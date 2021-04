Journée du patrimoine mondial: transformez votre amour pour l’histoire et les artefacts en une carrière passionnante

L’histoire offre une pléthore d’options parmi lesquelles choisir et construire une carrière rémunératrice. (Image courtoisie: Tarun Bhardwaj / Financial Express Online)

Par Rohit Manglik

Si vous êtes un passionné d’histoire et que vous avez hâte de faire carrière dans ce domaine, n’écoutez pas les opposants. Il n’y a pas de pénurie d’options de carrière dans l’arène de l’histoire.

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée du patrimoine mondial, consacrée aux monuments et sites historiques du monde entier, nous explorons le potentiel de l’histoire comme option de carrière de premier plan.

M. Rohit Manglik, PDG, EduGorilla

L’histoire offre une pléthore d’options parmi lesquelles choisir et construire une carrière rémunératrice. Explorons les perspectives de carrière, les compétences et les postes que vous pouvez choisir après avoir terminé des études supérieures ou un diplôme de troisième cycle en histoire.

Les archéologues

Le travail des archéologues est de découvrir des modèles sur la vie humaine, la culture et les origines. Les archéologues planifient des projets de recherche, analysent les données et développent des méthodes de collecte de données. Si vous aimez le frisson d’en découvrir plus sur les civilisations passées, ce domaine est fait pour vous.

Rôle de l’emploi-

Le rôle principal est de fouiller les sites historiques et de les analyser pour maintenir davantage les structures architecturales actuelles. Ils sont également responsables de la production, de la compilation et de la conservation des documents écrits, photographiques et dessinés.

Après avoir obtenu un diplôme de troisième cycle ou de premier cycle en archéologie, vous devenez admissible à travailler en tant qu’archéologue.

Compétences clés pour les archéologues

Un oeil pour le détail Flexibilité en termes de lieu de travail Capacité à extraire et analyser des données Compétences précises en matière de tenue de registres et de rapports

Gestionnaire du patrimoine

L’héritage d’une nation fait actuellement l’objet d’une attention populaire et universitaire. Avec sa portée conceptuelle en expansion, la demande de gestionnaires du patrimoine augmente également.

Rôle de l’emploi-

Le gestionnaire du patrimoine est responsable de la gestion des sites patrimoniaux d’importance culturelle et nationale.

Les rôles critiques d’un gestionnaire du patrimoine comprennent les stratégies de planification, la gestion des budgets, la collecte de fonds pour l’entretien, la promotion de la visite du monument, la formulation de règles et de règlements pour les visiteurs et la prise en compte des commentaires.

Une maîtrise en histoire peut vous décrocher un emploi pour ce rôle. Cependant, il existe plusieurs cours de formation professionnelle sur le patrimoine et les études muséales.

Compétences clés pour les gestionnaires du patrimoine

Compétences analytiques

Gestion budgétaire

Leadership

La conscience commerciale

Gestion de projet

Archivistes

Une carrière d’archiviste ouvre la porte à de nombreuses opportunités.

Rôle de l’emploi-

Un expert qui recueille, évalue, organise, préserve, maintient le contrôle et donne accès aux documents et archives dont la valeur à long terme est déterminée.

Pour les emplois d’entrée de gamme, un baccalauréat en histoire suffira. Vous aurez besoin d’une maîtrise en histoire, en bibliothéconomie ou en gestion de documents pour profiter de meilleures opportunités.

Compétences clés pour les archivistes

Compétences organisationnellesCompétences analytiquesCompétences administratives

Muséologue

En tant que muséologue, vous pouvez opter pour plusieurs profils de poste.

Rôle de l’emploi-

Conservateurs de musée – L’exposition d’objets dans un musée est dirigée par eux. Ils organisent et gèrent également diverses expositions qui ont lieu dans le musée.

Restaurateurs – Pour détecter toute dégradation se produisant dans un artefact ou un monument et les restaurer dans un état aussi proche que possible de l’original.

Technicien de musée – Responsable de l’entretien et de la sauvegarde des reliques du musée.

Directeur du musée – Pour superviser la gestion globale et le fonctionnement systématique du musée, un directeur du musée est nommé par les autorités et est responsable de l’administration du musée.

Pour devenir éligible à ces postes, vous devez avoir un diplôme d’études supérieures en muséologie. Vous pouvez également suivre un cours de certificat dans la discipline liée à la muséologie.

Compétences pour les muséologues-

Passion pour l’histoireConnaissance des langues étrangères et anciennesBonne vision des couleursCompréhension des artefactsCompétences en communicationCapacité à rechercher et à produire des faits historiques inconnus

Académicien d’histoire

Souvent considéré comme la profession la plus noble, l’enseignement est une autre option de carrière passionnante.

Si vous avez le don de partager vos connaissances avec le monde, devenir académicien d’histoire est la carrière qui vous convient le mieux.

Rôle de l’emploi-

Le rôle premier d’un académicien d’histoire est d’enseigner de précieuses leçons aux jeunes esprits pour leur faire comprendre les différentes perspectives des grands événements historiques.Pour être éligible au poste au niveau scolaire, vous devez avoir suivi un diplôme d’études supérieures en histoire et un baccalauréat. En revanche, pour pouvoir enseigner l’histoire au niveau universitaire, vous devez être titulaire d’un doctorat en histoire.

Compétences pour l’académicien d’histoire

Compréhension approfondie du sujet · Solides compétences en communication · Patience · Compétences organisationnelles · Pensée critique · Compétences en résolution de conflitCompétences en leadership

Conclusion

L’histoire est un sujet sans fin en tout. À ce jour, de nombreux faits historiques inconnus restent à découvrir.

Il existe en effet un océan d’opportunités, en particulier en Inde, qui détient un patrimoine culturel et historique si riche. Le domaine a une abondance à offrir aux personnes intéressées et passionnées par le sujet de l’histoire avec des opportunités de carrière dans le pays et à l’étranger.

