Journée internationale contre la toxicomanie : partagez des faits sur les drogues, sauvez des vies – mettez fin à la toxicomanie

Au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19, il existe un sentiment croissant de communauté et de solidarité, de protection mutuelle et de soins de santé pour tous. Le public est davantage sensibilisé à la santé et aux mesures de protection pour rester en bonne santé et, plus important encore, pour se protéger les uns les autres.

Chaque année, la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues est célébrée et l’accent est mis sur le partage des résultats de la recherche, des données factuelles et des faits salvateurs.

Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues

Le 7 décembre 1987, par la résolution 42/112, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé d’observer le 26 juin comme la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues.

Cette journée est célébrée dans le but de renforcer l’action et la coopération pour atteindre l’objectif d’une société internationale sans abus de drogues.

Selon les Nations Unies, cela est soutenu chaque année par diverses organisations du monde entier, des communautés et des individus. Et l’objectif principal est de contribuer à faire prendre conscience du problème majeur que les drogues illicites représentent pour la société.

Le thème de cette année est Partager les faits sur les drogues, sauver des vies.

Cela vise à lutter contre la désinformation et favorise le partage des faits sur les drogues. Et aussi pour sensibiliser à la prévention fondée sur des preuves, aux risques pour la santé et aux solutions disponibles pour lutter contre le problème mondial de la drogue, le traitement et les soins.

Selon le Rapport mondial sur les drogues 2020 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 269 millions de personnes dans le monde ont consommé des drogues en 2018, soit 30 % de plus qu’en 2009 ; et on estime que 35 millions de personnes souffrent de troubles liés à l’usage de drogues.

Impact de COVID-19 sur le marché Médicament

Selon le rapport de l’ONUDC, l’impact n’est pas entièrement connu, mais avec les restrictions frontalières et autres imposées par les pays du monde entier, une pénurie de drogues dans les rues a été remarquée. Cela signifie que les prix des médicaments ont augmenté et, surtout, que la pureté a été affectée.

Le rapport qui a été publié l’année dernière parle du ralentissement économique dû au COVID qui devrait aggraver le problème de la drogue et les dangers qui y sont liés. En raison de l’augmentation du chômage et de la réduction des opportunités à cause du COVID, cela affectera les plus pauvres qui utiliseront davantage et se livreront au trafic et à la culture.

Cela signifie qu’ils rechercheront de nouvelles méthodes et des itinéraires inexplorés pour les activités de trafic via le darknet et que les envois par courrier pourraient également augmenter, bien que la chaîne d’approvisionnement postale internationale ait été perturbée en raison du verrouillage mondial.

De plus, en raison de la pandémie, il y a pénurie d’opioïdes et la crainte est maintenant que l’utilisateur se tourne vers d’autres substances facilement disponibles, notamment les benzodiazépines, l’alcool ou le mélange de drogues synthétiques. En raison de la pandémie, des modes d’utilisation plus nocifs devraient émerger, car certains utilisateurs pourraient passer à des injections fréquentes.

Selon le rapport, les opérations d’interception et la coopération internationale pourraient également devenir moins prioritaires, ce qui faciliterait les opérations des trafiquants.

