Journée des taureaux d’avril? Bitcoin vient de clôturer ses meilleurs mois de mars et de premier trimestre en 8 ans

Bitcoin (BTC) a connu son premier trimestre le plus réussi en huit ans alors que les ides de mars ne se matérialisent pas pour les hodlers.

Les données publiées par la ressource d’analyse Bybt à la fin du premier trimestre 2021 ont montré que le BTC / USD a gagné plus au cours des trois premiers mois de cette année que tout autre depuis 2013.

Le prix du BTC gagne 103% au premier trimestre

Bien qu’il n’ait pas récupéré des sommets historiques avant le début du deuxième trimestre, Bitcoin a réalisé une performance rare en mars – normalement, ce mois-là voit des rendements négatifs.

Tableau des rendements mensuels BTC / USD. Source: Bybt

Non seulement la plus grande crypto-monnaie a augmenté de près de 30% cette fois-ci, mais elle a également affiché son prix le plus élevé de l’histoire de 61700 $.

En faisant un zoom arrière, le premier trimestre 2021 n’a vu que des bougies vertes chaque mois pour une hausse trimestrielle combinée de 103,1%. La dernière année à surpasser cela a également été 2013 lorsque le prix était inférieur à 100 $, avec une performance au premier trimestre de 539%.

Graphique du journal des bougies sur 1 mois BTC / USD (Bitstamp). Source: Tradingview

L’anticipation pour les prochains mois se construit déjà. Le deuxième trimestre est traditionnellement la période la plus forte de l’année pour Bitcoin avec seulement deux ans de rendements négatifs, tous deux inférieurs à 10%. L’objectif à battre est de 2019, qui a généré des gains de 159%, et est le meilleur T2 depuis 2013.

Droit sur la bonne voie

Le simple fait d’étudier les données brutes sur les rendements nourrit ainsi le sentiment que Bitcoin fonctionne exactement comme prévu dans l’année suivant la réduction de moitié de la subvention globale, traditionnellement la plus forte de chaque cycle de réduction de moitié de quatre ans.

La comparaison de ce cycle avec les précédents – et de 2021 à 2013 et 2017 – montre quant à lui que, quels que soient les sommets de tous les temps, Bitcoin n’a en fait rien fait d’extraordinaire.

En téléchargeant la dernière version d’un graphique montrant les mouvements de prix après chaque réduction de moitié, l’analyste quantitatif PlanB a mis fin aux craintes que le BTC / USD ait gagné trop rapidement ces derniers mois.

« Bitcoin actuellement entre 2013 et 2017 pistes », a-t-il résumé aux abonnés Twitter.

Comparaison du prix du Bitcoin après la réduction de moitié par rapport aux objectifs stock-flux. Source: PlanB / Twitter

Comme Cointelegraph l’a rapporté, les modèles de prix stock-flux de PlanB appellent un prix moyen de 100 000 $ ou 288 000 $ ce cycle, le premier étant maintenant probablement trop conservateur comme sommet.