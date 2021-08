Journée d’Hiroshima : les leçons de la première attaque nucléaire au monde

Par Subhash Jangala

La fission nucléaire a été découverte en 1938. La célèbre lettre d’Einstein de 1939 a averti les États-Unis de la possibilité que les Allemands construisent une bombe en utilisant cette technologie. Cela a incité la naissance du projet Manhattan. Sous la houlette des États-Unis, les premières armes atomiques ont été testées avec succès pour la première fois en juillet 1945 dans un désert du sud-ouest des États-Unis.

Moins d’un mois après le test réussi, le 5 août 1945, Mme Nakamura a accompagné ses trois enfants âgés de 10, 8 et 5 ans jusqu’au point de rassemblement désigné, un terrain de parade, à Hiroshima. Des centaines de bombardiers américains B-29 ont rugi dans le ciel alors que les annonceurs mettaient en garde contre une attaque imminente. Les enfants ont dormi jusqu’à 2 heures du matin au sol lorsque les bombardiers ont rugi devant Hiroshima et que le danger est passé. Mme Nakamura a ramené à la maison les enfants mornes et endormis. À 7 heures du matin, le lendemain, alors que la sirène locale retentissait à nouveau, Mme Nakamura, la veuve d’un soldat japonais, a consulté le chef de la communauté qui lui a conseillé de rester chez elle jusqu’à ce qu’un appel d’urgence retentisse. Elle a cuisiné du riz pour les enfants et les a nourris avec des cacahuètes. À 8 heures du matin, alors que les enfants étaient encore à moitié endormis, une lumière blanche s’éleva dans le ciel, la plus brillante qu’elle ait jamais vue. L’explosion a déchiré sa maison, l’a soulevée ainsi que les enfants dans les airs et les a propulsés. En un instant, elle était couverte de débris et de faibles cris de son plus jeune l’ont englouti. Le lauréat du prix Pulitzer, John Hersey, dans son best-seller “Hiroshima”, a décrit les histoires horribles de l’attentat à la bombe vues par les survivants. Le 6 août 2021, cela fera 76 ans que « Little Boy » a été largué sur Hiroshima, tuant plus de 1 00 000 personnes, dont des soldats et des civils.

Moins de 9 jours après Hiroshima, le Japon s’est rendu et pendant les 7 années suivantes a été occupé par les forces alliées. La Constitution a été réécrite, la structure de gouvernance a été recadrée, les pouvoirs de l’empereur ont été coupés et, plus important encore, le Japon a été interdit de maintenir une armée permanente. En 45 ans de destruction totale, de disgrâce mondiale et d’économie inexistante, le Japon est rapidement devenu le seul pays développé d’Asie et la deuxième plus grande économie du monde en 1990. En 2021, le Japon est la troisième plus grande économie du monde en PIB nominal et a l’espérance de vie la plus élevée au monde. Ce qui s’est passé au Japon après Hiroshima est une leçon de politique publique et de réforme sociale.

Alors que le Japon était déjà bien développé industriellement au début des années 1900, la guerre a rasé la plupart des infrastructures commerciales et manufacturières du pays. Le chômage sévissait. Depuis que l’armée a été dissoute, des millions de soldats ont dû être absorbés par l’agriculture. L’inflation était élevée et l’approvisionnement en électricité et en nourriture diminuait de façon alarmante. Avec l’aide des puissances alliées, le Japon a entrepris une reconstruction économique.

Les caractéristiques de la reconstruction dont on parle le plus sont l’effondrement des monopoles industriels, la redistribution des terres et l’autonomisation du travail. Tous ont été rapides et réussis. Les Japonais et les Japonaises ont travaillé fébrilement pour ramener le pays à sa puissance originelle, quelles que soient leur classe, leur position sociale ou leur affiliation. Ils ont sincèrement renoncé à leurs anciens privilèges comme la terre et le capital. Le démantèlement des forces armées a aidé le Japon à concentrer ses revenus limités sur la reconstruction de son infrastructure sociale et physique. Le Japon a importé la technologie de l’ouest et la guerre de Corée de 1950 a donné un coup de fouet à la fabrication japonaise. En 1951, les exportations japonaises croisent ses importations pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Cependant, c’est le chemin que la plupart des nations modernes ont emprunté vers la croissance économique. La plupart des pays avaient des lois pour restreindre les monopoles, ont réformé leurs systèmes de propriété foncière et ont fourni des protections à leurs travailleurs juste après l’indépendance. Bien que le taux de réussite puisse différer compte tenu de la taille et de la diversité de chaque pays, le Japon a-t-il fait quelque chose de différent ? En effet.

L’aspect dont les gens ne parlent pas beaucoup est de savoir comment le Japon, tout en important et en incorporant la technologie occidentale, a appliqué sa conscience collective pour s’améliorer et innover. Le Japon, tout en cherchant l’aide de l’Occident, s’est concentré sur la valeur ajoutée à tout ce qu’il apprenait. C’est l’un des piliers du Kaizen, le concept japonais d’amélioration continue qui ne considère pas les erreurs ou les échecs comme des concepts négatifs mais comme des points de départ tout à fait positifs pour un cycle perpétuel d’amélioration et de progrès. Les contraintes uniques du Japon étaient des ressources naturelles pauvres, un temps froid, un long littoral et une zone très géologiquement active de la dorsale du Pacifique. Le Japon s’est concentré sur ses faiblesses et les a développées pour en faire ses forces. Alors qu’il importait encore du gaz naturel et du pétrole, le monde était devenu tellement dépendant du Japon pour ses produits manufacturés que dans les années 1970, l’excédent commercial du Japon augmentait de façon exponentielle. Le gouvernement s’est concentré sur les économies d’énergie et la gestion allégée des entreprises, ce qui a directement et indirectement créé des cycles d’innovation vertueux qui ont rapidement modernisé l’industrie japonaise.

Le gouvernement japonais a identifié les secteurs de l’économie qui pourraient générer des excédents d’exportation. Ces secteurs ont été soigneusement entretenus. La bureaucratie japonaise s’est donné beaucoup de mal pour intégrer sa base de fabrication aux consommateurs du monde, principalement les Américains. La sidérurgie, la construction navale, la production d’engrais, les machines électriques lourdes, les automobiles et les fibres synthétiques étaient les domaines sur lesquels on s’est concentré. Le gouvernement s’est donné beaucoup de mal pour concevoir avec précision la politique industrielle afin de stimuler rapidement la compétitivité des exportations du Japon. Le Japon a pleinement profité du système AGCS et de l’ouverture du commerce mondial.

Un autre aspect clé qui n’est pas beaucoup discuté est la forte implication du gouvernement du Japon dans l’emploi. La plupart des emplois ont été nationalisés. Des structures organisées et systématiques ont été mises en place pour que les entreprises manufacturières des zones urbaines sélectionnent directement les employés parmi les diplômés des zones rurales. Avant l’introduction du Shudan Shukoku (programme d’emploi de groupe), les entreprises ne pouvaient pas choisir au mérite et les écoles ne formaient pas à la demande. Une fois le système mis en place, il y avait une correspondance exacte entre les employeurs et les employés à travers les bonnes compétences, le bon nombre d’étudiants et le bon emplacement. Cela a donné une impulsion incroyable au flux continu de main-d’œuvre de haute qualité et précisément formée, qui a permis à l’industrie japonaise d’évoluer et d’innover rapidement.

Le ministère japonais du Commerce international et de l’Industrie (MITI) a souvent été qualifié de principal contributeur au redressement japonais. Le MITI était le visage du gouvernement auprès de l’industrie. Le MITI avait soigneusement rapproché les objectifs économiques nationaux et les gains économiques privés afin de stimuler la situation économique du Japon. Le MITI a également servi de média intermédiaire pour canaliser l’épargne de millions d’individus japonais vers des entreprises japonaises sous la forme de prêts par l’intermédiaire de la Banque japonaise de développement. Le MITI est aujourd’hui une étude de cas pour les ministères de l’investissement et du commerce du monde entier. Le MITI est allé au-delà d’être un ministère. Il est devenu un véritable symbole de partenariat public-privé, non pas au sens limité de projets générateurs de revenus, mais sous la forme d’un écosystème global qui planifiait tous les facteurs de production en gardant à l’esprit les priorités nationales tout en n’affectant pas les intérêts privés.

Même à ce jour, le Japon continue d’inspirer le monde. Les Jeux Olympiques en cours au Japon en ce moment reflètent vraiment le talent japonais pour l’innovation et la durabilité. Le métal des téléphones portables cassés et inutilisés donnés par les Japonais a constitué les médailles olympiques, les déchets plastiques du Pacifique ont été utilisés pour la fabrication des podiums et le plastique des bouteilles d’eau usagées a été utilisé pour fabriquer les t-shirts des relayeurs.

Alors que le Japon s’est élevé comme un phénix après le bombardement nucléaire, son histoire a des leçons pour nous tous. L’amélioration des compétences, l’innovation durable d’un point de vue indien et un soutien ciblé et complet aux secteurs économiques clés sont des secrets pour conduire l’Inde à travers cette phase délicate de reconstruction après la pandémie. Le programme Skill India, la Startup India Initiative et le programme Invest India sont tous des tentatives pour placer l’Inde sur la carte du monde en tant que plaque tournante du secteur de la fabrication et des services.

Le 6 août 2021, souvenons-nous des sacrifices de cette grande nation d’Asie de l’Est pour retirer son peuple de la famine, de la misère et de l’humiliation internationale aux leaders mondiaux de la technologie, de la fabrication et des transports. L’héritage commun du bouddhisme et les traditions culturelles de démocratie, de tolérance et de pluralisme font avancer les deux nations.

Rappelons-nous combien le concept indien de Dharma et le concept japonais d’Ikigai sont comparables à certains égards. Les deux philosophies exposent l’importance d’un but plus élevé dans la vie. Un chemin de bonne action positive qui conduira l’individu à des niveaux plus élevés de réalisation de soi à chaque étape, en l’amenant avec elle-même, la famille, la communauté et la société à devenir honorable, autonome et durable.

(L’auteur est un officier de la promotion 2011 de l’Indian Revenue Service. Il est codirecteur à la Direction générale de l’administration et des services aux contribuables à New Delhi. Les opinions de l’auteur sont personnelles et ne représentent pas celles du gouvernement indien. il ne le fait pas non plus refléter la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)