Journée internationale de la biodiversité: espèces menacées trouvées dans les Ghâts du nord-ouest

Le Maharashtra est riche d’une biodiversité variée allant des forêts aux zones humides, aux prairies et aux côtes en passant par la forêt à feuilles persistantes et les Ghâts occidentaux. Un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, les Ghâts occidentaux sont un trésor de biodiversité et sont reconnus comme l’un des huit «points chauds» de la diversité biologique au monde. Il abrite plus de 30% de toutes les espèces de plantes, de poissons, d’oiseaux et de mammifères trouvées en Inde et nombre de ces espèces sont endémiques. Selon le WWF Inde, 50 pour cent des amphibiens de l’Inde et 67 pour cent des espèces de poissons sont endémiques à cette région. L’endémisme fait référence à toute espèce qui est exclusivement confinée à une zone géographique particulière et qui ne se produit nulle part ailleurs dans le monde.

Pour sauvegarder sa biodiversité, le Maharashtra dispose de 6 parcs nationaux, 49 sanctuaires de faune et 6 réserves de conservation en tant que réseaux d’aires protégées (selon le India State of Forest Report, 2019). En cette Journée internationale de la diversité biologique 2021 (22 mai), nous dressons une liste de quelques espèces menacées que l’on trouve dans les Ghats du Nord-Ouest, Maharashtra:

Le rat à fourrure molle (Millardia kondana), communément appelé le rat Sinhagad – Ces rats spéciaux ne se trouvent que dans une petite localité du nord des Ghâts occidentaux, en Inde. Ils sont nocturnes et vivent dans des terriers sur le fort de Sinhgad. Ce sont des rongeurs spécialisés, sensibles au changement et ont besoin de grandes parcelles de prairies, leur habitat sûr.

Puntius deccanensis, en danger critique d’extinction et trouvé dans le lac Katraj à Pune est une espèce de poisson à nageoires rayonnées en danger critique d’extinction du genre Puntius. Il est endémique des Ghâts du nord-ouest de l’Inde

Crapaud Amboli (Xanthophryne tigerinus) trouvé à Amboli – Ce sont des amphibiens aux couleurs vives qui font une apparition saisonnière pendant la mousson et restent en hibernation pour le reste de l’année. Il est endémique des Ghâts occidentaux de l’Inde et n’est connu que des environs d’Amboli dans le Maharashtra

Indirana phrynoderma, une espèce de grenouille trouvée à Tamhini, Pune – Une grenouille de petite taille, la peau du dos est couverte de verrues de différentes tailles, ainsi que de courts plis glandulaires.

Grenouille Pseudophilautus Amboli trouvée à Amboli, district de Sawantwadi, forêt d’Amba, district de Kolhapur et Sindhudurg – Grenouille de taille moyenne à grande (longueur 27–34 mm chez les mâles et 37,5 mm chez les femelles). C’est le museau pointu, la longueur du museau est légèrement plus longue que le diamètre des yeux.

Abutilon Ranadei est l’une des espèces végétales en danger critique d’extinction des Ghâts occidentaux. Il se trouve dans quatre districts de l’État du Maharashtra. Cette espèce en voie de disparition a été nommée d’après NB Ranade qui était le gardien de l’herbier au College of Science, Pune. C’est un arbuste de 3 à 5 pieds de haut caractérisé par des fleurs jaunes dorées suspendues en forme de cloche de 2 pouces de long. Les cinq pétales mesurent 4 cm de long, jaune orangé, veinés de violet.

Comme l’a confirmé le Dr Mandar Datar, chercheur à l’Institut de recherche Agharkar, Pune, «Dans les chaînes Sahyadri du Maharashtra, nous trouvons 181 plantes à fleurs endémiques.

Euphorbia panchganiensis – Plante herbacée succulente, avec des racines tubéreuses à cylindriques irrégulières. Il se trouve dans le plateau sud-ouest, près de Panchgani et Mahabaleshwar, district de Satara, État du Maharashtra.

Dr. Raju Kasande (ornithologue) Directeur adjoint, éducation à la conservation, Bombay Natural History Society (BNHS) a déclaré: «Les espèces endémiques jouent un rôle vital pour l’équilibre écologique. La plupart des campagnes de biodiversité se concentrent sur des animaux et des plantes bien connus ou beaux. Mais les espèces les moins attractives ont besoin de plus de soins car leur importance écologique est souvent négligée. L’endémisme est extrêmement crucial et est un patrimoine national. Elle devrait recevoir la plus haute priorité. Nous devons travailler à la protection des habitats naturels qui sont le seul refuge pour les espèces endémiques. Le BNHS a travaillé à la conservation des flamants roses dans le ruisseau Thane grâce à la participation de la communauté. Nous avons également développé un jardin de papillons dans une superficie de 10 000 pieds carrés avec plus de 125 espèces de papillons. Nous pensons que la conservation des espèces en voie de disparition devrait être la responsabilité de tous.

Partageant des pensées similaires, Dr. Aparna Watve, (Botaniste) ICUN Spécialiste des plantes des Ghâts occidentaux, coordinatrice de la liste rouge a déclaré: «Actuellement, notre travail de conservation se concentre sur la cartographie des habitats des espèces endémiques et l’identification de leurs besoins environnementaux. Nous les trouvons principalement dans les plateaux ouverts et les prairies de Konkan, Vidarbha, etc. Nous ne nous limitons pas à l’identification des menaces; nous travaillons également avec le département des forêts et les habitants, et développons des solutions immédiates pour leur conservation par des moyens juridiques et communautaires. Des organisations du Maharashtra telles que Shashvat à Bhimashankar, l’Institut Navrosji Godrej, etc. travaillent ensemble pour la conservation et la croissance des plantes endémiques grâce à la restauration écologique. Le tourisme de conservation est également un concept émergent. Comme cela s’est produit sur le plateau de Kaas, nous pouvons identifier plus de lieux de tourisme et les sensibiliser aux espèces endémiques. Nous essayons également de faire de la propagation via des nurseries, pour que les espèces durent longtemps dans la lutte pour leur survie. Pourquoi aller à l’étranger pour voir ce qui existe déjà dans l’État? »

Le gouvernement de l’État a réservé une zone à Amboli dans les ghâts occidentaux du district de Sindhudurg, la gloire d’Allapalli dans le district de Gadchiroli, le parc Landor Khori à Jalgaon, Ganesh Khind à Pune et la végétation des marais de Myristica dans le district de Sindhudurg en tant que sites du patrimoine de la biodiversité.