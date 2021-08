Journée internationale de la jeunesse : une approche holistique de la santé, de la forme physique et de l’évolution d’un système alimentaire robuste

30 minutes d’exercice régulièrement et une alimentation saine vous feront parcourir un long chemin et vous aideront à éviter une visite à la clinique du médecin.

Par Rohit Kumar

Journée internationale de la jeunesse : L’année dernière a changé presque tous les aspects de notre vie et a paralysé ce monde en évolution rapide. La pandémie a infligé un verrouillage, qui a restreint les activités/mouvements de plein air et les rassemblements sociaux. Les restrictions imposées ont invariablement conduit à la fermeture de gymnases, de piscines, de stades et de lieux publics, entravant ainsi les activités de remise en forme de routine de beaucoup. En plus de suivre des règles d’hygiène strictes, ces mesures visaient à contenir la propagation du coronavirus, notamment la distanciation sociale, l’isolement à domicile et la quarantaine. Alors que les avantages de ces mesures, associés aux campagnes de vaccination constantes, ont entraîné une diminution du nombre de cas de covid à travers le pays, les conséquences de la pandémie ont également déclenché une vague de problèmes de santé physique et mentale. Qu’il s’agisse de gérer la dépression, l’isolement social ou simplement le stress général résultant de COVID-19.

En tant que millénaire d’une vingtaine d’années qui tenait sa génétique et son métabolisme pour acquis et menait un mode de vie dépourvu de toute activité physique ou avec une attention négligeable sur mes habitudes alimentaires, le verrouillage m’a fait gagner 7 kilos. Bien! Pas trop longtemps.

L’année dernière, malheureusement, j’étais l’un des nombreux qui a été infecté par le covid et a dû être hospitalisé où ma lutte pour respirer m’a ouvert les yeux. Ayant développé une pneumonie bilatérale, cela m’a fait réaliser à quel point il était impératif pour moi et pour tout le monde d’être très attentifs à prendre soin de nous à la fois de l’extérieur et de l’intérieur et de me ressaisir avant qu’il ne soit trop tard. Je devrais aussi mentionner le soutien que j’ai reçu de mes parents et de mon organisation qui m’ont tenu fermement la main; à la fois virtuellement et dans l’esprit, et m’a armé du soutien de notre médecin et conseiller interne qui me parlait régulièrement pour aider à soulager l’anxiété qui accompagnait les autres effets secondaires de Covid. Alors que je commençais à récupérer, j’ai travaillé à la création d’un tableau de régime avec l’aide d’un nutritionniste qui a pris note de mon emploi du temps quotidien et a élaboré un plan de régime avec la bonne quantité de nutrition et d’apport calorique à l’esprit. Cela a également été complété par 30 minutes d’exercice régulier pour commencer pour maintenir ma santé cardiovasculaire et aider mes poumons à se remettre de la secousse de covid. Ceci, associé aux techniques de respiration et au yoga, a soulagé les problèmes d’anxiété développés après le problème de santé.

Le système alimentaire indien ayant évolué rapidement avec l’introduction de nouvelles technologies, une ingénierie institutionnelle innovante et des incitations pour marquer une transformation ; le pays a parcouru un long chemin pour devenir une réussite et s’imposer comme autosuffisant en ce qui concerne son système alimentaire robuste. Cela a également conduit à la genèse de nouveaux modèles alimentaires allant d’un large éventail de régimes végétaliens à biologiques et à de nombreux nouveaux régimes qui rattrapent lentement leur retard.

Alors que beaucoup sont conscients de l’effet de la pandémie et du manque d’exercice sur votre esthétique et votre santé, très peu comprennent que l’exercice régulier a sa propre part d’avantages qui s’étendent au-delà de ce que l’on voit. L’impact profond et positif qu’il a sur votre esprit est généralement sous-estimé, il aide à soulager le stress, stimule la mémoire, vous aide à mieux dormir et fait monter en flèche la « sérotonine et la dopamine » – les hormones responsables de votre bien-être qui jouent également un rôle clé dans l’arrêt de la vie. hors de l’anxiété et de la dépression.

Travaillant pour une organisation qui comprend sa main-d’œuvre et qui évolue constamment pour s’adapter aux temps présents, notre équipe People and Culture a mis en place une multitude d’initiatives qui touchent au fitness, à la méditation et à diverses activités amusantes. Nous avons vraiment le privilège et le soutien d’une équipe exceptionnelle qui croit et encourage un sain « équilibre travail-vie personnelle » et maintient ses employés au cœur de ses activités conformément à la valeur fondamentale « Les personnes d’abord ».

Autant il est important de prendre soin de soi, autant il est impératif de se concentrer sur une vie très fermement ancrée sur les fondements de la durabilité. Il faut comprendre que même un effort individualiste pour arrêter l’utilisation du plastique et être attentif et minimiser votre empreinte carbone peut collectivement récolter de nombreux avantages pour la planète. Au fil des ans, j’ai commencé à faire de petits pas sur ma route vers le développement durable, en passant aux pailles en acier et aux bouteilles d’eau. Être également très attentif à éteindre les lumières, les ventilateurs et les robinets lorsqu’ils ne sont pas utilisés, comprendre la nécessité de conserver les ressources dans toutes mes capacités.

En conclusion, je voudrais certainement insister sur l’investissement en vous-même ; et j’entends par là adopter une approche holistique pour améliorer votre santé mentale et physique. Un fervent partisan du « Il n’est jamais trop tard pour commencer MAINTENANT » ; 30 minutes d’exercice physique régulier et une alimentation saine vous feront parcourir un long chemin et vous aideront à éviter une visite à la clinique du médecin.

À tous ceux qui se souviennent que j’avais pris 7 kilos comme mentionné ci-dessus, laissez-moi vous dire que je pèse 14 kilos de moins que ce que je pesais et que j’ai été beaucoup plus heureux et en meilleure santé après avoir adopté un nouveau mode de vie. Sauter sur un régime alimentaire dense basé sur la transparence et l’impact environnemental a plus que sa part d’avantages, avec le système alimentaire indien maintenant plus robuste que jamais, nous avons le privilège d’avoir de nombreuses options à notre disposition, mais celle qui a le plus d’impact et continuera à toucher la vie de nombreuses personnes est la « Nourriture avec un objectif » – celle qui sert la société et protège l’environnement et notre santé.

(Le chroniqueur est Rohit Kumar, Corporate Communications, AirAsia India. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.