extérieur, essayant de séparer les patients COVID des non-COVID, en veillant à ce que tous les protocoles de protection soient également maintenus pour empêcher la propagation et toujours traiter rapidement les patients extrêmement en détresse, réconforter les proches extrêmement inquiets, s’occuper des proches des patients en colère tout en essayant de créer des lits et de faire une évaluation et de prioriser l’admission des plus nécessiteux. Et tout cela a été effectué en portant un EPI complet pendant parfois 12 heures d’affilée, au cours desquelles on se sent très mal à l’aise car on ne peut même pas aller aux toilettes ou boire de l’eau. Les services COVID n’étaient pas différents, un nombre limité de lits de soins intensifs et de ventilation devait être hiérarchisé, le déplacement des patients en détérioration des lits HDU vers les soins intensifs. Comme tous les patients étaient malades, la décision de savoir qui était le plus malade des plus malades n’était pas facile et pesait lourdement sur l’esprit de chaque médecin. Tout en étant préoccupé et attristé à plusieurs reprises par le fait qu’un patient qui se détériore puisse succomber, chaque médecin a continué à se battre pour la vie des patients en offrant le plus haut niveau d’expertise en soins intensifs, en apportant confiance, réconfort et espoir à tous. A cela s’ajoutait très rapidement quelques scénarios extrêmement pénibles : tous les médecins recevaient au moins 50 appels téléphoniques/messages par jour de patients, de proches, d’amis souffrant de COVID, beaucoup d’entre eux ayant besoin d’oxygène et demandant (parfois suppliant) d’être admis, il C’était la panique à son paroxysme… un scénario déchirant. Il aurait été facile pour de nombreux médecins d’éteindre les téléphones et de se concentrer sur le traitement des patients hospitalisés uniquement, mais presque tous les médecins ont décidé qu’ils le devaient à chaque personne qui souffrait de COVID même si elle ne pouvait pas être admise, chaque patient devait être conseillé, traité, réconforté et tenu dans la main et avoir la confiance nécessaire pour récupérer sans panique. Je connais de nombreux médecins qui avaient leur propre famille, des proches et des proches touchés par COVID pendant cette période, certains de ces proches sont devenus sérieux et n’ont pas pu être admis à l’hôpital, certains des médecins ont contracté COVID et étaient isolés et pourtant au milieu soucieux et soucieux de leur propre famille, ils ont continué à s’acquitter de leur devoir de prendre soin de tous les patients qui avaient besoin d’aide, même par le biais de messages. Pour ajouter à la frustration était le manque de médicaments et d’oxygène, la faute de personne… la poussée était vicieuse et sans précédent, l’utilisation de telles quantités de médicaments et d’oxygène était une aberration, personne même les médecins n’auraient pu le prévoir, c’est le cas. prendre le temps d’augmenter les approvisionnements. Mais c’était vraiment déprimant pour nous, en tant que médecins, d’entendre des supplications de patients qui couraient vers des lits d’oxygène et de se sentir impuissants à ce sujet. De nombreux médecins ont utilisé les médias numériques pour créer une compréhension et une prise de conscience, éduquer les patients et les médecins généralistes et donner confiance au public. Au milieu de la nuit, quand je m’asseyais pour rassembler mes pensées, je dois avouer que j’étais inquiète et effrayée pour les membres de ma famille dont certains avaient COVID et mon propre bien-être en me demandant quand j’attraperais COVID comme ce fut le cas avec beaucoup d’autres médecins….c’était irréel, c’était comme si un extraterrestre nous avait envahi et que nous n’avions pas d’armes pour battre l’ennemi. Mais dès le lendemain matin, nous retrouvions notre confiance pour aller de l’avant et aider les autres. De nombreux médecins se sentaient comme des soldats combattant la guerre avec des munitions épuisées pour essayer de sauver la nation, mais savaient que le pays comptait sur les médecins, c’était le devoir désintéressé du médecin… d’enterrer les chagrins personnels, le chagrin, les peurs, les préoccupations familiales et d’avoir toujours confiance, confort et sourires sur leur visage afin que les patients puissent voir HOPE.

Dans cette deuxième vague de COVID, plus de 800 médecins ont perdu la vie à cause de COVID dans l’exercice de leurs fonctions au service de leur pays et de son peuple. Notre respect et nos prières pour eux alors qu’ils ont sacrifié leur vie pour que d’autres puissent vivre.

Heureusement, grâce aux efforts opportuns des experts politiques et du gouvernement, la deuxième vague est passée, mais la menace d’une troisième vague se profile. Pour lutter contre la troisième vague, il faut comprendre l’épuisement émotionnel laissé par la deuxième vague sur les médecins et les infirmières. Il est triste de constater qu’au milieu de tout cela, nous avons également eu plusieurs rapports d’agressions contre des travailleurs de la santé où des proches en deuil ont exprimé leur colère contre les médecins. Ce n’est pas seulement triste, mais c’est déplorable et inacceptable. Des lois strictes pour prévenir la violence contre les médecins doivent être élaborées et mises en œuvre. Les médecins sont notre ressource la plus importante dans notre lutte contre le COVID, nous devons apprécier leur engagement, respecter leurs sacrifices, remonter leur moral et prendre soin de leurs émotions. En tant que Société, c’est l’une des mesures les plus importantes que nous puissions prendre pour être ensemble dans cette lutte contre COVID et pour gagner.

QUE CHAQUE JOUR SOIT UNE JOURNÉE DE MÉDECIN.

(L’auteur est président, Fortis Escorts Heart Institute et Fortis Healthcare Medical Councils. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

