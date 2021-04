Journée du home run de la MLB

04/10/2021

Le ranger vénézuélien Ronald Acuña Jr. a frappé l’un des trois circuits de la Atlanta Braves, qui a battu les Phillies de Philadelphie 8-1. Les Braves ont remporté leur premier match à domicile contre une foule de 14302 personnes lorsque les fans sont revenus après avoir été repoussés pendant la pandémie de 2020. Les Braves ont permis à environ un tiers des sièges de “Truist Park” d’être utilisés dans leur premier match à domicile. Ils prévoient d’augmenter le montant à 50% lors de leur prochain quart de travail à domicile.

Acuña Jr. (3) a lancé le ballon dans le fairway à la cinquième place contre les lanceurs Zack Wheeler. Le Vénézuélien a trouvé la banderole de Wheeler et a fait rebondir la balle dans le champ central lorsque le démarreur Charlie Morton était sur les sentiers. Acuña Jr., qui a frappé un 4 sur 5 presque parfait et a terminé avec deux points produits et un point marqué, ses circuits ont envoyé la balle voler à 456 pieds, atterrissant dans les sièges du champ central derrière le enclos des Braves. Acuna, en plus d’avoir décroché quatre coups sûrs, y compris son circuit de deux points qui a donné l’avantage à Atlanta, a fait une prise spectaculaire pour soutenir les six solides manches de Morton. Il a également eu deux doubles et a montré sa vitesse en battant un simple sur le terrain en huitième.

Le joueur de premier but Freddie Freeman (2) et la frappeuse vénézuélienne Ehire Adrianza (1) l’ont également envoyée par-dessus la clôture. Adrianza (1) l’a fait en sixième manche contre les lanceurs de secours Brandon Kintzler, avec deux demi-porteurs devant, aucun retrait en manche.

La victoire a été attribuée à Morton (1-1) en six épisodes. Pour les Phillies, la défaite a été portée par le partant Wheeler (1-1) en 4 2/3 manches.

Les Indiens chassent les tigres

Le frappeur désigné dominicain Franmil Reyes a frappé une paire de circuits et a terminé avec trois points produits pour les Indians de Cleveland, qui ont battu les Tigers de Detroit 4-1. Reyes (3) l’a envoyée deux fois par-dessus la clôture pour soutenir la victoire des Indiens. Le dominicain a commencé la punition dans la première manche, quand il a attrapé les lancers du partant Derek Holland, et a fait rebondir le ballon du terrain au-dessus du champ gauche, emmenant le ranger portoricain Eddie Rosario devant, avec deux retraits au tableau. Reyes a de nouveau fait disparaître le ballon en effectuant un retour complet en sixième manche, solitaire, répondant au streamer de Michael Fulmer plus proche avec un retrait dans la manche. Le deuxième circuit du dominicain, frappant 3 sur 4 et se terminant avec trois points produits et deux points marqués, a volé jusqu’au champ central.

Pour le deuxième match consécutif, un joueur a mené l’attaque des Indiens. Le joueur de deuxième but Jose Ramirez a frappé deux circuits mercredi dans une victoire de 4-2 contre les Royals de Kansas City.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au partant Zach Plesac (1-1) en sept manches. Le plus proche dominicain Emmanuel Class (1) a marqué le sauvetage en travaillant un épisode parfait.

Pour les Tigers, le receveur vénézuélien Wilson Ramos (3) a frappé un circuit en huitième manche, sans coéquipiers sur la route ni retraits en manche, répondant au streamer de secours Bryan Shaw. La défaite a chargé Holland (0-1) en deux manches et deux tiers.

Ohtani écrase les Blue Jays

Le frappeur désigné japonais Shohei Ohtani a réussi un circuit et a conduit en quatre points, et le partant Andrew Heaney a lancé six manches pour Los Angeles Angels, qui a battu les Blue Jays de Toronto 7-1. Les Angels se sont améliorés à 6-2 et ont égalé le meilleur départ de huit matchs de l’histoire de la franchise (1970, 2017 et 2018).

Ohtani a complété une deuxième manche de quatre points avec un doublé de trois touchés en profondeur juste devant TJ Zeuch. Il a également frappé un home run en solo de 422 pieds au centre lors de la cinquième manche de trois points.

Sur le monticule, Heaney (1-1) a accordé trois coups sûrs, en a retiré neuf et en a marqué deux lors du deuxième match au TD Ballpark. Pour les Blue Jays, le releveur défait TJ Zeuch (0-1) en trois 1/3 de manches, avec une pénalité de six coups sûrs, deux circuits et sept points.

Turner donne la victoire aux Dodgers

Le joueur de troisième but Justin Turner a lancé le ballon dans le fairway et a conduit dans la seule manche du match. Los Angeles Dodgers, qui a battu les Nationals de Washington 1-0. Les Dodgers ont célébré le jour de la cérémonie de remise des anneaux des World Series avec la victoire.

Turner (1) a frappé un coup à quatre virages en haut du champ central, sans coureur devant, et a conduit dans la seule manche du match, donnant la victoire aux champions en titre, les Dodgers. Après que recevoir la bague Symbolisant le succès de la saison dernière vendredi, Turner voulait être la star du jeu.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le partant Walker Buehler (1-0) dans un travail de six rounds, en retirant quatre par voie de retrait au bâton. Pour les Nationals, le vaincu a été le soulagement vénézuélien Luis Avilán (0-1) dans un épisode, acceptant un home run d’un point.

Hill contrôle les Yankees depuis le monticule

Le démarreur Rich Hill a travaillé six manches et du haut du monticule, il a dirigé les Rays de Tampa Bay, qui ont battu les Yankees de New York 10-5. Les Rays ont battu New York pour mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives.

Hill (1-0), un gaucher de 41 ans qui a disputé 17 saisons avec 10 équipes, a accordé quatre coups sûrs, un circuit et quatre points, et a pris sa retraite sept par retrait sur retrait en route pour remporter la victoire.

L’arrêt-court Willi Adames (1) a frappé le fairway sans aucun coureur en tête en septième manche.

Pour les Yankees, la défaite a été portée par le partant Corey Kluber (0-1) en deux 1/3 de manches, accordant cinq coups sûrs et cinq points.

Premier match à domicile des Rays a attiré une foule de 9021 à “Tropicana Field”, où les fans ne les avaient pas vus depuis le 8 octobre 2019, dans le quatrième match de la série de la division de la Ligue américaine de cette année-là contre les Astros de Houston.

Musgrove lance le premier no-hitter de l’histoire des Padres

Le lanceur droitier de la San Diego Padres, Joe Musgrove, a lancé le premier sans buteur de l’histoire de son équipe, n’autorisant qu’un seul couloir dans le Victoire 3-0 contre les Texas Rangers. Les Padres étaient la seule franchise active de la ligue majeure sans aucun frappeur, et ils l’ont fait lors de leur 8 206e match de saison régulière. À son deuxième départ pour San Diego, une franchise qui a disputé son premier match en 1969, Musgrove (2-0) a retiré 10 et a affronté 28 frappeurs, un au-dessus du minimum. Le seul coureur de base des Rangers était Joey Gallo, qui a été frappé par un lancer de deux retraits en quatrième manche. José Treviño a eu un alignement difficile sur le terrain droit pour le dernier du huitième, et David Dahl a arraché le premier du neuvième au deuxième but Jake Cronenworth.

Musgrove (2-0), qui a frappé des grèves sur 77 de ses 112 lancers, en est à sa sixième saison dans les ligues majeures. Il avait déjà lancé pour les Astros de Houston (2016-17) et les Pirates de Pittsburgh (2018-20) et n’avait jamais lancé un match complet lors de ses 84 départs précédents.

C’était le premier sans coup sûr dans les majors cette saison et le deuxième match complet. Le dernier no-hitter a été lancé par Alec Mills des Chicago Cubs le 13 septembre 2020 contre les Milwaukee Brewers.

C’était la quatrième fois qu’un no-hitter était lancé contre les Rangers. Le dernier était par Mark Buehrle des White Sox de Chicago le 18 avril 2007. Il y avait 307 no-hitters dans l’histoire des ligues majeures avant Musgrove et les Padres. Cela comprenait 293 simples sans frappeurs et 14 sans numéros combinés.

Dans la deuxième manche, le Ranger Wil Myers a doublé au champ gauche pour la première manche du match pour marquer la victoire des Padres.

La défaite des Rangers a été portée par le partant Kohei Arihara (0-1) en quatre manches.