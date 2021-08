Journée internationale de la jeunesse – Conseils pour démarrer avec le bon régime d’assurance maladie

De nombreux jeunes adultes pensent souvent que l’assurance maladie fournie par l’employeur est suffisante, mais lorsque vous changez d’emploi ou comme nous l’avons vu en raison de l’épidémie de Covid, beaucoup ont perdu leur emploi, cela peut rendre les gens complètement vulnérables car vous perdez les prestations de santé de la politique de l’entreprise.

La pandémie a rendu les gens plus conscients de leur santé et nous a permis de comprendre pourquoi l’assurance maladie est un produit indispensable. Covid a également résumé que les urgences médicales peuvent survenir à tout moment, n’importe où pour n’importe qui et créer une énorme pression financière pour les individus et les familles. Cependant, en Inde, le nombre de la population qui a une couverture d’assurance maladie par rapport à ceux qui n’en ont pas est encore très déséquilibré, seul un pourcentage infime a une sorte de couverture maladie.

Bien qu’en raison de Covid, nous ayons constaté une augmentation de la sensibilisation des consommateurs, en particulier des jeunes adultes, à l’achat de polices d’assurance maladie. Cette prise de conscience accrue de l’assurance parmi les millennials est un bon signe car ce n’est un secret pour personne que le niveau d’éducation et la santé de la population jouent un rôle important pour façonner l’avenir de notre pays et alimenter la croissance économique.

En outre, il est important de comprendre que le rythme du mode de vie moderne évolue rapidement, apportant son propre ensemble de stress et de problèmes de santé imprévus, difficiles à prévoir. Ainsi l’assurance maladie n’est plus une option mais une nécessité à l’heure actuelle pour deux raisons principales

1. Montée en flèche des dépenses de santé et,

2. Le taux croissant de maladies liées au mode de vie.

De nombreuses personnes ont vécu cela pendant la pandémie en cours, où nous avons vu des familles être touchées à cause de cette maladie infectieuse, ce qui leur a coûté toutes les économies de leur vie qui ont été épargnées pour atteindre les autres objectifs de la vie tels que les études supérieures de leurs enfants ou le mariage. de leurs enfants ou même pour gérer les dépenses post-retraite et les objectifs ambitieux. Par conséquent, pour éviter l’épuisement des économies en raison d’une telle situation ou d’un problème de santé, il est nécessaire d’avoir votre meilleure défense et d’être préparé avec une couverture d’assurance maladie suffisante.

Alors, si vous êtes un millénaire qui achète pour la première fois une assurance maladie et que vous vous demandez par où commencer ?

Voici quelques conseils qui vous aideront à choisir le bon régime d’assurance-maladie?

La génération Y devrait souscrire une assurance maladie tôt dans la vie. Si vous avez 26 ans, vous n’êtes plus couvert par votre régime flottant familial. Il est donc temps de choisir le plan qui vous convient. La raison pour laquelle il est toujours conseillé d’acheter une police d’assurance maladie personnelle à un jeune âge est de se préparer à tout événement sans précédent. L’achat du plan tôt aide de plusieurs manières, notamment des primes inférieures, un bonus sans réclamation et une réduction des risques de rejet de la réclamation. Cela est dû à une couverture continue et à la fin des périodes d’attente pertinentes. La bonne couverture d’assurance maladie. Cela dépend de nombreux facteurs tels que l’endroit où vous vivez, votre réseau de soins de santé préféré auquel vous aurez accès et la taille de la famille. Il faut choisir une police qui couvre non seulement l’hospitalisation, mais aussi les frais médicaux associés ainsi que les traitements ambulatoires et les bilans de santé. En outre, la somme assurée ajustée en fonction de l’inflation doit être sélectionnée avec soin en fonction des coûts de traitement médical et d’hospitalisation actuels et futurs. Recherchez les avantages du bien-être et de la valeur ajoutée. Soins préventifs, vous aide à rester en bonne santé. Il est donc impératif de vérifier les plans de santé qui offrent des avantages supplémentaires tels que des bonus cumulatifs, des programmes de bien-être et des récompenses pour un mode de vie sain, entre autres, sans frais supplémentaires. Accès à des soins de santé de qualité. Vous devez avoir accès à un traitement personnalisé de qualité de la part des médecins et des hôpitaux, où que vous soyez lorsque des blessures et des maladies inattendues surviennent. Choisissez donc une police d’assurance maladie complète qui donne un accès à vie à des soins de santé de qualité en Inde et à l’étranger. Dans les temps incertains d’aujourd’hui, cette assurance signifie beaucoup et est un énorme booster de confiance pour cette tranquillité d’esprit si nécessaire. Service 24h/24 et 7j/7 et processus de réclamation facilité. Lorsque vous avez des questions, vous voudrez avoir accès à vos réclamations, ainsi qu’à des experts en soins de santé qui peuvent répondre à vos questions. Un processus de réclamation simple et fluide est une aubaine au moment du règlement de vos réclamations. Envisagez un plan Super Top Up. De nombreux jeunes adultes pensent souvent que l’assurance maladie fournie par l’employeur est suffisante, mais lorsque vous changez d’emploi ou comme nous l’avons vu en raison de l’épidémie de Covid, beaucoup ont perdu leur emploi, cela peut rendre les gens complètement vulnérables car vous perdez les prestations de santé de la politique de l’entreprise. C’est pourquoi un régime d’assurance-maladie complet personnel ainsi qu’un plan Super Top Up à un coût minime sont une option d’un excellent rapport qualité-prix pour vous garder mieux préparé à faire face aux urgences de santé et à éliminer le stress financier.

Avant de vous concentrer sur le bon plan d’assurance maladie, n’oubliez pas d’acheter un plan qui convient à vos besoins et qui correspond également à votre budget. Une fois que vous êtes au clair de vos besoins, les polices peuvent être triées et achetées facilement. En cette Journée nationale de la jeunesse, souvenez-vous de Health Ke Saath, de l’assurance maladie Zaroori Hai pour protéger vos objectifs financiers à long terme, profiter d’un accès à vie à des soins de santé de qualité et mener une vie plus saine.

par Priya Deshmukh Gilbile, directrice des opérations, ManipalCigna Health Insurance

