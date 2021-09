Journée du bambou : le bambou jouera un rôle important dans la réalisation des objectifs des ODD de l’Inde

Le bambou aide également à réduire l’effet du changement climatique en libérant plus d’oxygène que les arbres et en séquençant plus de carbone sur le sol.

Par STS Lepcha

L’Inde est bénie avec 148 espèces de bambou avec 29 genres couvrant 15,69 millions d’hectares de terres. La majeure partie du bambou est distribuée dans les zones forestières et a une contribution significative à l’écologie telle que l’amélioration des habitats fauniques, l’hydrologie forestière ainsi que l’offre d’opportunités pour le développement des moyens de subsistance des ruraux pauvres. Le bambou aide également à réduire l’effet du changement climatique en libérant plus d’oxygène que les arbres et en séquençant plus de carbone sur le sol. Des recherches récentes ont également montré qu’il peut améliorer la capacité de rétention d’eau des bassins versants de 20 à 25 %. Par conséquent, le bambou est une ressource « verte et favorable aux pauvres ». Cela signifie que le bambou doit jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l’Inde.

Le gouvernement de l’Inde (GoI) a connu la valeur du bambou dès 2006-2007, en lançant la Mission nationale du bambou (NBM) sous la direction du ministère de l’Agriculture (un programme parrainé par le centre avec une allocation budgétaire initiale de 500 crores + qui a été élargie au 10e plan, et dont la 1ère phase a duré jusqu’en 2015-2016). Le GoI a également lancé la Mission nationale sur le développement du bambou (NMBA) sous la direction du Département des sciences et de la technologie pour développer des applications industrielles pour le bambou. La 2e phase de NBM a débuté en 2018-2019 et se poursuit. La première phase de NBM s’est concentrée sur la génération de ressources par la plantation dans les zones forestières, la deuxième phase s’est concentrée sur la plantation dans les zones en dehors des terres forestières afin que les populations rurales puissent tirer plus d’avantages financiers des ressources en bambou en les vendant aux industries. Félicitations au gouvernement actuel d’avoir reconnu le bambou comme une «herbe, pas un arbre» ​​et d’avoir émis un décret gouvernemental (GO) qui stipule que tout individu peut couper et transporter du bambou poussant dans des zones forestières extérieures sans l’autorisation du gouvernement. Ce GO a incité les agriculteurs à planter plus de bambou sur leurs terres pour répondre à la demande des industries tout au long de l’année.

Alors que les utilisations traditionnelles du bambou comme échafaudage et vannerie sont bien connues, le bambou trouve de plus en plus des applications dans de nouveaux produits innovants tels que les meubles, la décoration, les boissons, les produits en bambou d’ingénierie, le charbon de bambou activé, les textiles en bambou, les pesticides/fongicides organiques, les granulés bioplastiques. etc. La valeur du marché du bambou était d’environ 72,10 milliards de dollars US en 2019 et devrait atteindre 98,30 milliards de dollars US d’ici 2025. La part de marché mondiale de la Chine dans le bambou est d’environ 70 % alors que malgré les efforts du gouvernement, l’Inde n’en détient que 4 %. Des pays comme le Vietnam, la Thaïlande et le Cambodge, etc. ont plus de parts de marché que l’Inde.

À l’exception de la région du Nord-Est, le bambou est appelé « le bois du pauvre » dans d’autres régions de l’Inde. Dans d’autres pays asiatiques, le bambou est considéré comme un « ami » et un « frère », car il fait partie de leur culture et de leur utilisation dans la vie quotidienne. Les raisons du désintérêt pour le bambou en Inde peuvent également être dues à la faiblesse de la base de données sur les ressources en bambou, au manque de main-d’œuvre qualifiée, au manque de R&D avancée, à l’absence de stratégie d’utilisation des déchets, à la faible synergie intersectorielle ainsi qu’au manque de planification stratégique. ce qui a conduit à un manque de main-d’œuvre et de ressources financières dans tout le pays.

Cependant, le tableau n’est pas tout à fait si sombre. Il est nécessaire de moderniser la politique et d’élaborer davantage de stratégies pour une phase hybride. Il est nécessaire de regarder le bambou avec une attention renouvelée. Voici quelques points d’action suggérés :

(1) Établir une institution à part entière pour le bambou sur le modèle du Coir Board, du Tea Board et du Rubber Board, entre autres, pour promouvoir les entreprises économiques basées sur le bambou, créer un inventaire précis des ressources en bambou et se coordonner avec les différents ministères soutenant les activités du bambou. Cela pourrait très probablement fonctionner sous le ministère de l’Industrie.

(2) Créer et développer des zones économiques spéciales pour le bambou dans des zones ou des États riches en ressources en bambou, en se concentrant sur «une espèce de bambou économiquement importante» conformément à une stratégie de pôle de croissance. La raison en est que les industries basées sur le bambou sont spécifiques aux espèces, ce qui signifie que seules certaines espèces sont bonnes pour une application particulière et que le coût de transport du bambou est également très élevé. Ainsi, une approche « axée sur les espèces » aidera le secteur indien du bambou à concurrencer les autres industries asiatiques du bambou.

(3) Améliorer la R&D sur le bambou en introduisant des incitations dans le système où au moins 30 à 40 % des revenus des brevets sont partagés avec les scientifiques effectuant la R&D. De même, le gouvernement indien pourrait inciter les industries qui développent des produits innovants verts en accordant des exonérations fiscales pour ces produits pendant 2 à 3 ans.

(4) L’industrie du bambou génère plus de 80% de déchets, il serait donc stratégique d’inciter ces industries à convertir les déchets en produits innovants. Des subventions pourraient être accordées aux industries auxiliaires pour traiter les déchets de bambou.

(L’auteur est un officier forestier principal à la retraite de l’Uttarakhand Cadre et également un ancien membre expert du comité exécutif de la National Bamboo Mission (NBM), gouvernement de l’Inde (GoI). L’article est à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online).

