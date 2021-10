Journée internationale de la fille : comment une fracture numérique massive nuit aux filles de l’Inde

La pauvreté, la discrimination fondée sur le sexe et l’analphabétisme numérique laissent les filles de côté et créent ce qu’on appelle la fracture numérique. (Source de la photo : .)

Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré récemment que la fracture numérique entre les sexes était le reflet de la discrimination globale à laquelle sont confrontées les femmes et les filles. Cela est particulièrement vrai dans le cas de l’Inde, qui représente la moitié de la fracture numérique entre les sexes dans le monde, avec à peine un tiers de ses internautes sont des femmes. De plus, la pandémie s’est avérée dévastatrice pour les filles vulnérables et mal desservies, en particulier dans les zones rurales. Chez les adolescents, la « fracture numérique entre les sexes » s’est clairement manifestée avec les effets néfastes du COVID-19 subis par les adolescentes de manière disproportionnée.

Le » Locked out: Emergency Report on School Education » publié par l’équipe de coordination d’experts et de bénévoles à travers le pays indique que seulement 8% des élèves des zones rurales de l’Inde ont pu accéder à l’éducation en ligne, tandis qu’au moins 37% n’ont pas étudié du tout. L’enquête a été menée auprès de 1 300 ménages dans 15 États et a également mis en évidence le rôle que joue la disparité entre les sexes dans la création d’une fracture numérique.

Le thème de la Journée internationale de la fille 2021 est « Génération numérique. Notre génération », Cependant, en ce qui concerne l’égalité numérique, l’Inde a un long chemin à parcourir. Selon l’enquête « Combler la fracture numérique pour les filles en Inde » menée entre août et octobre 2020, 97 % des adolescentes interrogées ont déclaré qu’il était important de posséder un téléphone portable pour accéder aux informations. Cependant, 71% de ces filles ne possèdent pas de téléphone car elles ne peuvent pas se le permettre. La pandémie a exacerbé la situation et a affecté l’éducation de plus de 158 millions de filles à travers le pays. Parlant spécifiquement du Rajasthan où les divisions entre les sexes sont profondes, en particulier dans les zones rurales, un rapport de 2020 sur les indicateurs clés de la consommation des ménages en matière d’éducation en Inde (2017-18) a révélé que l’État a le deuxième pire taux d’alphabétisation du pays à 69,7%. et les taux d’alphabétisation les plus bas pour les femmes à 57,6 pour cent. Un tiers des filles abandonnent l’école à 16 ans et un tiers sont mariées à 18 ans. Avec la fermeture des écoles par COVID-19 et en raison d’une fracture numérique béante, les jeunes filles, déjà accablées par les tâches ménagères, sont plus susceptibles d’arrêter d’apprendre. avant même d’avoir terminé leurs études secondaires.

Pourquoi les filles sont-elles du mauvais côté de la fracture numérique ?

La pauvreté, la discrimination fondée sur le sexe et l’analphabétisme numérique laissent les filles de côté et créent ce qu’on appelle la fracture numérique. Quand on dit fracture numérique, on entend les différences entre les groupes ayant accès à la technologie et à Internet et non. Les filles ont souvent moins accès à la technologie et par rapport aux garçons. La lutte des filles pour s’offrir la technologie et l’accès à Internet est étroitement associée au stéréotype selon lequel la technologie est une affaire de garçons. De plus, la peur d’être discriminée empêche les filles d’utiliser les outils numériques. Dans les ménages aux moyens limités, les hommes sont également plus susceptibles d’avoir des téléphones portables que les femmes. En fait, une étude menée par l’Education Champion Network de Malala Fund a révélé qu’à Assam, Bihar, Uttar Pradesh, Telangana et Delhi, dans 71% des cas, les téléphones appartenaient à un membre masculin de la famille.

Pour ajouter aux vulnérabilités susmentionnées des filles, il va sans dire que sans un accès égal à la technologie et à Internet, les filles ne pourront pas accéder à l’information et participer aux sociétés numériques. Tenir les filles à l’écart des zones numériques peut affecter plusieurs aspects de leur vie, y compris leur capacité à se connecter pour exprimer leurs opinions.

Stratégies futures pour combler le fossé

Dans des États comme le Rajasthan, l’enseignement secondaire subventionné et l’accessibilité numérique sont la nécessité du moment. Avant de formuler une politique ou une stratégie, des données ventilées par sexe doivent être consultées sur l’état de la fracture numérique pour éclairer la politique et la stratégie. En outre, il est impératif d’investir dans l’inclusion numérique pour autonomiser les adolescentes. Nous devons avoir une approche ciblée qui donne la priorité aux besoins des filles appartenant à des milieux divers – scolarisées, non scolarisées, dans les communautés rurales, tribales et mal desservies.

Dans les villages, panchayats et blocs éloignés, il est essentiel de garantir un accès abordable aux appareils et à la connectivité Internet. De plus, des messages positifs par le biais de campagnes locales cohérentes et la facilité de transport permettront également aux familles d’éduquer leurs filles lorsque les écoles ouvriront pleinement. Une stratégie à plusieurs volets est également nécessaire pour lutter contre les disparités entre les sexes qui refusent aux filles le droit à l’éducation, à la liberté d’action et à la parité sociale. Nous devons veiller à ce que des infrastructures numériques et physiques soient créées pour les filles issues de communautés marginalisées, car l’éducation non seulement les autonomisera, mais aussi leurs communautés, leurs environnements sociaux et leurs indicateurs économiques globaux.

Lorsque les communautés, les organisations à but non lucratif et les gouvernements se réunissent pour créer des solutions spécifiques à la communauté en matière de politique, de budgétisation et de mise en œuvre, l’apprentissage à distance et en personne deviendra plus facile pour les filles. L’inscription universelle sur papier ne peut pas être notre seul objectif. Nous devons veiller à ce que tous les enfants aient un accès égal à une éducation de qualité via des initiatives telles que Samagra Shiksha Abhiyan, qui vise à combler les fossés entre les sexes et les divisions sociales. Il est essentiel notamment pour le Rajasthan d’investir davantage dans l’avenir de ses filles défavorisées afin qu’elles puissent jouer un rôle important dans l’amélioration du bien-être social et de la santé économique de l’État.

