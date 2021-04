Journée du patrimoine mondial: le Maharashtra accueille 5 sites du patrimoine mondial de l’UNESCO! Sachez ce qui rend ces sites si spéciaux

Les grottes d’Ellora sont également situées dans le district d’Aurangabad de l’État et se trouvent à seulement 100 kilomètres des grottes d’Ajanta. (Crédit d’image: Tarun Bhardwaj / Financial Express Online)

Alors que nous célébrons aujourd’hui la Journée du patrimoine mondial, il convient de rappeler certains des sites patrimoniaux les plus merveilleux de l’État du Maharashtra, qui abrite cinq des 38 sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’État du Maharashtra a la particularité d’accueillir le plus grand nombre de sites du patrimoine mondial par rapport à tout autre État du pays. Tous les cinq sites UNESCO de l’État ont entrelacé des couches d’histoire et de culture avec des empreintes uniques de conception architecturale. Le Dr Tejas Garge, qui est directeur de la Direction de l’archéologie et des musées, dit que l’État a beaucoup plus de sites qui ont le potentiel d’être nominés pour les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, y compris les forts de Maratha, le lac Lonar, entre autres. Vraiment, l’État côtier héberge un grand nombre de sites patrimoniaux qui doivent être portés sur la scène mondiale, mais pour l’instant, regardons les cinq États reconnus par l’UNESCO.

Grottes d’Ajanta

Le monument de la grotte bouddhiste 32 taillé dans la roche se trouve dans le district d’Aurangabad de l’État avec quelques monuments rupestres datant du 2ème siècle avant JC. Un grand nombre de monuments rupestres sur le site remontent également au puissant empire Gupta (5ème-6ème siècle après JC). Les peintures dessinées sur les murs des grottes d’Ajanta, bien qu’elles aient plus de 2000 ans, sont complètement intactes, ce qui témoigne de la qualité des matériaux utilisés dans les peintures et des artisans hautement qualifiés de cette époque. Certaines des structures monumentales bouddhistes les plus élémentaires et les plus profondes laissent également les visiteurs stupéfaits. Les grottes d’Ajanta sont sans doute considérées comme l’une des plus grandes structures de grottes du pays. Les grottes sont mentionnées dans plusieurs récits d’érudits bouddhistes chinois qui ont visité l’Inde, car l’Inde était autrefois la plaque tournante de la religion bouddhiste et de l’érudition.

(Crédit d’image: Tarun Bhardwaj / Financial Express Online)

Bien qu’elles aient été mentionnées dans plusieurs récits, les grottes n’ont pas pu être découvertes dans la région jusqu’à ce qu’un officier britannique en 1819 soit tombé dessus. L’UNESCO a reconnu les grottes d’Ajanta comme site du patrimoine mondial en 1983. Le site est assez bien relié aux deux villes les plus importantes de l’État – Pune et Mumbai – par les routes et les chemins de fer.

Grottes d’Ellora

Les grottes d’Ellora sont également situées dans le district d’Aurangabad de l’État et se trouvent à seulement 100 kilomètres des grottes d’Ajanta. Les grottes et autres monuments du site datent d’une période comprise entre 600 et 1000 après JC. Les grottes ont côte à côte des monuments des trois grandes religions de l’Inde ancienne – le jaïnisme, le brahmanisme et le bouddhisme. Les grottes d’Ellora ont également été classées au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983.

(Crédit d’image: Tarun Bhardwaj / Financial Express Online)

Grottes d’Elephanta

Les grottes d’Elephanta, également connues sous le nom de “ ville des grottes ”, sont associées au culte culte du Seigneur Shiva. L’art rupestre se vante de sculptures exquises d’éléments mythologiques hindous sur les murs des grottes ainsi que d’accueillir un grand nombre de monolithes, y compris les 20 pieds Trimurti Sadashiva (Shiva à trois faces), Nataraja (le Seigneur de la danse) parmi beaucoup d’autres. Les grottes ont été découvertes par les colonisateurs portugais qui ont nommé les grottes Elephanta grottes après avoir trouvé les statues d’éléphants sur les grottes. En 1909, les autorités britanniques ont commencé des efforts pour arrêter les dégâts des grottes. En 1987, les grottes d’Elephanta ont également été reconnues comme site du patrimoine mondial par l’UNESCO. En termes de facilité d’accès, les grottes d’Elephanta sont à une très petite distance d’environ 25 kilomètres de la capitale de l’État et sont facilement accessibles par la route.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (anciennement connu sous le nom de Victoria Terminus)

La gare de Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus a été reconnue comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2004 car le bâtiment est un magnifique exemple de l’architecture néo-gothique victorienne du pays. Conçu par l’architecte britannique FW Stevens, le Chhratrapati Shivaji Maharaj Terminus est devenu l’un des monuments phares de la ville de Mumbai.

(Crédit d’image: Tarun Bhardwaj / Financial Express Online)

La construction du bâtiment a duré plus d’une décennie après le début de sa construction en 1878. Outre la conception gothique victorienne élevée formant la base du bâtiment, un certain nombre d’influences architecturales anciennes indiennes peuvent également être attribuées à ce bâtiment emblématique, en dehors de un certain nombre d’architectes britanniques, un certain nombre d’artisans et de maçons indiens ont fait appel à leurs services pour la construction du bâtiment. Le monument est assez facilement accessible car les passagers arrivant à la gare au début de leur visite peuvent visiter le bâtiment emblématique.

Ensembles gothiques victoriens et Art déco de Mumbai

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un projet d’urbanisme a été lancé à Mumbai qui a conduit au développement d’une série de bâtiments à proximité de l’Oval Maidan. Les fondations de ces bâtiments publics ont été posées dans les styles d’architecture gothique et néo-gothique victorien, mais au XXe siècle, les éléments de l’idiome Art-déco ont également trouvé une place dans certains de ces bâtiments. Une foule d’éléments indiens en phase avec le climat et la topographie de la région ont également été assimilés dans l’ensemble néo-gothique victorien comprenant les balcons et les vérandas ouvertes.

(Crédit d’image: Tarun Bhardwaj / Financial Express Online)

À l’heure actuelle, on peut trouver un éventail de bâtiments gothiques victoriens sur le côté est de l’Oval Maidan tandis que les bâtiments Art-déco sont situés sur le côté ouest de l’Oval Maidan. Le site a été ajouté à la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO le plus récemment en 2018. Les touristes visitant la ville de Mumbai peuvent facilement atteindre le site car il se trouve à environ 22 km des principales parties de la ville.

