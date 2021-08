Journée internationale de la jeunesse 2021, Journée internationale de la jeunesse, tendance de la demande de prêts en Inde

Image représentative

Journée internationale de la jeunesse 2021 : une étude menée par la plate-forme de prêt numérique IndiaLends sur les jeunes indiens (âgés de 20 à 35 ans) montre que les prêts de mariage représentaient 33%, le plus élevé entre autres, pendant la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 par rapport à 22 % lors de la première vague. Les prêts aux entreprises sont également passés de 16% à 23% au cours de la deuxième vague de pandémie. Il est intéressant de noter que les prêts destinés aux ménages ont chuté de 40 % à 24 % au cours de la même période.

IndiaLends a mené l’étude sur les tendances des prêts chez les jeunes Indiens à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse. L’étude a été menée auprès de jeunes Indiens salariés et indépendants dans neuf villes – Mumbai, New Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Kolkata, Jaipur, Ahmedabad et Pune pour les périodes d’août 2020 à mars 2021 et d’avril 2021 à juillet 2021.

Pas moins de 11 000 répondants ont été évalués pour leurs besoins en prêts dans neuf catégories principales : mariage, affaires, éducation, voyage, ménage, soins médicaux, deux-roues et consolidation de dettes.

Dans un communiqué, IndiaLends a déclaré que cette augmentation des demandes de prêts pour mariage était due à un retard d’un an dans leurs projets de mariage provoqué par la pandémie.

10% de femmes candidates

Avec la peur de la précarité de l’emploi, la deuxième vague de Covid a apporté une nouvelle vague d’entrepreneuriat chez les jeunes, stimulant les demandes de prêt pour démarrer une petite entreprise. Dix pour cent des demandes de mariage et d’affaires ont été reçues de femmes emprunteurs.

Commentant les résultats de l’étude, le fondateur et PDG d’IndiaLends, Gaurav Chopra, a déclaré: «Nous sommes ravis de voir un changement continu dans le comportement et l’état d’esprit des jeunes au cours des 17 derniers mois de la pandémie. La jeunesse indienne s’est avérée s’adapter aux circonstances changeantes. Ils sont désormais mieux préparés à répondre à leurs besoins financiers et s’imprègnent progressivement de discipline financière. Leur quotient d’adaptabilité les place en avance sur leur génération précédente.

Les demandes de prêt pour les dépenses des ménages ont connu une baisse au cours de la deuxième vague, concluant que les jeunes sont désormais mieux préparés à répondre à leurs besoins financiers.

Taille moyenne des billets

La taille moyenne du billet des prêts pour le mariage était de Rs 4,13 lakh, suivie des frais médicaux Rs 4 lakh, des dépenses du ménage Rs 3,43 lakh et pour les entreprises Rs 2,62 lakh.

IndiaLends a reçu environ 56% des demandes de prêt de villes de niveau 2 au cours de la première et de la deuxième vague de la pandémie. Entre autres, les demandes à des fins d’éducation, de crédit automobile et deux-roues, de crédit voyage, etc. étaient presque similaires à la fois au cours de la première et de la deuxième vague.

Les demandes de prêts médicaux ont connu un petit pic dans la deuxième vague en raison de la gravité de la situation et de l’impact qu’elle a eu sur la santé de la plupart de la population.

