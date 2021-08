journée humanitaire mondiale journée humanitaire mondiale 2021 journée humanitaire mondiale inde journée humanitaire mondiale histoire journée humanitaire mondiale signification célébration de la journée humanitaire mondiale

Les gens peuvent utiliser les hashtags #TheHumanRace et #WorldHumanitarianDay sur les réseaux sociaux pour rejoindre la cause et faire parler leurs abonnés et faire passer le mot

Journée mondiale de l’aide humanitaire 2021 : Les Nations Unies marquent le 19 août comme la Journée mondiale de l’aide humanitaire pour honorer les sacrifices de tous ceux qui choisissent de servir l’humanité contre vents et marées. Alors que les défis acharnés de la vie quotidienne pèsent sur l’humanité, les Nations Unies espèrent que cette journée servira de rappel à tous ces sacrifices et ravivera l’esprit de l’humanité.

Histoire de la Journée mondiale de l’aide humanitaire : La journée marque la mort de Sergio Vieira de Mello, le Représentant spécial du Secrétaire général en Irak, qui a été tué dans un attentat terroriste à la bombe contre le siège des Nations Unies à Bagdad en 2003. En 2008, l’Assemblée générale des Nations Unies, dans le cadre d’un résolution sur la coordination de l’aide d’urgence des Nations Unies, a désigné cette journée Journée humanitaire mondiale pour rendre hommage à de Mello et aux 21 travailleurs humanitaires tués dans le bombardement.

Thème de la Journée mondiale de l’aide humanitaire 2021 : Chaque année, les Nations Unies choisissent un thème pour faire prendre conscience d’une cause ou d’une crise qui nécessite une attention particulière. Avec #TheHumanRace comme thème cette année, les Nations Unies visent à mettre en lumière les défis mondiaux de l’action climatique pour être solidaires des populations les plus vulnérables du monde.

Les Nations Unies ont exhorté les gens à soutenir la cause pour rappeler aux pays développés l’engagement vieux de dix ans d’utiliser 100 milliards de dollars par an dans les pays en développement pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Les Nations Unies ont exhorté les gens à participer à toute activité physique – course, équitation, natation, marche – pendant 100 minutes entre le 16 et le 31 août pour être solidaires des personnes vulnérables.

Au cours de la deuxième année de la pandémie de Covid-19, il a également mis en lumière les sacrifices de tous les agents de santé qui continuent d’apporter une protection et un soutien vital aux personnes dans le besoin.

Journée mondiale de l’aide humanitaire 2021 — Comment aider : Les gens peuvent utiliser les hashtags #TheHumanRace et #WorldHumanitarianDay sur les réseaux sociaux pour rejoindre la cause et faire parler leurs abonnés et faire passer le mot.

