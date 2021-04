Méticuleusement préservé, les clients peuvent s’imprégner de la grandeur de l’ambiance patrimoniale lorsqu’un palais méticuleusement préservé leur est rendu accessible. (Source de l’image: Suite Ram Bagh Palace Sukh Niwas)

Journée du patrimoine mondial: L’histoire et sa signature royale se retrouvent non seulement dans le passé glorieux d’un pays, mais parfois aussi dans les travaux de restauration de nombreux bâtiments qui témoignent véritablement des racines royales de l’Inde. Dans ce contexte de restauration du patrimoine des plus beaux palais de l’Inde, Taj Palaces est un nom qui n’a pas besoin d’être présenté.

Soulignant le rôle de l’IHCL en tant que véritable gardien de l’hospitalité indienne et fier défenseur des arts et de la culture traditionnels, Rohit Khosla, vice-président exécutif – Opérations, Inde du Nord et de l’Ouest, Indian Hotel Company Limited (IHCL), a déclaré à Financial Express Online: «IHCL est le plus grand opérateur de palais authentiques. Nos palais sont des destinations emblématiques renommées pour les voyageurs du monde entier. Ils revêtent une importance beaucoup plus profonde non seulement pour les familles royales – dont certaines vivent encore dans les palais et les appellent chez eux – mais aussi pour les communautés environnantes où les bâtiments agissent à la fois comme un repère culturel et historique. L’IHCL les a restaurés, incorporant cet héritage et cette émotion.

Journée du patrimoine mondial: les palais emblématiques d’Udaipur

Depuis le palais historique Fateh Prakash d’Udaipur où l’on est entouré par les collines Aravalli et le palais Jagmandir, la maison de Mewar étant l’une des plus anciennes dynasties au monde qui retrace ses origines il y a plus de 1300 ans jusqu’à la vision éthérée de son palais du lac Taj dans les eaux calmes du lac Pichola, la préservation du patrimoine a été la pierre angulaire de la vision et de la passion qui animent les palais du Taj.

Comme de nombreux voyageurs se porteraient garant et le Taj Palaces l’indique également, la vision de marbre de quatre acres du Taj Lake Palace à Udaipur est la deuxième propriété la plus photographiée en Inde après le Taj Mahal. Méticuleusement préservé, les clients peuvent s’imprégner de la grandeur des vibrations patrimoniales lorsqu’un palais méticuleusement conservé leur est rendu accessible.

Journée du patrimoine mondial: Palais du Taj Mahal à Mumbai

Parmi les nombreux exemples frappants de palais Taj à travers le pays, il y a aussi le palais Taj Mahal à Mumbai qui est même antérieur à la porte de l’Inde, avec son héritage de 117 ans et qui a été le premier hôtel du pays à avoir l’électricité et où le premier discours de l’Inde indépendante à l’histoire a été faite. Il a également établi des références historiques en tant que premier hôtel du pays à accueillir les premières dames, le premier homme sur l’homme et le premier président afro-américain des États-Unis.

Selon les communiqués de presse du Taj Palaces, Lord Mountbatten a également annoncé l’indépendance de l’Inde des marches du Taj Mahal Palace à Mumbai.

Fait intéressant, il possède à ce jour un dôme central massif de 240 pieds de haut qui sert de point de triangulation officiel de jour pour les navires de la marine indienne et qui fixent leurs positions en prenant des repères sur Middle Ground (l’ancienne batterie navale située sur une petite île. en face du Taj) et le dôme du Taj.

Une autre facette frappante est son panneau de pierre en filigrane de 0 pied de long dans le hall de l’aile de la tour, composé de panneaux de jaali carrés. On pense que cela a été coupé par les travailleurs de la pierre d’Agra, dont les ancêtres avaient travaillé sur le Taj Mahal original.

Journée du patrimoine mondial: importance des expériences de palais spécialement organisées

Selon Rohit Khosla, vice-président exécutif de l’IHCL – Opérations, Inde du Nord et de l’Ouest, «Des expériences de palais spécialement organisées comme l’accueil cérémoniel et rituel enraciné dans la culture locale, l’art et l’architecture du palais, la cuisine des familles royales, le patrimoine des promenades, des bains royaux et plus encore font en sorte que les clients se sentent comme des Maharajas et des Maharanis. Des collègues de plusieurs générations ont travaillé avec passion et ont fait vivre les expériences royales. Tous ces éléments, y compris le service légendaire de Taj, rendent un séjour dans l’un des palais vraiment mémorable.

