Journée des soins personnels : Connaître les pratiques alimentaires saines et faciles pour prendre soin de votre santé globale

Par Dolly Kumar

Chaque année, le 24 juillet est marqué comme une Journée internationale des soins personnels et cela signifie prendre le temps de se concentrer sur des activités qui améliorent votre santé mentale. Prendre soin de soi a des connotations différentes pour différentes personnes. À la base, une idée est de consacrer du temps aux choses qui comptent pour vous ou d’opter pour des pratiques saines pour vous.

Qu’il s’agisse de faire une randonnée avec votre animal de compagnie ou de vous blottir avec votre livre préféré, de petites habitudes de soins personnels peuvent grandement contribuer à améliorer votre santé mentale. Pour certaines personnes, prendre soin de soi peut ressembler à passer du temps avec les personnes qu’elles aiment, ou à se promener dans les bois, à prendre ces cinq minutes supplémentaires de sommeil, à transpirer, à se faire du mal ou à manger sainement.

Nous vous dirons comment une alimentation saine peut stimuler votre bien-être mental !

Les pousses et les salades autrefois méprisées ont un moment. Avec un accent accru sur la santé au cours de la dernière année, ils ont gagné en popularité même parmi les lieux de brunch préférés. En outre, un rapport de l’American Public Health Association a révélé qu’une augmentation des fruits et légumes dans l’alimentation des gens est non seulement bénéfique pour leur santé, mais également pour leur bonheur, leur satisfaction de vivre et leur bien-être.

Bien que l’incorporation de plus de fruits puisse être un bon début pour démarrer votre parcours de santé mentale, vous pouvez envisager d’incorporer certains aliments qui améliorent l’humeur dans votre alimentation. Par exemple, les légumes-feuilles et les agrumes regorgent de vitamine B et stimulent l’humeur.

Il est important de comprendre que prendre soin de soi consiste à adopter des moyens de toujours prioriser soi-même et son bien-être mental. Les avantages pour le bien-être mental de manger des aliments sains peuvent durer plus longtemps, il n’y a donc pas de solution dans les régimes d’urgence, ce dont vous avez besoin, ce sont des changements de mode de vie. Considérez cela comme un investissement dans votre avenir.

Êtes-vous prêt à nourrir votre esprit et votre corps ? Voici les astuces que vous devez essayer :

Commencez votre journée avec un petit-déjeuner léger et sain : Le cerveau et le corps ont besoin de carburant pour être à leur meilleur. Selon une étude, les personnes qui prennent un petit-déjeuner équilibré ont des niveaux de stress et de dépression plus faibles que celles qui sautent le repas ou optent pour des options malsaines. Commencez donc votre journée avec des infusions, du muesli ou des flocons d’avoine prêts à cuire. Puisque vous pensez peut-être que les options sont limitées, mais ce n’est pas le cas. Bien qu’il existe des saveurs comme la rose, le moringa et l’hibiscus disponibles dans les thés à infusion, le muesli a également différentes variétés comme les vrais fruits, les fruits et les noix, la fraise, le soja, le délice aux noix, etc.Goûter sain : Tout au long de la journée, trois repas seulement ne suffisent pas pour vous fournir l’énergie nécessaire. Pendant que vous travaillez à domicile, la sensation de faim peut frapper fort et commander de l’extérieur peut sembler un choix plus facile, mais faire le plein de collations saines comme des barres de céréales, des biscuits à l’avoine et des mélanges montagnards compensera pour des options plus saines et rassasiantes.Evitez les sucres : Les avantages de la réduction du sucre sont connus dans le monde entier. Il aide également à contrôler les envies de sucre. Vous pouvez également en consommer avec modération ou opter pour des alternatives comme le miel ou la stévia.Continuez à vérifier avec votre corps : Vous pouvez pratiquer une alimentation consciente, mais il est important d’écouter votre corps. Assurez-vous d’être rassasié au fur et à mesure que vous maigrissez avec vos habitudes alimentaires et honorez également vos envies lorsque vous le devez. En fin de compte, ils sont aussi des élévateurs d’humeur.

Prendre soin de soi est l’une des choses les plus difficiles à faire, vous pouvez abandonner les pratiques et avoir du mal à faire ces changements de style de vie. Mais la cohérence est la clé et en même temps, votre tranquillité d’esprit compte le plus. Il ne faut pas se stresser pour manger sainement.

(L’auteur est fondateur et directeur de Cosmic Nutracos, société mère de Gaia. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

