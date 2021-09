Journée historique ! Un avion de l’IAF effectue un premier atterrissage d’urgence sur la route nationale dans le district de Barmer

in

Pour renforcer la sécurité nationale le long de la frontière ouest, une installation d’atterrissage d’urgence (ELF) pour l’armée de l’air indienne (IAF) a été inaugurée jeudi sur le tronçon Satta-Gandhav.

Le tronçon qui se trouve sur la NH-925A près de Barmer, au Rajasthan, a été inauguré conjointement par le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre des Transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari.

Les deux ministres s’étaient rendus à Barmer à bord de l’avion C-130J de Lockheed Martin pour inaugurer l’ELF, qui facilitera l’atterrissage de tous les types d’avions de l’Indian Air Force (IAF).

Selon le ministère de la Défense, pour la première fois, une route nationale a été utilisée pour l’atterrissage d’un avion de l’IAF.

L’ELF a été construit par M/S GHV India Pvt. Ltd en seulement 19 mois sous la supervision de l’IAF, National Highways Authority of India (NHAI).

Il y aura une amélioration de la connectivité entre les villages de Barmar et Jalore situés près de la frontière internationale. Et le tronçon qui est situé dans la zone frontalière ouest va non seulement renforcer l’infrastructure de base du pays ; il aidera également l’armée indienne.

Cet ELF en temps de paix sera utilisé pour la fluidité du trafic routier.

Qu’a fait le ministre de la Défense lors de l’investiture ?

Saluant l’IAF, la NHAI et le secteur privé pour s’être joints et avoir achevé la construction d’ELF en peu de temps, le ministre de la Défense a qualifié l’atterrissage de l’avion de l’IAF sur le tronçon de 3 km d’historique.

Il a déclaré que la piste d’atterrissage et l’autoroute cimenteront davantage l’infrastructure le long de la frontière ouest. Et ceux-ci vont fournir un avantage à l’assistance opérationnelle et civile aux forces armées. Cela aidera également pendant les calamités naturelles.

Dans son discours, le ministre a parlé des efforts du gouvernement pour renforcer le réseau de routes et d’autoroutes à travers le pays.

Ajoutant : « En mettant l’accent sur la construction de terrains d’atterrissage d’urgence à des endroits stratégiques et importants, le gouvernement a veillé à ce que la défense et le développement ne soient pas deux entités différentes. »

Il a également déclaré que le développement des zones frontalières est l’une des principales priorités et a souligné le rôle essentiel joué par l’Organisation des routes frontalières (BRO) dans les infrastructures frontalières. Il a cité les exemples du tunnel d’Atal, du col de Rohtang et également de la construction de la plus haute route carrossable du monde à 19 300 pieds qui se trouve au col d’Umlingla dans l’est du Ladakh.

Jusqu’à présent, la NHAI a développé la section de trois kilomètres en tant qu’ELF pour l’IAF et elle fait partie de l’accotement pavé à deux voies nouvellement développé de la section Gagariya-Bakhasar & Satta-Gandhav. Sous Bharatmala Pariyojana, la longueur totale est de 196,97 km et le coût approximatif est de Rs 765,52 crore. Les travaux avaient débuté en 2019 et se sont achevés en janvier 2021.

Dans le cadre de ce projet, outre l’ELS, conformément aux exigences des forces armées indiennes, trois héliports ont été construits dans les villages de Kundanpura, Singhania et Bakhasar.

Qui étaient tous dans le vol C-130 J ?

Le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre NHAI Nitin Gadkari, le maréchal en chef de l’air de l’IAF RKS Bhadauria et d’autres hauts responsables centraux et étatiques.

