Journée internationale de la jeunesse : Pourquoi les jeunes devraient-ils se préoccuper de leur santé ?

Une routine de marche rapide de trente minutes suffit parfois. (Source de la photo : PTI)

Journée internationale de la jeunesse : à quelle fréquence vous retrouvez-vous à regarder votre émission préférée sur Netflix jusqu’à 3 ou 4 heures du matin ? Sautez-vous des repas, en particulier le petit-déjeuner, parce que vous êtes trop occupé par votre travail ou en retard pour les cours en ligne ?

Quand nous sommes jeunes, nous pensons que nos corps sont invincibles. En conséquence, nous finissons par abuser de notre santé, ignorant les conséquences qui nous attendent. Des études ont montré qu’à partir de 27 ans, la santé commence à se détériorer. Certaines des habitudes malsaines les plus courantes chez les jeunes et les jeunes adultes de nos jours comprennent :

Sauter les repas – 1 jeune adulte sur 5 et même un adolescent saute un repas dans la journée. En conséquence, le taux de métabolisme du corps et la glycémie diminuent. À long terme, vous pourriez même développer de multiples problèmes gastriques, des ulcères d’estomac, etc.

Dépendance à la caféine – Une consommation excessive de caféine est préjudiciable à la santé ; il déshydrate le corps et aggrave même l’anxiété. Ce n’est certainement pas recommandé pour les jeunes esprits, qui traînent dans les cafés.

Perdre le sommeil – Le manque de sommeil est l’un des facteurs contribuant aux troubles de santé mentale. Notre corps n’est pas câblé pour fonctionner 24h/24. Le manque de sommeil approprié rend difficile la concentration d’un individu et augmente l’irritation et l’impulsivité. Sans sommeil, notre cerveau est incapable de former plus de tissu cérébral, ce qui entrave notre croissance et notre développement global.

Pas d’exercice – Avec la pandémie, de nombreux jeunes adultes sont accros aux écrans. Passer de longues heures à travailler avec peu ou pas de mouvement, causant éventuellement une stéatose hépatique, une indigestion, un diabète de type 2, des problèmes cardiaques, de l’obésité, des douleurs au dos et au cou, etc.

Journée internationale de la jeunesse : comment éviter les maladies liées au mode de vie

Mangez régulièrement et sainement : Notre corps a besoin de recevoir tous les macro et micronutriments essentiels pour se développer. Il faut manger en plus petites quantités mais fréquemment. Évitez la malbouffe et la consommation régulière d’alcool. Ceux-ci rendent votre foie vulnérable à des conditions irréversibles comme la cirrhose. Votre alimentation doit idéalement contenir des légumes-feuilles, des protéines, des produits laitiers faibles en gras, des céréales complètes, des fruits, etc.

Exercer: Une routine de marche rapide de trente minutes suffit parfois. Même si vous êtes submergé de devoirs au travail et à l’école, consacrez une demi-heure à des activités physiques quotidiennes.

Sommeil adéquat : Pour un adolescent, 10h de sommeil sont nécessaires pour un bon développement, et un minimum de 8h par jour pour les jeunes adultes. Suivre un cycle de sommeil approprié nous aide à mieux nous concentrer, à réfléchir et à mieux travailler.

Prenez soin de votre santé mentale et physique : De nombreuses études ont affirmé que les millennials et la génération Z sont plus anxieux que les autres générations. Une étude de Harvard a montré que les milléniaux étaient plus enclins à quitter leur travail en raison de problèmes de santé mentale. La détresse croissante dans le monde, les pressions environnementales et sociales ont également provoqué un sentiment d’impuissance chez de nombreuses générations Z. Aucune limitation des heures de travail, des missions sans fin, aucune vie sociale pendant la pandémie, ont également laissé de nombreux jeunes agités et fatigués. Par conséquent, il est crucial que nous prenions le temps de faire quelque chose que nous aimons et nous aide à nous détendre.

Une façon de faire face au stress lié à la pandémie est d’investir du temps pour rester en bonne santé. Beaucoup ont arrêté de fumer et ont eu recours au yoga, à l’exercice pour renforcer leur système immunitaire. Nous devons prendre soin de notre corps dès le début de l’adolescence. Cette période détermine l’évolution de notre santé dans les années à venir. La pandémie a également montré à quel point il est important de rester informé sur les besoins en matière de santé et de soins de santé. Ainsi, commencez à mener une vie saine même lorsque vous êtes jeune.

(Le chroniqueur est nutritionniste clinique, Fortis Hospital Kalyan. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

