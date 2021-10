Journée internationale de la non-violence : Que tous se souviennent

Gandhi est retourné en Inde à la demande de Gopal Krishna Gokhale, le 9 janvier 1915, et a dirigé la lutte non violente de l’Inde pour la liberté.

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan,

Nous sommes encore en octobre, un mois où nous nous souvenons du Mahatma. En 2007, j’étais secrétaire adjoint au ministère des Affaires étrangères chargé de l’Afrique. Le haut-commissaire indien en Afrique du Sud, Satyabrata Pal, nous a rappelé que 2007 marquait le centenaire du lancement de Satyagraha par Mohandas Karamchand Gandhi en Afrique du Sud en 1907. J’ai été appelé à établir un calendrier des événements pour célébrer le centenaire. d’un événement qui a marqué un tournant non seulement dans la vie de Gandhi, mais aussi de l’Inde.

L’un des points d’action du calendrier était que le Premier ministre indien entreprendrait une visite d’État en Afrique du Sud, après une interruption de 10 ans. J’ai accompagné le Premier ministre de l’époque, Manmohan Singh ji, dans des endroits d’Afrique du Sud liés à Gandhi. La cérémonie de réception a eu lieu dans les bâtiments de l’État de la capitale Pretoria. Je dois dire que, venant comme nous des remparts de la colline Raisina flanqués de part et d’autre des majestueux blocs nord et sud, j’ai été émerveillé par la ressemblance troublante avec les bâtiments de l’État à Pretoria ! L’architecte était le même, Baker !

Entre autres choses, un grand banquet a été organisé par les hôtes en l’honneur du Premier ministre indien et de sa délégation. Mme Gursharan Kaur, épouse de PM accompagnée. Cela faisait seulement 15 ans que des relations diplomatiques s’étaient établies entre l’Inde et l’Afrique du Sud, après la libération de Nelson Mandela, inspiré par le Mahatma Gandhi. Jusque-là, les passeports indiens n’étaient « pas valables pour voyager en Afrique du Sud… » Tel était notre engagement envers la cause. Sans surprise, dans les premières décennies après notre indépendance, l’Inde était célébrée dans toute l’Afrique comme le leader du mouvement mondial contre le colonialisme, l’impérialisme et l’apartheid, et l’Afrique du Sud post-apartheid ne faisait pas exception. A Pretoria, nous partageions des tables et rompions le pain avec ceux à qui nous avions apporté un soutien moral et matériel dans leur lutte pour la liberté. Certains d’entre eux ont reçu des passeports indiens pour leur permettre de voyager pour éviter les sanctions. Aussi, je me souviens, en tant qu’officier subalterne, avoir payé des factures pour les services publics et la location des locaux des révolutionnaires africains en exil en Inde !

Les célébrations du centenaire de Satyagraha pourraient-elles être complètes sans le pèlerinage à la (in) célèbre gare de Pietermaritzburg où un jeune Gandhi a été jeté hors de son compartiment car il n’était pas de la bonne couleur ? Pour rappel, en tant qu’avocat, Gandhi est arrivé à Durban, en Afrique du Sud, en 1893. Il se rendait à Pretoria pour une affaire judiciaire le 7 juin 1893. Un homme blanc s’est opposé à sa présence dans une voiture de première classe. Gandhi, qui portait un billet de première classe, a naturellement refusé de bouger. Pendant ce temps, le train atteignit la gare de Pietermaritzburg et Gandhi fut jeté sans cérémonie de sa voiture sur le quai par les autorités.

En réponse, Gandhi a formé le Congrès indien du Natal en 1894 pour protester contre le traitement oppressif contre les Africains et les Indiens indigènes. Inspiré par le livre de l’artiste anglais John Ruskin Unto This Last, Gandhi a installé la ferme Phoenix près de Durban, où Gandhi formerait ses cadres au Satyagraha non violent ou à la retenue pacifique pour la vérité. Alors que la ferme Phoenix est considérée comme le berceau de Satyagraha, c’est à la ferme Tolstoï, le deuxième camp de Gandhi en Afrique du Sud, que Satyagraha a été moulée en une arme de protestation. En septembre 1906, la première campagne Satyagraha est organisée. C’est en juin 1907 que Gandhi organise le premier Satyagraha contre le Black Act. Gandhi est retourné en Inde à la demande de Gopal Krishna Gokhale, le 9 janvier 1915, et a dirigé la lutte non violente de l’Inde pour la liberté. Il est allé en Afrique du Sud sous le nom de Gandhi et est retourné en Inde sous le nom de Mahatma.

Chaque année, le 9 janvier, le gouvernement indien organise la Journée de la diaspora indienne ou Pravasi Bhartiya Diwas en Inde et à l’étranger.

Le voyage en train jusqu’à la gare de Pietermaritzburg a été assez mouvementé. La plate-forme et le compartiment étaient en bloc. Dans la mêlée, heureusement pour moi, alors haut-commissaire adjoint à Pretoria, Vikas Swarup, qui était suspendu aux rebords des fenêtres du train pour être visible, m’a poussé dans le compartiment. Les VIP étaient pris en charge séparément. Le train avait l’air très soigné. Mais les sièges étaient tout sauf confortables ; ils étaient trop étroits même pour ma petite taille. Évidemment, c’était un modèle très ancien.

Lorsque nous sommes descendus à la gare de Pietermaritzburg, j’ai trouvé l’espace entre l’extrémité inférieure du train et le quai trop large et trop perpendiculaire. Il n’y avait aucun moyen de monter sur la plate-forme ; il fallait d’abord jeter ses sacs et ensuite sauter avec tous les risques de chute ! C’est sur cette plateforme que l’histoire s’est écrite il y a plus de 128 ans. Un voyage là-bas ne manquera pas de rendre tout indien patriote émotif. Cette gare calme et indescriptible est désormais connue dans le monde entier comme le lieu de naissance de Satyagraha. Les circonstances qui ont conduit à l’éviction de Gandhi du train sont bien détaillées dans la salle d’attente de la gare où Gandhi a passé la nuit à ruminer les préjugés et la liberté. « Je suis né en Inde mais j’ai été fabriqué en Afrique du Sud », a commenté Gandhi. Il y a une statue et une plaque en l’honneur de Gandhi. Cela fait plus de 128 ans depuis cette nuit, mais la statue et la salle d’attente laissent les Indiens les larmes aux yeux, même à ce jour.

Un autre point à l’ordre du jour des célébrations du centenaire était que l’Inde accueillerait la Conférence internationale sur Satyagraha. Des invitations ont été envoyées à toutes les sommités du monde. Quelque part plus tard, le parti alors au pouvoir a décidé d’en faire un événement de parti. Finalement, nous avons reçu de très belles invitations à la Conférence. Cependant, le lendemain, le ministre des Affaires extérieures a fait circuler une note disant que bien que les invitations aient été reçues, nous n’étions pas attendus!

Quoi qu’il en soit, l’une des décisions majeures de la Conférence était que le ministère des Affaires étrangères s’adresserait à l’Assemblée générale des Nations Unies pour présenter une résolution déclarant le 2 octobre, anniversaire du Mahatma, Journée internationale de la non-violence. Ce que nous avons fait. Une écrasante majorité des États membres des Nations Unies ont coparrainé la résolution. La résolution a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies. Depuis lors, toutes les ambassades indiennes à l’étranger célèbrent cette journée non seulement en tant que Gandhi Jayanti, mais également en tant que Journée internationale de la non-violence. Cela a largement résonné lorsque nous avons organisé les célébrations mondiales de Bapu@150 en 2018-19.

Alors que nous voyons notre propre pays aujourd’hui et le monde qui nous entoure, les principes du Satyagraha et de la non-violence sont aussi pertinents aujourd’hui qu’il y a plus d’un siècle, lorsqu’ils ont été énoncés. Souvenons-nous tous.

(L’auteur est un ancien ambassadeur et un ancien secrétaire adjoint chargé de l’Afrique au ministère des Affaires étrangères. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

